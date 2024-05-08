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В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины - 08.05.2024 Украина.ру
В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
Российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры в ряде украинских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
2024-05-08T10:19
2024-05-08T10:19
2024-05-08T10:19
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удары
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В предприятии заявили о повреждениях объектов генерации. На одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе повреждено оборудование.В конце апреля руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль заявил, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов.Он отметил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. При этом Фандуль не указал о каких именно областях идет речь.Президент России Владимир Путин пояснял, что удары ВС РФ по украинской инфраструктуре – это вынужденный ответ на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны .
https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html
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новости, россия, владимир путин, укрэнерго, вс рф, украина, энергетический кризис, энергосистема украины, удары
Новости, Россия, Владимир Путин, Укрэнерго, ВС РФ, Украина, энергетический кризис, Энергосистема Украины, удары
В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
Российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры в ряде украинских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
"Россияне нанесли новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
В предприятии заявили о повреждениях объектов генерации. На одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе повреждено оборудование.
В конце апреля руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль заявил
, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов.
Он отметил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. При этом Фандуль не указал о каких именно областях идет речь.
Президент России Владимир Путин
пояснял, что удары ВС РФ по украинской инфраструктуре – это вынужденный ответ на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны .