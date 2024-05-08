https://ukraina.ru/20240508/1054964547.html

В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины

В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины - 08.05.2024 Украина.ру

В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины

Российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры в ряде украинских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"

2024-05-08T10:19

2024-05-08T10:19

2024-05-08T10:19

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В предприятии заявили о повреждениях объектов генерации. На одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе повреждено оборудование.В конце апреля руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль заявил, что украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов.Он отметил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. При этом Фандуль не указал о каких именно областях идет речь.Президент России Владимир Путин пояснял, что удары ВС РФ по украинской инфраструктуре – это вынужденный ответ на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны .

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новости, россия, владимир путин, укрэнерго, вс рф, украина, энергетический кризис, энергосистема украины, удары