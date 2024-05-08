"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков - 08.05.2024 Украина.ру
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"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков - 08.05.2024 Украина.ру
"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
Украинские военкомы забрали футболиста ФК "Хуст" прямо с вокзала, с тех пор он не выходит на связь. Об этом сообщили журналисты "Нового издания" со ссылкой на заявления ФК "Хуст"
2024-05-08T12:54
2024-05-08T12:54
новости
украина
закарпатская область
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
футбол
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Одного из основных игроков ФК "Хуст" (Закарпатская область) Николая Сираша работники местного военкомата 7 мая прямо с вокзала забрали в военкомат. В пресс-службе команды уточнили, что Николаю только исполнилось 25 лет."На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК (военкомат. – Ред.) свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна", - говорится в сообщении ФК "Хуст".Чемпионат Украины по футболу находится на грани срыва, заявили в клубе. Из-за действий Хустского военкомата другие команды отказываются приезжать в город на игры.В то же время некоторые украинские футбольные клубы признали критически важными, а игроки получили бронь от мобилизации. "Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых примет участие 3 команды?" - задаются вопросом в ФК "Хуст".Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, украина, закарпатская область, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, футбол
Новости, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, футбол

"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков

12:54 08.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Украинские военкомы забрали футболиста ФК "Хуст" прямо с вокзала, с тех пор он не выходит на связь. Об этом сообщили журналисты "Нового издания" со ссылкой на заявления ФК "Хуст"
Одного из основных игроков ФК "Хуст" (Закарпатская область) Николая Сираша работники местного военкомата 7 мая прямо с вокзала забрали в военкомат. В пресс-службе команды уточнили, что Николаю только исполнилось 25 лет.
"На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК (военкомат. – Ред.) свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна", - говорится в сообщении ФК "Хуст".
Чемпионат Украины по футболу находится на грани срыва, заявили в клубе. Из-за действий Хустского военкомата другие команды отказываются приезжать в город на игры.
В то же время некоторые украинские футбольные клубы признали критически важными, а игроки получили бронь от мобилизации. "Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых примет участие 3 команды?" - задаются вопросом в ФК "Хуст".
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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