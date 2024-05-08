https://ukraina.ru/20240508/1054969447.html

"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков

"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков - 08.05.2024 Украина.ру

"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков

Украинские военкомы забрали футболиста ФК "Хуст" прямо с вокзала, с тех пор он не выходит на связь. Об этом сообщили журналисты "Нового издания" со ссылкой на заявления ФК "Хуст"

2024-05-08T12:54

2024-05-08T12:54

2024-05-08T12:54

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Одного из основных игроков ФК "Хуст" (Закарпатская область) Николая Сираша работники местного военкомата 7 мая прямо с вокзала забрали в военкомат. В пресс-службе команды уточнили, что Николаю только исполнилось 25 лет."На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК (военкомат. – Ред.) свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна", - говорится в сообщении ФК "Хуст".Чемпионат Украины по футболу находится на грани срыва, заявили в клубе. Из-за действий Хустского военкомата другие команды отказываются приезжать в город на игры.В то же время некоторые украинские футбольные клубы признали критически важными, а игроки получили бронь от мобилизации. "Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых примет участие 3 команды?" - задаются вопросом в ФК "Хуст".Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html

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новости, украина, закарпатская область, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, футбол