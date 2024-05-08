https://ukraina.ru/20240508/1054972466.html
Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят - 08.05.2024 Украина.ру
Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
Суд в Ростове-на-Дону может арестовать активистов, вставших на защиту семьи пропавшего без вести участника спецоперации. Об этом рассказал руководитель "Русской Общины ZOV" в телеграм-канале
2024-05-08T14:15
2024-05-08T14:15
2024-05-08T14:15
новости
ростов-на-дону
россия
следственный комитет
мигранты
сво
спецоперация
имущество
суд
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В Ростове-на-Дону состоится суд над активистами, которые встали на защиту семьи участника спецоперации, рассказал общественник. Военнослужащий пропал без вести в зоне СВО. Его имуществом, как утверждается, незаконно начал распоряжаться "местный турок-месхетинец". Приватизатор чужого жилья не пускал на участок дочь и супругу участника СВО. Ростовские активисты пришли к мужчине на разговор. Общественники также вызвали полицию, чтобы пресечь правонарушение. Однако полицейские вместо этого оформили протоколы на активистов и сейчас пытаются поместить их под арест."Это показательная порка, которую устроила местная полиция", - подметил он.Общественник рассказал, что над делом уже работают опытные адвокаты. Он также пообещал опубликовать фамилии и имена всех, кто участвовал в этой травле активистов, а также показать их лица.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту того, что общественников, которые защищали граждан от противоправных действий, привлекают к ответственности.
https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html
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новости, ростов-на-дону, россия, следственный комитет, мигранты, сво, спецоперация, имущество, суд
Новости, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет, мигранты, СВО, Спецоперация, имущество, Суд
Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
Суд в Ростове-на-Дону может арестовать активистов, вставших на защиту семьи пропавшего без вести участника спецоперации. Об этом рассказал руководитель "Русской Общины ZOV" в телеграм-канале
В Ростове-на-Дону состоится суд над активистами, которые встали на защиту семьи участника спецоперации, рассказал
общественник.
Военнослужащий пропал без вести в зоне СВО. Его имуществом, как утверждается, незаконно начал распоряжаться "местный турок-месхетинец". Приватизатор чужого жилья не пускал на участок дочь и супругу участника СВО. Ростовские активисты пришли к мужчине на разговор.
Общественники также вызвали полицию, чтобы пресечь правонарушение. Однако полицейские вместо этого оформили протоколы на активистов и сейчас пытаются поместить их под арест.
"Это показательная порка, которую устроила местная полиция", - подметил он.
Общественник рассказал, что над делом уже работают опытные адвокаты.
"Нашим ребятам устраивают сейчас вот такую публичную порку, пытаются нас запугать и показать, кто в доме хозяин. Но мы, наверное, покажем, что все-таки в доме хозяин русский народ, а не тот, кто пытается этот народ затоптать и задушить", - подчеркнул он.
Он также пообещал опубликовать фамилии и имена всех, кто участвовал в этой травле активистов, а также показать их лица.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил провести проверку
по факту того, что общественников, которые защищали граждан от противоправных действий, привлекают к ответственности.