https://ukraina.ru/20240508/1054972466.html

Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят

Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят - 08.05.2024 Украина.ру

Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят

Суд в Ростове-на-Дону может арестовать активистов, вставших на защиту семьи пропавшего без вести участника спецоперации. Об этом рассказал руководитель "Русской Общины ZOV" в телеграм-канале

2024-05-08T14:15

2024-05-08T14:15

2024-05-08T14:15

новости

ростов-на-дону

россия

следственный комитет

мигранты

сво

спецоперация

имущество

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg

В Ростове-на-Дону состоится суд над активистами, которые встали на защиту семьи участника спецоперации, рассказал общественник. Военнослужащий пропал без вести в зоне СВО. Его имуществом, как утверждается, незаконно начал распоряжаться "местный турок-месхетинец". Приватизатор чужого жилья не пускал на участок дочь и супругу участника СВО. Ростовские активисты пришли к мужчине на разговор. Общественники также вызвали полицию, чтобы пресечь правонарушение. Однако полицейские вместо этого оформили протоколы на активистов и сейчас пытаются поместить их под арест."Это показательная порка, которую устроила местная полиция", - подметил он.Общественник рассказал, что над делом уже работают опытные адвокаты. Он также пообещал опубликовать фамилии и имена всех, кто участвовал в этой травле активистов, а также показать их лица.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту того, что общественников, которые защищали граждан от противоправных действий, привлекают к ответственности.

https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html

ростов-на-дону

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростов-на-дону, россия, следственный комитет, мигранты, сво, спецоперация, имущество, суд