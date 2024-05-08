https://ukraina.ru/20240508/1054965010.html

Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина

Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина - 08.05.2024 Украина.ру

Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина

Российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в студии Украина.ру... Украина.ру, 08.05.2024

2024-05-08T10:19

2024-05-08T10:19

2024-05-08T10:19

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инаугурация

национальные интересы

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Российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в студии Украина.ру рассказала о том, как проходила инаугурация президента Владимира Путина, а также поделилась личным опытом гуманитарных миссий в госпитали в прифронтовой зоне и рассказала о развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России: 00:37 - Инаугурация Владимира Путина: впечатления участницы событий;01:35 - О поездках в прифронтовые зоны; 10:18 - О гуманитарных проектах и о помощи фронту: 11:57 - О развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России; 13:37 - О форме современной идеологии; 19:57 - О национальных проектах при поддержке и инициативе Владимира Путина.

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