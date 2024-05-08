Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина - 08.05.2024 Украина.ру
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Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина - 08.05.2024 Украина.ру
Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
Российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в студии Украина.ру... Украина.ру, 08.05.2024
2024-05-08T10:19
2024-05-08T10:19
видео
россия
москва
инаугурация
национальные интересы
семья
кадры
студенты
волонтеры
сво
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Российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в студии Украина.ру рассказала о том, как проходила инаугурация президента Владимира Путина, а также поделилась личным опытом гуманитарных миссий в госпитали в прифронтовой зоне и рассказала о развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России: 00:37 - Инаугурация Владимира Путина: впечатления участницы событий;01:35 - О поездках в прифронтовые зоны; 10:18 - О гуманитарных проектах и о помощи фронту: 11:57 - О развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России; 13:37 - О форме современной идеологии; 19:57 - О национальных проектах при поддержке и инициативе Владимира Путина.
россия
москва
украина
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видео, россия, москва, инаугурация, национальные интересы, семья, кадры, студенты, волонтеры, сво, спецоперация, украина, лнр, луганская народная республика, донбасс, днр, запорожье, госпиталь, раненые, войска, солдаты, труд, идеология, патриотизм, патриот, инициативные группы, конфликт, молодежь, война, депутат, видео
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Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина

10:19 08.05.2024
 
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Российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в студии Украина.ру рассказала о том, как проходила инаугурация президента Владимира Путина, а также поделилась личным опытом гуманитарных миссий в госпитали в прифронтовой зоне и рассказала о развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России:

00:37 - Инаугурация Владимира Путина: впечатления участницы событий;
01:35 - О поездках в прифронтовые зоны;
10:18 - О гуманитарных проектах и о помощи фронту:
11:57 - О развитии движения студенческих отрядов в новых регионах России;
13:37 - О форме современной идеологии;
19:57 - О национальных проектах при поддержке и инициативе Владимира Путина.
 
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