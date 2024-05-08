Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину - 08.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240508/1054971560.html
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину - 08.05.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая в общении с журналистами прокомментировал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину
2024-05-08T13:27
2024-05-08T13:27
новости
украина
кремль
франция
владимир зеленский
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp
Киевский режим достаточно непредсказуем, а вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, сказал Песков.Накануне на сайте Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой попросил "в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины".Она набрала несколько десятков из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
https://ukraina.ru/20240321/1053998032.html
украина
кремль
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9d5c86fcaf945ded6eef47e8dd1ad844.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кремль, франция, владимир зеленский, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато
Новости, Украина, Кремль, Франция, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО

Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину

13:27 08.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая в общении с журналистами прокомментировал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину
Киевский режим достаточно непредсказуем, а вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, сказал Песков.

"Поэтому мы считаем это (петицию. - Ред.) чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - заверил официальный представитель Кремля.

Накануне на сайте Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой попросил "в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины".
Она набрала несколько десятков из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.
Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 05:00
"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на УкраинуРоссийская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиУкраинаКремльФранцияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
14:15Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
14:05Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
14:05Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
13:41"С девочкой спасенной на руках". Юбилей памятника солдатскому благородству
13:27Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
13:15Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе
13:00"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая
12:54"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
12:25Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
11:24"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
10:59"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
10:57Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии
10:19В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
10:19Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
09:58Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе
09:57Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
09:00Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая
08:03Главное за ночь 8 мая
06:47Специалист по ПТСР: Обострённое чувство справедливости, возникающее на войне, не годится для мирной жизни
Лента новостейМолния