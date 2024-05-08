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Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину - 08.05.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая в общении с журналистами прокомментировал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину
2024-05-08T13:27
2024-05-08T13:27
2024-05-08T13:27
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Киевский режим достаточно непредсказуем, а вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, сказал Песков.Накануне на сайте Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой попросил "в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины".Она набрала несколько десятков из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
https://ukraina.ru/20240321/1053998032.html
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новости, украина, кремль, франция, владимир зеленский, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато
Новости, Украина, Кремль, Франция, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО
Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая в общении с журналистами прокомментировал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину
Киевский режим достаточно непредсказуем, а вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, сказал Песков.
"Поэтому мы считаем это (петицию. - Ред.) чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - заверил официальный представитель Кремля.
Накануне на сайте Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой попросил "в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины".
Она набрала несколько десятков из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским.
Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.