Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных - 08.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240508/1054973993.html
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных - 08.05.2024 Украина.ру
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2024-05-08T15:01
2024-05-08T15:02
преступления
новости
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада
законопроект
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
"Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко.Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.По мнению депутата Верховной Рады Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
преступления, новости, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада, законопроект, мобилизация
преступления, Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, законопроект, мобилизация

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

15:01 08.05.2024 (обновлено: 15:02 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко.
Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.
По мнению депутата Верховной Рады Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
Зеленский
8 апреля, 11:31
Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертвУкраина впервые с ноября 2022 года нанесла удары беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая находится под контролем России. Киевский режим хочет отсрочить свой конец и погрузить всю Европу в ядерный хаос
 
преступленияНовостиУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная Радазаконопроектмобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
14:15Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
14:05Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
14:05Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
13:41"С девочкой спасенной на руках". Юбилей памятника солдатскому благородству
13:27Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
13:15Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе
13:00"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая
12:54"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
12:25Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
11:24"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
10:59"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
10:57Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии
10:19В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
10:19Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
09:58Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе
09:57Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
09:00Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая
08:03Главное за ночь 8 мая
06:47Специалист по ПТСР: Обострённое чувство справедливости, возникающее на войне, не годится для мирной жизни
Лента новостейМолния