https://ukraina.ru/20240508/1054973993.html

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных - 08.05.2024 Украина.ру

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2024-05-08T15:01

2024-05-08T15:01

2024-05-08T15:02

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алексей гончаренко

верховная рада

законопроект

мобилизация

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"Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко.Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.По мнению депутата Верховной Рады Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html

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преступления, новости, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада, законопроект, мобилизация