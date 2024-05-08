https://ukraina.ru/20240508/1054973993.html
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных - 08.05.2024 Украина.ру
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2024-05-08T15:01
2024-05-08T15:01
2024-05-08T15:02
преступления
новости
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада
законопроект
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
"Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект принят во втором чтении 279 голосами… Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи получили право на защиту своей родины", - написал Гончаренко.Он отметил, что осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.По мнению депутата Верховной Рады Романа Костенко, на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.* Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240408/1054370084.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
преступления, новости, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада, законопроект, мобилизация
преступления, Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, законопроект, мобилизация
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
15:01 08.05.2024 (обновлено: 15:02 08.05.2024)
Парламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале