https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html

Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая

Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая - 08.05.2024 Украина.ру

Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая

Украина.ру, 08.05.2024

2024-05-08T09:00

2024-05-08T09:00

2024-05-08T10:25

хроники

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Российские военные нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины. Звучат взрывы, горят инфраструктурные и энергетические объекты. ВСУ обстреляли новые территории РФ, ударили по ЛуганскуЗа несколько последних часов на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, утром сигнал начал звучать с 06:25 в Киеве и за пару минут распространился по всей территории страны.Украинские СМИ писали о взрывах в столице, а также Ивано-Франковской, Львовской областях и в городе Кременчуг Полтавской области.Помимо прочего, взрывы раздавались в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. После чего в некоторых районах Запорожья начались перебои с электричеством и водоснабжением.Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, российские военные нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области."В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт... Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", — сказал подпольщик.Он добавил, что большие пробки образовались на улице Зиньковская, которая является основной трассой на выезд из города в северном направлении. Это произошло из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей.По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция. В Кременчуге целью стала Кременчугская ТЭЦ, после взрыва пропало электричество.По его словам, также добивали энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В Херсоне после серии прилетов частично пропал свет, сказал Лебедев.Также Воруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16, и завода, в чьих в ангарах находилась поставленная Западом техника."Город Стрый — три прилета в 5:00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок. По сообщениям Сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда", — сказал Лебедев.Второй удар был нанесен в район военного аэродрома, который готовили для приема F-16."Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", — добавил он.Третий прилет был в направлении завода КПО, по данным подполья, в ангарах завода стояла техника, которую привезли с Запада, там же располагались военные."После прилета в стороне КПО множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", — отметил подпольщик.Он уточнил, что в 5:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 МВт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.Кроме прочего, ВС РФ нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве."В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом", — сказал Лебедев.Он добавил, что в 5:00 был прилет в Броварский район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров.Разведчики группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили зенитную установку ВСУ, которая препятствовала работе разведывательных дронов в Харьковской области, рассказал командир с позывным "Фрол".После полученной задачи разведчики приняли решение отработать ночью, так как противник активно использует средства РЭБ. Вечером группа выдвинулась на место запуска дронов, которое находится вдали от российских позиций."Направляемся на позицию рядом с линией боевого соприкосновения, подальше ото всех наших опорных пунктов, на господствующую высоту. Была обнаружена зенитная установка противника от линии боевого соприкосновения на дистанции пяти километров. То есть это уже тыл и не позволяют работать нашим бортам разведывательным, и нужно поразить эту цель, чтобы ведение разведки осуществлялось успешно", — сказал командир группы.Из-за якобы интенсивных действий России оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что подняли в небо над республикой авиацию Польши и стран-союзников."Внимание, в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сказано в сообщении командования в соцсети X.В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины.Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации.Позже польскую и союзную авиацию вернули на аэродромы, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.Последствия ударовКомпания "Украинская железная дорога" сообщила о повреждении железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне после взрывов.На объекте энергетической инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области на фоне взрывов произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин."Имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе... Возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", — указал он.Также в Винницкой области Украины повредило объекты критической инфраструктуры, написал глава областной администрации Сергей Борзов в своем телеграм-канале.Два энергетических объекта повреждены после взрывов во Львовской области на западе Украины, на одном из них произошел пожар, отметил глава областной администрации Максим Козицкий.Он уточнил, что поврежден "объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные. Кроме того, по его словам, поврежден "объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе".Объекты критической и энергоинфраструктуры были повреждены в Запорожской области, указал глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров."Были поражены объекты критической и энергоинфраструктуры. Есть разрушения", — написал Фёдоров в телеграм-канале.Министр энергетики страны Герман Галущенко признал, что на фоне взрывов в пяти областях страны были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии.Он уточнил, что речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях."Энергетики уже работают над их ликвидацией", — заверил министр.Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.А украинский энергохолдинг ДТЭК информировал о повреждении трех теплоэлектростанций на Украине, по его словам, серьезно пострадало оборудование. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.Также подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить от других солдат ВСУ масштабы потерь личного состава."В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого было задействовано семь транспортных средств, в том числе три автомобиля "Урал". Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, за двое суток вывезли более 100 тел солдат ВСУ.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.Атаки ВСУЗа минувшие сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Пять обстрелов — на Донецком направлении. Пять обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Светлодарском направлении", — перечислили в представительстве.Один мирный житель получил ранение, также пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР.Ранним утром националисты выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:10 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено десять ракет из РСЗО", — указали в представительстве.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Также украинцы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки.Накануне поздно вечером украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Светлодарску."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Светлодарск: выпущено десять ракет из РСЗО", — говорится в телеграм-канале ведомства.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года.Глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске."Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", — написал глава ЛНР в своем телеграм-канале.Он добавил, что к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. По его словам, оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара."В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС", — добавил Пасечник.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что удар украинских военных по Луганску, по предварительным данным, был нанесен американскими ракетами ATACMS.Американский политик Роберт Кеннеди — младший, заявивший о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предупредил, что нынешняя ситуация на Украине находится на грани "катастрофической эскалации"."Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации. Имеют ли военные империалисты в Вашингтоне и их приспешники в Европе хоть какое-то представление об опасности, которой они подвергаются?" — написал Кеннеди-младший в своем посте в соцсети Х.Политик аргументировал свою позицию изложением хронологии недавних событий в мире начиная с заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о допустимости применения британского оружия ВСУ при ударах по России и заканчивая решением руководства РФ о проведении учений с применением тактического ядерного оружия.Большинство пользователей соцсети выражали преимущественно согласие в комментариях под постом Кеннеди-младшего. Некоторые из них отметили, в частности, что США "зарабатывают" на конфликте Украины с РФ, а когда страну "сравняют землей, Вашингтон заработает триллионы на ее восстановлении". Другие выразили уверенность, что у Москвы "есть полное право на самозащиту от посягательств США и других сил, которые финансируют эту опосредованную войну".

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, атака, удары, повреждения, энергетика, украина, россия, вс рф, всу, националисты, луганск, вокзал