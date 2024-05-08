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Диалектика инаугурационной речи Путина

Диалектика инаугурационной речи Путина - 08.05.2024 Украина.ру

Диалектика инаугурационной речи Путина

Инаугурационная речь – особый жанр публичного выступления главы государства. Обычно в ней излагается краткая программа предстоящего правления – так, как она видится в начале срока. Зачастую эта речь более содержательна, чем предвыборная программа – в последней, всё же, преследуются другие цели, там не скажешь про "кровь, пот и слёзы", как Черчилль

2024-05-08T16:34

2024-05-08T16:34

2024-05-08T16:34

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василий стоякин

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По самому своему формату инаугурационная речь не предполагает детализации намерений главы государства. Однако в нашем случае всё и так достаточно детализовано – планы президента конкретизированы в послании Федеральному собранию и в подписанном после инаугурации указе "О национальных целях Российской Федерации". Кстати говоря, программа прописана на два президентских срока – до 2036 года и цели там ставятся амбициозные.В данном случае речь президента представляла собой обзор стоящих перед страной вызовов и ответов, которые должны быть даны на них. При этом, совершенно естественно, картина складывается в высшей степени противоречивая – даже в понимании ответов простая, линейная логика не наблюдается.Основные противоречия, которые видны в речи, следующие:Во-первых, противоречие между кризисным характером нынешней ситуации в стране и мире ("мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками") и стабильность развития России ("мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным").Россия де-факто находится в состоянии войны: горячей – с Украиной, холодной – с Западом. Президент это отлично осознаёт, неоднократно об этом говорил. Казалось бы – какие могут быть планы, когда политологи рассуждают о том, когда начнётся мировая война и в каких формах она будет проходить?При этом его президентская программа, описанная в послании к Федеральному собранию и в новом указе, производит впечатление программы мирного времени, не предполагающей перерасхода ресурсов на содержание вооружённых сил и восстановление территорий, ставших театром военных действий. Отдельно трудно себе представить, каким образом сочетается продолжение боевых действий (с неизбежными потерями) и провозглашённой ценностью народосбережения. Впрочем, население-то как раз будет увеличиваться, перебираясь в состав России вместе с освобождёнными территориями.Впрочем, третью пятилетку ведь никто не отменял, хотя планы развития менялись поминутно... "Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития".Во-вторых, противоречие между стабильностью и развитием.С одной стороны, президент подчёркивает, что на выборах "граждане России подтвердили правильность курса страны" и призывает "не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений".С другой стороны, "стабильность не означает косность".Вообще, предложенная президентом программа реформ (точнее, не реформ ради реформ, которые были характерны для 90-х, а социально-экономических целей, которые должны быть достигнуты в том числе и при помощи реформ) предполагает довольно существенные изменения, что, прямо скажем, противоречит понятию стабильности.Особенно это касается кадровой политики. Не зря в начале выступления президент отметил "наших героев, участников специальной военной операции", а это адресация к уже реализуемой программе по подготовке управленческих кадров "Время героев". Таким образом, речь идёт о формировании новой элиты. Президент, правда, уточняет, что действовать надо не как на Украине, а "обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения".В-третьих, это противоречие между жесткостью и гибкостью.С одной стороны, "наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам".С другой стороны, "наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд".Требования, как мы видим, противоположные, и между ними особенно тщательно нужно искать точку равновесия. Китайские философы, разумеется, сказали бы, что гибкое побеждает твёрдое, но это не наш путь – задача России в нынешней реальности состоит в том, чтобы поддержать цивилизационную традицию, а не подлаживаться под изменения, к которым нас подталкивает Запад.Отметим, что особую угрозу западные СМИ почувствовали в самоочевидной, чуть ли не ритуальной фразе "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".В-четвёртых, геополитическое противоречие.Президент отметил, что "мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство". Это самоочевидно.Но есть более серьёзные вопросы.С одной стороны, "мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру".С другой стороны, "вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности".Противоречие тут на поверхности – формирование многополярного миропорядка противоречит интересам западных элит, которые как-то привыкли к тому, что именно они являются тем самым единственным полюсом силы нынешней мировой геополитической системы. Собственно говоря, политика агрессии против России как раз и обусловлена тем, что Запад видит в ней альтернативный полюс, который угрожает его положению просто самим своим существованием. Формирование нового многополярного миропорядка будет означать поражение Запада. И пока это поражение не состоится, результативный диалог на равных с Западом будет, скорее всего, невозможен.В-пятых, для нынешней России актуален вызов неопределённости границ страны.Владимир Владимирович в начале выступления поблагодарил за доверие "жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной".Таким образом в очередной раз исключаются какие-либо территориальные уступки в пользу Украины, а само понятие "исторических земель" можно понимать расширительно – примерно до Ужгорода и Равы-Русской.Противоречие налицо – в президентском указе ставятся масштабные задачи, касающиеся развития регионов ("уменьшение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между различными регионами"), но при этом в состав России принимаются новые регионы, которые надо буквально восстанавливать и которые уже в силу этого обстоятельства будут тормозить развитие страны. Причём их размеры и состояние угадать заранее невозможно.***В диалектике тезис и антитезис дают синтез. В реальной жизни синтез этот имеет динамический характер – это не застывшая схема, а меняющаяся картинка. Президент это знает и потому не даёт готовые ответы, не пытается ставить цели, которые могут оказаться недостижимыми или, хуже того, обесценивающимися по мере приближения к ним. Тезис и антитезис обозначены, количественные характеристики содержатся в послании и указе – за работу, товарищи. Будем синтезировать "философский камень" новой России.О задачах, которые ставит общество перед президентом - в статье Захара Виноградова "Что мы ждем от Владимира Путина после выборов"

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мнения, россия, запад, владимир путин, выборы, программа, инаугурация, украина, черчилль, василий стоякин