Диалектика инаугурационной речи Путина - 08.05.2024 Украина.ру
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Диалектика инаугурационной речи Путина
Диалектика инаугурационной речи Путина - 08.05.2024 Украина.ру
Диалектика инаугурационной речи Путина
Инаугурационная речь – особый жанр публичного выступления главы государства. Обычно в ней излагается краткая программа предстоящего правления – так, как она видится в начале срока. Зачастую эта речь более содержательна, чем предвыборная программа – в последней, всё же, преследуются другие цели, там не скажешь про "кровь, пот и слёзы", как Черчилль
2024-05-08T16:34
2024-05-08T16:34
мнения
россия
запад
владимир путин
выборы
программа
инаугурация
украина
черчилль
василий стоякин
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По самому своему формату инаугурационная речь не предполагает детализации намерений главы государства. Однако в нашем случае всё и так достаточно детализовано – планы президента конкретизированы в послании Федеральному собранию и в подписанном после инаугурации указе "О национальных целях Российской Федерации". Кстати говоря, программа прописана на два президентских срока – до 2036 года и цели там ставятся амбициозные.В данном случае речь президента представляла собой обзор стоящих перед страной вызовов и ответов, которые должны быть даны на них. При этом, совершенно естественно, картина складывается в высшей степени противоречивая – даже в понимании ответов простая, линейная логика не наблюдается.Основные противоречия, которые видны в речи, следующие:Во-первых, противоречие между кризисным характером нынешней ситуации в стране и мире ("мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками") и стабильность развития России ("мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным").Россия де-факто находится в состоянии войны: горячей – с Украиной, холодной – с Западом. Президент это отлично осознаёт, неоднократно об этом говорил. Казалось бы – какие могут быть планы, когда политологи рассуждают о том, когда начнётся мировая война и в каких формах она будет проходить?При этом его президентская программа, описанная в послании к Федеральному собранию и в новом указе, производит впечатление программы мирного времени, не предполагающей перерасхода ресурсов на содержание вооружённых сил и восстановление территорий, ставших театром военных действий. Отдельно трудно себе представить, каким образом сочетается продолжение боевых действий (с неизбежными потерями) и провозглашённой ценностью народосбережения. Впрочем, население-то как раз будет увеличиваться, перебираясь в состав России вместе с освобождёнными территориями.Впрочем, третью пятилетку ведь никто не отменял, хотя планы развития менялись поминутно... "Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития".Во-вторых, противоречие между стабильностью и развитием.С одной стороны, президент подчёркивает, что на выборах "граждане России подтвердили правильность курса страны" и призывает "не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений".С другой стороны, "стабильность не означает косность".Вообще, предложенная президентом программа реформ (точнее, не реформ ради реформ, которые были характерны для 90-х, а социально-экономических целей, которые должны быть достигнуты в том числе и при помощи реформ) предполагает довольно существенные изменения, что, прямо скажем, противоречит понятию стабильности.Особенно это касается кадровой политики. Не зря в начале выступления президент отметил "наших героев, участников специальной военной операции", а это адресация к уже реализуемой программе по подготовке управленческих кадров "Время героев". Таким образом, речь идёт о формировании новой элиты. Президент, правда, уточняет, что действовать надо не как на Украине, а "обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения".В-третьих, это противоречие между жесткостью и гибкостью.С одной стороны, "наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам".С другой стороны, "наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд".Требования, как мы видим, противоположные, и между ними особенно тщательно нужно искать точку равновесия. Китайские философы, разумеется, сказали бы, что гибкое побеждает твёрдое, но это не наш путь – задача России в нынешней реальности состоит в том, чтобы поддержать цивилизационную традицию, а не подлаживаться под изменения, к которым нас подталкивает Запад.Отметим, что особую угрозу западные СМИ почувствовали в самоочевидной, чуть ли не ритуальной фразе "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".В-четвёртых, геополитическое противоречие.Президент отметил, что "мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство". Это самоочевидно.Но есть более серьёзные вопросы.С одной стороны, "мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру".С другой стороны, "вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности".Противоречие тут на поверхности – формирование многополярного миропорядка противоречит интересам западных элит, которые как-то привыкли к тому, что именно они являются тем самым единственным полюсом силы нынешней мировой геополитической системы. Собственно говоря, политика агрессии против России как раз и обусловлена тем, что Запад видит в ней альтернативный полюс, который угрожает его положению просто самим своим существованием. Формирование нового многополярного миропорядка будет означать поражение Запада. И пока это поражение не состоится, результативный диалог на равных с Западом будет, скорее всего, невозможен.В-пятых, для нынешней России актуален вызов неопределённости границ страны.Владимир Владимирович в начале выступления поблагодарил за доверие "жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной".Таким образом в очередной раз исключаются какие-либо территориальные уступки в пользу Украины, а само понятие "исторических земель" можно понимать расширительно – примерно до Ужгорода и Равы-Русской.Противоречие налицо – в президентском указе ставятся масштабные задачи, касающиеся развития регионов ("уменьшение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между различными регионами"), но при этом в состав России принимаются новые регионы, которые надо буквально восстанавливать и которые уже в силу этого обстоятельства будут тормозить развитие страны. Причём их размеры и состояние угадать заранее невозможно.***В диалектике тезис и антитезис дают синтез. В реальной жизни синтез этот имеет динамический характер – это не застывшая схема, а меняющаяся картинка. Президент это знает и потому не даёт готовые ответы, не пытается ставить цели, которые могут оказаться недостижимыми или, хуже того, обесценивающимися по мере приближения к ним. Тезис и антитезис обозначены, количественные характеристики содержатся в послании и указе – за работу, товарищи. Будем синтезировать "философский камень" новой России.О задачах, которые ставит общество перед президентом - в статье Захара Виноградова "Что мы ждем от Владимира Путина после выборов"
https://ukraina.ru/20240229/1053633014.html
https://ukraina.ru/20240316/1053924739.html
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Василий Стоякин
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мнения, россия, запад, владимир путин, выборы, программа, инаугурация, украина, черчилль, василий стоякин
Мнения, Россия, Запад, Владимир Путин, выборы, программа, инаугурация, Украина, Черчилль, Василий Стоякин

Диалектика инаугурационной речи Путина

16:34 08.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Инаугурационная речь – особый жанр публичного выступления главы государства. Обычно в ней излагается краткая программа предстоящего правления – так, как она видится в начале срока. Зачастую эта речь более содержательна, чем предвыборная программа – в последней, всё же, преследуются другие цели, там не скажешь про "кровь, пот и слёзы", как Черчилль
По самому своему формату инаугурационная речь не предполагает детализации намерений главы государства. Однако в нашем случае всё и так достаточно детализовано – планы президента конкретизированы в послании Федеральному собранию и в подписанном после инаугурации указе "О национальных целях Российской Федерации". Кстати говоря, программа прописана на два президентских срока – до 2036 года и цели там ставятся амбициозные.
В данном случае речь президента представляла собой обзор стоящих перед страной вызовов и ответов, которые должны быть даны на них. При этом, совершенно естественно, картина складывается в высшей степени противоречивая – даже в понимании ответов простая, линейная логика не наблюдается.
Основные противоречия, которые видны в речи, следующие:
Во-первых, противоречие между кризисным характером нынешней ситуации в стране и мире ("мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками") и стабильность развития России ("мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным").
Россия де-факто находится в состоянии войны: горячей – с Украиной, холодной – с Западом. Президент это отлично осознаёт, неоднократно об этом говорил. Казалось бы – какие могут быть планы, когда политологи рассуждают о том, когда начнётся мировая война и в каких формах она будет проходить?
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 16:56
Послание Путина – о несказанномПослание президента России Федеральному собранию Российской Федерации больше всего напоминало презентацию шестилетнего плана. Сам по себе такой формат обусловлен выборами – президент представил свою программу. Но это вполне может оказаться новый (точнее, хорошо забытый старый) формат стратегического планирования развития страны
При этом его президентская программа, описанная в послании к Федеральному собранию и в новом указе, производит впечатление программы мирного времени, не предполагающей перерасхода ресурсов на содержание вооружённых сил и восстановление территорий, ставших театром военных действий. Отдельно трудно себе представить, каким образом сочетается продолжение боевых действий (с неизбежными потерями) и провозглашённой ценностью народосбережения. Впрочем, население-то как раз будет увеличиваться, перебираясь в состав России вместе с освобождёнными территориями.
Впрочем, третью пятилетку ведь никто не отменял, хотя планы развития менялись поминутно... "Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития".
Во-вторых, противоречие между стабильностью и развитием.
С одной стороны, президент подчёркивает, что на выборах "граждане России подтвердили правильность курса страны" и призывает "не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений".
С другой стороны, "стабильность не означает косность".
Вообще, предложенная президентом программа реформ (точнее, не реформ ради реформ, которые были характерны для 90-х, а социально-экономических целей, которые должны быть достигнуты в том числе и при помощи реформ) предполагает довольно существенные изменения, что, прямо скажем, противоречит понятию стабильности.
Особенно это касается кадровой политики. Не зря в начале выступления президент отметил "наших героев, участников специальной военной операции", а это адресация к уже реализуемой программе по подготовке управленческих кадров "Время героев".
Таким образом, речь идёт о формировании новой элиты. Президент, правда, уточняет, что действовать надо не как на Украине, а "обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения".
В-третьих, это противоречие между жесткостью и гибкостью.
С одной стороны, "наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам".
С другой стороны, "наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд".
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16 марта, 15:05
Выборы-2024 и феномен российской демократии"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Ни оппозиции. Ни свободы. Ни выбора", – это вякнул глава Евросовета Шарль Мишель. Ему виднее, конечно, – уж он-то выбран… клубом глав государств и правительств. Впрочем, вопросы к российским выборам возникают у многих людей
Требования, как мы видим, противоположные, и между ними особенно тщательно нужно искать точку равновесия. Китайские философы, разумеется, сказали бы, что гибкое побеждает твёрдое, но это не наш путь – задача России в нынешней реальности состоит в том, чтобы поддержать цивилизационную традицию, а не подлаживаться под изменения, к которым нас подталкивает Запад.
Отметим, что особую угрозу западные СМИ почувствовали в самоочевидной, чуть ли не ритуальной фразе "судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений".
В-четвёртых, геополитическое противоречие.
Президент отметил, что "мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство". Это самоочевидно.
Но есть более серьёзные вопросы.
С одной стороны, "мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру".
С другой стороны, "вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности".
Противоречие тут на поверхности – формирование многополярного миропорядка противоречит интересам западных элит, которые как-то привыкли к тому, что именно они являются тем самым единственным полюсом силы нынешней мировой геополитической системы. Собственно говоря, политика агрессии против России как раз и обусловлена тем, что Запад видит в ней альтернативный полюс, который угрожает его положению просто самим своим существованием.
Формирование нового многополярного миропорядка будет означать поражение Запада. И пока это поражение не состоится, результативный диалог на равных с Западом будет, скорее всего, невозможен.
В-пятых, для нынешней России актуален вызов неопределённости границ страны.
Донецк. Выборы
19 марта, 12:44
Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента РоссииНа минувших выходных Россия выбирала себе президента. В этот раз вместе с новыми регионами. За тем, как это происходило в Донбассе, наблюдал журналист издания Украина.ру
Владимир Владимирович в начале выступления поблагодарил за доверие "жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной".
Таким образом в очередной раз исключаются какие-либо территориальные уступки в пользу Украины, а само понятие "исторических земель" можно понимать расширительно – примерно до Ужгорода и Равы-Русской.
Противоречие налицо – в президентском указе ставятся масштабные задачи, касающиеся развития регионов ("уменьшение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между различными регионами"), но при этом в состав России принимаются новые регионы, которые надо буквально восстанавливать и которые уже в силу этого обстоятельства будут тормозить развитие страны. Причём их размеры и состояние угадать заранее невозможно.
***
В диалектике тезис и антитезис дают синтез. В реальной жизни синтез этот имеет динамический характер – это не застывшая схема, а меняющаяся картинка. Президент это знает и потому не даёт готовые ответы, не пытается ставить цели, которые могут оказаться недостижимыми или, хуже того, обесценивающимися по мере приближения к ним. Тезис и антитезис обозначены, количественные характеристики содержатся в послании и указе – за работу, товарищи. Будем синтезировать "философский камень" новой России.

О задачах, которые ставит общество перед президентом - в статье Захара Виноградова "Что мы ждем от Владимира Путина после выборов"
 
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