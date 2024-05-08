https://ukraina.ru/20240508/1054964050.html

Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе

Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе - 08.05.2024 Украина.ру

Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе

В Южной Пальмире накануне Дня победы власти вновь предупреждают население о запрете использования советской символики. Националисты в соцсетях собираются дежурить возле памятных мест ради показательного унижения тех одесситов, которые осмелятся возложить цветы.

2024-05-08T09:58

2024-05-08T09:58

2024-05-08T09:58

одесса

украина

одесская область

владимир зеленский

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"бег"

эксклюзив

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Во вторник 7 мая в Одессе был даже оглашен беспрецедентно жесткий приговор одесситу за публикацию флага Победы и советского герба в соцсетях. Восемь лет с конфискацией имущества.Массовые мероприятия в городе, как и по всей Украине, запрещены, тем не менее, каждые выходные по центральным улицам маршируют 30-50 малолетних неонацистов, требующих освободить "азовцев".Одесские школьники 8-10 мая будут учиться дистанционно якобы из-за повышенной угрозы обстрелов. О планах российского командования одесские власти знать не могут, но могут знать о планах вооруженной провокации против Крыма и ожидать ответных ударов.В прошлом году Зеленский 9 мая ввел по всей Украине так называемый День Европы, чтобы перебить День победы. В Одессе по этому поводу запланированы лишь несколько мероприятий в мэрии, где европейские фонды должны прочесть чиновникам скучную лекцию о европейских ценностях. Мэра Одессы Геннадия Труханова в эти дни не будет в городе, так как с 5 по 11 мая он намерен посетить Стамбул и Марсель, чтобы у тамошних властей выпрашивать коммунальный транспорт. Ранее европейские города уже передавали Одессе десятки автобусов, но их обычно затем передают ВСУ под тем предлогом, что гуманитарную помощь нельзя использовать на коммерческих маршрутах.Украинские паблики также сообщают, что накануне истечения "срока годности" Зеленского на посту президента в Одессе негласно начинается политическая борьба. Включился в неё и "король контрабанды" Вадим Альперин, которого называют одним из основных игроков в Одесском порту в работе "зернового коридора"."Альперин пытается зайти в кейс местных "Слуг". Ситуацию упрощает то, что глава Одесской фракции Вадим Мороховский является одноклассником и партером Альперина по целому ряду проектов", - пишет telegram-канал "MediaKiller". По данным авторов, в Одессе уже все озадачились и начали думать про выборы. Политические игроки пытаются привлечь на свою сторону или перекупить известных украинских националистов и активистов западных фондов, понимая, что никакой иной проект, ориентированный на реальные настроения одесситов, на современной Украине невозможен.В Одесской области тем временем заканчивается посевная, которая в этом году характеризуется некоторыми изменениями. Впервые за годы независимости в регионе стали сеять хлопчатник ради производства пороха. Глава комитета Рады по аграрной политике Степан Чернявский рассказывает, что в мире ощущается острый дефицит пороха, что осложняет производство снарядов для Украины и ведет к росту цен на них.По его словам, в Одесской области идеальные условия для выращивания этой культуры. Европейские компании намерены поставить бесплатно 217 тонн семян хлопчатника. Чернявский также утверждает, что изменения климата делают невыгодным производство зерновых в Одесской области, в отличие от хлопчатника для пороха, на что уже якобы есть заказ министерства стратегического развития."Есть у нас запрос от министерства на 10 тысяч тонн. Столько им нужно для производства пороха. А чтобы вырастить столько нужно где-то 15-25 тысяч гектар под хлопчатник", - говорит Чернявский.В этом году в области планируют засеять лишь демонстрационные поля, а уже в следующем году начать массовое выращивание и строительство цепи предприятий для производства пороха. Чернявский говорит, что для консультаций уже приглашены специалисты из Узбекистана, а европейские фонды обещают также финансовую поддержку предприятиям, которые будут сеять хлопчатник.Такая переориентация сельского хозяйства региона с прицелом на будущее производство пороха, говорит, как минимум, о планах воевать еще не один год.Однако основная проблема, как говорит Чернявский, это дефицит кадров в сельском хозяйстве. В Одесской области насильственная мобилизация с прошлого года приобрела черты отлова людей с драками и погонями. Люди массово бегут в соседнюю Молдавию, поэтому на трассе возле приграничного села Маяки по обочинам скапливаются брошенные автомобили. Люди просто доезжают до границы и дальше бегут пешком или бросаются в воду."Теперь эта тенденция распространилась на грузовые перевозки. Представители автотранспортных фирм жалуются, что их водители в Европе довозят груз до получателя, оставляют фуру на стоянке и скрываются. Самое время отечественному кинематографу снимать свою версию булгаковского "Бега", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров.И хотя Одесса всегда была курортным городом с десятками тысяч отдыхающих, но последнее время одесситы отмечают, что видят все реже и реже своих земляков. В бега пустились преимущественно мужчины, но многие матери также вывозят детей, которых только в прошлом году вернули из Румынии или Польши.О том, что в это же время происходит в Запорожье, можно прочитать в статье Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах

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одесса, украина, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, "бег", эксклюзив