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На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества

На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества - 08.05.2024 Украина.ру

На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества

В чём специфика боевого применения FPV-дронов? Насколько сложно женщине на войне и в преимущественно мужском коллективе?Как заслужить высокие награды и насколько сложным был личный путь девушки на войне?

2024-05-08T16:03

2024-05-08T16:03

2024-05-08T16:03

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россия

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донецк

владимир путин

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доброволец

дроны

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Об этом журналистам мультимедийного издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная многим под позывным "Радистка".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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