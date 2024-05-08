На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества - 08.05.2024 Украина.ру
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На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества - 08.05.2024 Украина.ру
На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
В чём специфика боевого применения FPV-дронов? Насколько сложно женщине на войне и в преимущественно мужском коллективе?Как заслужить высокие награды и насколько сложным был личный путь девушки на войне?
2024-05-08T16:03
2024-05-08T16:03
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россия
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
вооруженные силы украины
доброволец
дроны
беспилотники
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Об этом журналистам мультимедийного издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная многим под позывным "Радистка".
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
донбасс
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видео, россия, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, вооруженные силы украины, доброволец, дроны, беспилотники, бпла, рэб, война, украина, сво, спецоперация, донбасс, армия, конфликт, владимир зеленский, всу, президент, награда, орден, женщины, видео
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На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества

16:03 08.05.2024
 
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В чём специфика боевого применения FPV-дронов? Насколько сложно женщине на войне и в преимущественно мужском коллективе?Как заслужить высокие награды и насколько сложным был личный путь девушки на войне?
Об этом журналистам мультимедийного издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная многим под позывным "Радистка".
 
ВидеоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныдоброволецдроныбеспилотникиБПЛАРЭБвойнаУкраинаСВОСпецоперацияДонбассАрмияконфликтВладимир ЗеленскийВСУпрезидентнаградаорденженщины
 
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