https://ukraina.ru/20240508/1054975321.html
На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества - 08.05.2024 Украина.ру
На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
В чём специфика боевого применения FPV-дронов? Насколько сложно женщине на войне и в преимущественно мужском коллективе?Как заслужить высокие награды и насколько сложным был личный путь девушки на войне?
2024-05-08T16:03
2024-05-08T16:03
2024-05-08T16:03
видео
россия
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
вооруженные силы украины
доброволец
дроны
беспилотники
бпла
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Об этом журналистам мультимедийного издания Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная многим под позывным "Радистка".
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
В чём специфика боевого применения FPV-дронов? Насколько сложно женщине на войне и в преимущественно мужском коллективе?Как заслужить высокие награды и насколько сложным был личный путь девушки на войне?
Об этом журналистам мультимедийного издания Украина.ру
Игорю Гомольскому и Фёдору Громову рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная многим под позывным "Радистка".