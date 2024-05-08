https://ukraina.ru/20240508/1054966238.html

"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского

"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского - 08.05.2024 Украина.ру

"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского

Готовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского могли патриоты Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале

2024-05-08T10:59

2024-05-08T10:59

2024-05-08T10:59

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Служба безопасности Украины накануне, 7 мая, сообщила о раскрытии очередного заговора против президента Украины Владимира Зеленского и руководителей спецслужб. В украинском ведомстве утверждают, что, якобы, это организовано ФСБ РФ.Царёв обратился к "пропагандистам Зеленского" с вопросом. Он обратил внимание на несостыковку, что российские спецслужбы, якобы, готовят покушение на Зеленского, при этом не наносят удар, когда он находится в прифронтовой зоне. Также российская армия не наносит удары по зданиям в Киеве, где работают чиновники. "Кстати, это вопрос не только к киевским пропагандистам. Плохо, что не наносятся", - добавил он."Мне, к слову, больше нравится версия, что попытки покушения совершали настоящие патриоты Украины, которые решили убрать Зеленского, как человека, ведущего Украину в пропасть", - написал Царёв.Он напомнил, что немецкие генералы в свое время тоже готовили покушение на Адольфа Гитлера. При этом никто не обвинял в этом НКВД, добавил Царев.

https://ukraina.ru/20240507/1054953162.html

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новости, украина, россия, киев, олег царев, владимир зеленский, адольф гитлер, верховная рада, фсб, нквд, покушение, убийство