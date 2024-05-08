"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского - 08.05.2024 Украина.ру
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"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского - 08.05.2024 Украина.ру
"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
Готовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского могли патриоты Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале
2024-05-08T10:59
2024-05-08T10:59
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Служба безопасности Украины накануне, 7 мая, сообщила о раскрытии очередного заговора против президента Украины Владимира Зеленского и руководителей спецслужб. В украинском ведомстве утверждают, что, якобы, это организовано ФСБ РФ.Царёв обратился к "пропагандистам Зеленского" с вопросом. Он обратил внимание на несостыковку, что российские спецслужбы, якобы, готовят покушение на Зеленского, при этом не наносят удар, когда он находится в прифронтовой зоне. Также российская армия не наносит удары по зданиям в Киеве, где работают чиновники. "Кстати, это вопрос не только к киевским пропагандистам. Плохо, что не наносятся", - добавил он."Мне, к слову, больше нравится версия, что попытки покушения совершали настоящие патриоты Украины, которые решили убрать Зеленского, как человека, ведущего Украину в пропасть", - написал Царёв.Он напомнил, что немецкие генералы в свое время тоже готовили покушение на Адольфа Гитлера. При этом никто не обвинял в этом НКВД, добавил Царев.
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новости, украина, россия, киев, олег царев, владимир зеленский, адольф гитлер, верховная рада, фсб, нквд, покушение, убийство
Новости, Украина, Россия, Киев, Олег Царев, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Верховная Рада, ФСБ, НКВД, покушение, убийство

"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского

10:59 08.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Готовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского могли патриоты Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в своем телеграм-канале
Служба безопасности Украины накануне, 7 мая, сообщила о раскрытии очередного заговора против президента Украины Владимира Зеленского и руководителей спецслужб. В украинском ведомстве утверждают, что, якобы, это организовано ФСБ РФ.
Царёв обратился к "пропагандистам Зеленского" с вопросом. Он обратил внимание на несостыковку, что российские спецслужбы, якобы, готовят покушение на Зеленского, при этом не наносят удар, когда он находится в прифронтовой зоне. Также российская армия не наносит удары по зданиям в Киеве, где работают чиновники. "Кстати, это вопрос не только к киевским пропагандистам. Плохо, что не наносятся", - добавил он.
"Мне, к слову, больше нравится версия, что попытки покушения совершали настоящие патриоты Украины, которые решили убрать Зеленского, как человека, ведущего Украину в пропасть", - написал Царёв.
Он напомнил, что немецкие генералы в свое время тоже готовили покушение на Адольфа Гитлера. При этом никто не обвинял в этом НКВД, добавил Царев.
Вчера, 15:50
Готовили покушение на Зеленского: СБУ задержала пятерых украинцевСлужба безопасности Украины задержала пятерых мужчин, которые якобы готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили 7 мая в украинской пресс-службе
 
НовостиУкраинаРоссияКиевОлег ЦаревВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерВерховная РадаФСБНКВДпокушениеубийство
 
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