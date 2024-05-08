https://ukraina.ru/20240508/1054967183.html
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного - 08.05.2024 Украина.ру
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
В Польше пограничники задержали якобы российского военнослужащего при попытке пересечь границу. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM
2024-05-08T11:24
2024-05-08T11:24
2024-05-08T11:24
новости
польша
варшава
белоруссия
россия
россияне
граница
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053635609_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2a9d0851317ea106b75eff3395e48047.jpg
Пограничники задержали мужчину на территории Польши у границы с Белоруссией. Отмечается, что задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия.Польский корреспондент утверждает, что у задержанного якобы нашли военные документы и контракт с армией России.Польские службы сейчас тщательно проверяют задержанного, пишут журналисты. При этом пограничная служба Польши данное сообщение не комментирует.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
https://ukraina.ru/20240508/1054960774.html
польша
варшава
белоруссия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053635609_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce12d4d2c191348c9938ec6a11f9d656.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, белоруссия, россия, россияне, граница, государственная граница
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, Россия, россияне, граница, государственная граница
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
В Польше пограничники задержали якобы российского военнослужащего при попытке пересечь границу. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM
Пограничники задержали мужчину на территории Польши у границы с Белоруссией. Отмечается, что задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия.
Польский корреспондент утверждает, что у задержанного якобы нашли военные документы и контракт с армией России.
Польские службы сейчас тщательно проверяют задержанного, пишут журналисты. При этом пограничная служба Польши данное сообщение не комментирует.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал
. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.
Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.