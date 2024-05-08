"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного - 08.05.2024 Украина.ру
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"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного - 08.05.2024 Украина.ру
"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
В Польше пограничники задержали якобы российского военнослужащего при попытке пересечь границу. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM
2024-05-08T11:24
2024-05-08T11:24
новости
польша
варшава
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Пограничники задержали мужчину на территории Польши у границы с Белоруссией. Отмечается, что задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия.Польский корреспондент утверждает, что у задержанного якобы нашли военные документы и контракт с армией России.Польские службы сейчас тщательно проверяют задержанного, пишут журналисты. При этом пограничная служба Польши данное сообщение не комментирует.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
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новости, польша, варшава, белоруссия, россия, россияне, граница, государственная граница
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, Россия, россияне, граница, государственная граница

"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного

11:24 08.05.2024
 
© AP / Michal Kosc
- РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP / Michal Kosc
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В Польше пограничники задержали якобы российского военнослужащего при попытке пересечь границу. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM
Пограничники задержали мужчину на территории Польши у границы с Белоруссией. Отмечается, что задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия.
Польский корреспондент утверждает, что у задержанного якобы нашли военные документы и контракт с армией России.
Польские службы сейчас тщательно проверяют задержанного, пишут журналисты. При этом пограничная служба Польши данное сообщение не комментирует.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.
Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
Томаш Шмидт
02:23
В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский следХотя польского судью Томаша Шмидта, который попросил убежища в Белоруссии, пока только проверяют на возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами, в Польше уже требуют лишить его гражданства
 
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