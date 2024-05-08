https://ukraina.ru/20240508/1054967183.html

"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного

"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного - 08.05.2024 Украина.ру

"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного

В Польше пограничники задержали якобы российского военнослужащего при попытке пересечь границу. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM

2024-05-08T11:24

2024-05-08T11:24

2024-05-08T11:24

новости

польша

варшава

белоруссия

россия

россияне

граница

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053635609_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2a9d0851317ea106b75eff3395e48047.jpg

Пограничники задержали мужчину на территории Польши у границы с Белоруссией. Отмечается, что задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия.Польский корреспондент утверждает, что у задержанного якобы нашли военные документы и контракт с армией России.Польские службы сейчас тщательно проверяют задержанного, пишут журналисты. При этом пограничная служба Польши данное сообщение не комментирует.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.

https://ukraina.ru/20240508/1054960774.html

польша

варшава

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, белоруссия, россия, россияне, граница, государственная граница