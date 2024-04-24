Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет - 24.04.2024 Украина.ру
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Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет - 24.04.2024 Украина.ру
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
В составе нового пакета военной помощи от США Украине будут дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили сразу несколько западных изданий – АР и Politico, ссылаясь на свои источники, а после и представитель Госдепартамента Ведант Патель и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
2024-04-24T22:09
2024-04-24T22:11
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Более того, ВСУ уже используют такие виды оружия с апреля, потому как США передали их Киеву тайно. Уточнялось, что оперативно-тактические ракеты ATACMS украинская армия получила для использования их на той территории, которую считает своей. Отметим, что детали относительно количества или дальнобойности ATACMS не сообщаются. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в вопросах поставок оперативно-тактических ракет все точки расставлены. Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение более 6о миллиарда долларов дополнительной военной Украине.
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новости, украина, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, сша, госдеп сша
Новости, Украина, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, США, Госдеп США

Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет

22:09 24.04.2024 (обновлено: 22:11 24.04.2024)
 
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
© White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Читать в
В составе нового пакета военной помощи от США Украине будут дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили сразу несколько западных изданий – АР и Politico, ссылаясь на свои источники, а после и представитель Госдепартамента Ведант Патель и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
Более того, ВСУ уже используют такие виды оружия с апреля, потому как США передали их Киеву тайно. Уточнялось, что оперативно-тактические ракеты ATACMS украинская армия получила для использования их на той территории, которую считает своей.
"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большей дальности ATACMS по прямому указанию президента", — цитирует представителя Госдепартамента Веданта Пателя "Политика страны".
Отметим, что детали относительно количества или дальнобойности ATACMS не сообщаются.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в вопросах поставок оперативно-тактических ракет все точки расставлены.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение более 6о миллиарда долларов дополнительной военной Украине.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
19:55
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол Новый пакет военной помощи Киеву нарушает предусмотренную Уставом ООН обязанность нести "особую ответственность за международный мир и безопасность" и ставит крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
22:32Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
22:09Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
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20:24США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
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