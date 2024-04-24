https://ukraina.ru/20240424/1054706790.html
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет - 24.04.2024 Украина.ру
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
В составе нового пакета военной помощи от США Украине будут дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили сразу несколько западных изданий – АР и Politico, ссылаясь на свои источники, а после и представитель Госдепартамента Ведант Патель и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
2024-04-24T22:09
2024-04-24T22:09
2024-04-24T22:11
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Более того, ВСУ уже используют такие виды оружия с апреля, потому как США передали их Киеву тайно. Уточнялось, что оперативно-тактические ракеты ATACMS украинская армия получила для использования их на той территории, которую считает своей. Отметим, что детали относительно количества или дальнобойности ATACMS не сообщаются. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в вопросах поставок оперативно-тактических ракет все точки расставлены. Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение более 6о миллиарда долларов дополнительной военной Украине.
https://ukraina.ru/20240424/1054702717.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, сша, госдеп сша
Новости, Украина, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, США, Госдеп США
Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
22:09 24.04.2024 (обновлено: 22:11 24.04.2024)
В составе нового пакета военной помощи от США Украине будут дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили сразу несколько западных изданий – АР и Politico, ссылаясь на свои источники, а после и представитель Госдепартамента Ведант Патель и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан