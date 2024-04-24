США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника
"Ракеты содержались в пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта, сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Чиновник не сказал, сколько ракет было отправлено. Впервые ракеты были использованы рано утром 17 апреля, запущенные по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км (103 милях) от линии фронта", – сказано в публикации.
Журналисты напоминают, что Пентагон изначально выступал против передачи ВСУ ракет большой дальности, опасаясь, что это навредит американским запасам и военной готовности США.
Кроме этого, в США якобы боялись, что Украина будет использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине России.
По словам чиновника, решение в пользу передачи такого оружия было принято после того, как российская армия несколько раз атаковала критическую инфраструктуру Украины.
"Байден сказал своей команде включить ATACMS большой дальности действия в этот пакет финансирования, но сделать это тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности", – уточнил источник.
Напомним, в новом пакете военной помощи Киеву, который был подписан 24 апреля президентом США, прописана передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых превышает 300 км.
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