США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico - 24.04.2024 Украина.ру
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США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico - 24.04.2024 Украина.ру
США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника
2024-04-24T20:24
2024-04-24T20:24
новости
украина
сша
джо байден
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"Ракеты содержались в пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта, сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Чиновник не сказал, сколько ракет было отправлено. Впервые ракеты были использованы рано утром 17 апреля, запущенные по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км (103 милях) от линии фронта", – сказано в публикации. Журналисты напоминают, что Пентагон изначально выступал против передачи ВСУ ракет большой дальности, опасаясь, что это навредит американским запасам и военной готовности США. Кроме этого, в США якобы боялись, что Украина будет использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине России. По словам чиновника, решение в пользу передачи такого оружия было принято после того, как российская армия несколько раз атаковала критическую инфраструктуру Украины. "Байден сказал своей команде включить ATACMS большой дальности действия в этот пакет финансирования, но сделать это тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности", – уточнил источник. Напомним, в новом пакете военной помощи Киеву, который был подписан 24 апреля президентом США, прописана передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых превышает 300 км.
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новости, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, крым, politico, сво, всу, военная помощь
Новости, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Крым, Politico, СВО, ВСУ, военная помощь

США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico

20:24 24.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника
"Ракеты содержались в пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта, сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Чиновник не сказал, сколько ракет было отправлено. Впервые ракеты были использованы рано утром 17 апреля, запущенные по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км (103 милях) от линии фронта", сказано в публикации.
Журналисты напоминают, что Пентагон изначально выступал против передачи ВСУ ракет большой дальности, опасаясь, что это навредит американским запасам и военной готовности США.
Кроме этого, в США якобы боялись, что Украина будет использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в глубине России.
По словам чиновника, решение в пользу передачи такого оружия было принято после того, как российская армия несколько раз атаковала критическую инфраструктуру Украины.

"Байден сказал своей команде включить ATACMS большой дальности действия в этот пакет финансирования, но сделать это тайно, чтобы сохранить оперативную безопасность и элемент неожиданности", – уточнил источник.

Напомним, в новом пакете военной помощи Киеву, который был подписан 24 апреля президентом США, прописана передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых превышает 300 км.
05:10
"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетамиПока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
 
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