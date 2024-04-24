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Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 24.04.2024 Украина.ру
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в среду, 24 апреля. Об этом он объявил во время своего выступления в Белом доме
2024-04-24T18:20
2024-04-24T18:20
2024-04-24T18:21
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Помимо этого, глава государства анонсировал скорейшую отправку новой военной помощи Киеву. В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, бронетехники. Байден добавил, что помощь союзникам США сделает Америку безопасней. Также США выделили один миллиард долларов на гуманитарную помощь в Секторе Газа. Израиль обязан обеспечить ее скорейшую доставку, уточнил Байден. Он подчеркнул, что Америка "остаётся со своими друзьями и выступает против диктаторов".Накануне Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, 79 конгрессменов высказались за передачу Киеву более 60 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20240422/1054653015.html
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новости, украина, джо байден, сенат, сша, израиль, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, Джо Байден, сенат, США, Израиль, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
18:20 24.04.2024 (обновлено: 18:21 24.04.2024)
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в среду, 24 апреля. Об этом он объявил во время своего выступления в Белом доме