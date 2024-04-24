Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню

ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины

Украинские власти наконец дождались, когда вопрос о дальнейшем финансировании со стороны Вашингтона сдвинулся с мёртвой точки. Но переломить ситуацию на фронте это всё равно не позволит