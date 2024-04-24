Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 24.04.2024 Украина.ру
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Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 24.04.2024 Украина.ру
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в среду, 24 апреля. Об этом он объявил во время своего выступления в Белом доме
2024-04-24T18:20
2024-04-24T18:21
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израиль
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Помимо этого, глава государства анонсировал скорейшую отправку новой военной помощи Киеву. В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, бронетехники. Байден добавил, что помощь союзникам США сделает Америку безопасней. Также США выделили один миллиард долларов на гуманитарную помощь в Секторе Газа. Израиль обязан обеспечить ее скорейшую доставку, уточнил Байден. Он подчеркнул, что Америка "остаётся со своими друзьями и выступает против диктаторов".Накануне Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, 79 конгрессменов высказались за передачу Киеву более 60 миллиардов долларов.
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Новости, Украина, Джо Байден, сенат, США, Израиль, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВСУ

Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню

18:20 24.04.2024 (обновлено: 18:21 24.04.2024)
 
Байден
Байден
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Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в среду, 24 апреля. Об этом он объявил во время своего выступления в Белом доме
Помимо этого, глава государства анонсировал скорейшую отправку новой военной помощи Киеву. В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, бронетехники.
Байден добавил, что помощь союзникам США сделает Америку безопасней.

"Теперь Америка пошлет на Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет. В следующие несколько часов сделаю все, чтобы ракетные системы и оружие были направлены на Украину", – приводит его слова "РБК-Украина".

Также США выделили один миллиард долларов на гуманитарную помощь в Секторе Газа. Израиль обязан обеспечить ее скорейшую доставку, уточнил Байден. Он подчеркнул, что Америка "остаётся со своими друзьями и выступает против диктаторов".
Накануне Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, 79 конгрессменов высказались за передачу Киеву более 60 миллиардов долларов.
22 апреля, 17:57
ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для УкраиныУкраинские власти наконец дождались, когда вопрос о дальнейшем финансировании со стороны Вашингтона сдвинулся с мёртвой точки. Но переломить ситуацию на фронте это всё равно не позволит
 
НовостиУкраинаДжо БайденсенатСШАИзраильвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперацияВСУ
 
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