Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS - 23.04.2024 Украина.ру
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Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS
Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS - 23.04.2024 Украина.ру
Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS
В вопросах поставок ракетных систем ATACMS для Украины все точки расставлены, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом 22 апреля
2024-04-23T00:03
2024-04-23T00:03
новости
сша
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
украина
киев
военная помощь
военная техника
сво
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В вечернем обращении к жителям страны Зеленский благодарил за такое решение отдельно президента США, Конгресс и всю Америку. Он напомнил, что города Украины остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, что сегодня в очередной раз продемонстрировал сокрушительный удар ВС РФ по телевышке в Харькове. Что касается дальнобойных ATACMS, Зеленский не уточнил, какой именно тип ракет и когда получил ВСУ. Такое оружие способно поражать цели, которые находятся в 300 километрах, однако осенью прошлого года украинские военные получали такие ракеты дальностью 160 километров. По данным издания Politico, Белый дом готовит для Киева пакет военной помощи большего объема, чем обычно. Он будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимой артиллерии, средствам противовоздушной обороны и ракеты большей дальности.Напомним, передача ракет большой дальности ATACMS прописана в новом пакете военной помощи, который осталось подписать сенату и американскому президенту Джо Байдену. Отмечалось, что если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. ATACMS уже неоднократно использовались ВСУ в зоне спецоперации. В минувшую пятницу сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила три такие ракеты.
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новости, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, украина, киев, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, вс рф, пво
Новости, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ПВО

Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS

00:03 23.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В вопросах поставок ракетных систем ATACMS для Украины все точки расставлены, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом 22 апреля
В вечернем обращении к жителям страны Зеленский благодарил за такое решение отдельно президента США, Конгресс и всю Америку.
"Четыре приоритета ключевые – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!", – сказал он.
Он напомнил, что города Украины остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, что сегодня в очередной раз продемонстрировал сокрушительный удар ВС РФ по телевышке в Харькове.
Что касается дальнобойных ATACMS, Зеленский не уточнил, какой именно тип ракет и когда получил ВСУ. Такое оружие способно поражать цели, которые находятся в 300 километрах, однако осенью прошлого года украинские военные получали такие ракеты дальностью 160 километров.
По данным издания Politico, Белый дом готовит для Киева пакет военной помощи большего объема, чем обычно. Он будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимой артиллерии, средствам противовоздушной обороны и ракеты большей дальности.
Напомним, передача ракет большой дальности ATACMS прописана в новом пакете военной помощи, который осталось подписать сенату и американскому президенту Джо Байдену. Отмечалось, что если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки.
ATACMS уже неоднократно использовались ВСУ в зоне спецоперации. В минувшую пятницу сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила три такие ракеты.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 16:50
Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMSПопытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныУкраинаКиеввоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперацияВС РФПВО
 
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