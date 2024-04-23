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Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS

Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS - 23.04.2024 Украина.ру

Зеленский объявил, что США передадут Киеву дальнобойные ATACMS

В вопросах поставок ракетных систем ATACMS для Украины все точки расставлены, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом 22 апреля

2024-04-23T00:03

2024-04-23T00:03

2024-04-23T00:03

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В вечернем обращении к жителям страны Зеленский благодарил за такое решение отдельно президента США, Конгресс и всю Америку. Он напомнил, что города Украины остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, что сегодня в очередной раз продемонстрировал сокрушительный удар ВС РФ по телевышке в Харькове. Что касается дальнобойных ATACMS, Зеленский не уточнил, какой именно тип ракет и когда получил ВСУ. Такое оружие способно поражать цели, которые находятся в 300 километрах, однако осенью прошлого года украинские военные получали такие ракеты дальностью 160 километров. По данным издания Politico, Белый дом готовит для Киева пакет военной помощи большего объема, чем обычно. Он будет включать бронетехнику в дополнение к срочно необходимой артиллерии, средствам противовоздушной обороны и ракеты большей дальности.Напомним, передача ракет большой дальности ATACMS прописана в новом пакете военной помощи, который осталось подписать сенату и американскому президенту Джо Байдену. Отмечалось, что если хозяин Белого дома решит, что передача такого оружия нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. ATACMS уже неоднократно использовались ВСУ в зоне спецоперации. В минувшую пятницу сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила три такие ракеты.

https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html

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