В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054695918.html
В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ
В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ - 24.04.2024 Украина.ру
В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ
В марте этого года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины якобы завладело "значительным массивом" конфиденциальной информации и служебными документами ныне арестованного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. С этим и связанно его задержание, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в ГУР
2024-04-24T16:26
2024-04-24T16:50
новости
минобороны
следственный комитет
сво
главное управление разведки украины (гур)
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054680830_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_ff879c9d3e0c1cc58fb66ebb892ee9e9.jpg.webp
Уточняется, что арест замминистра российского ведомства якобы прошел в результате "активных мероприятий" Главного управления разведки Минобороны Украины. Перехват конфиденциальной информации якобы был реализован успешно, кибератака прошла несмотря на попытки защитить сервера. По данным источника ГУР, арест Иванова произошел вследствие того, что произошла массивная утечка "чувствительных данных". Отметим, что по данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку ещё пять лет назад. Указанный период Федеральная служба безопасности России собирала материалы по его делу и именно потому, что было собрано достаточно доказательств, Иванова арестовали. Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
https://ukraina.ru/20240423/1054661661.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054680830_70:0:550:360_1920x0_80_0_0_9a66cb30f9eff5f15d2ca11f2f4ad865.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, следственный комитет, сво, главное управление разведки украины (гур), спецоперация
Новости, Минобороны, Следственный комитет, СВО, Главное управление разведки Украины (ГУР), Спецоперация

В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ

16:26 24.04.2024 (обновлено: 16:50 24.04.2024)
 
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Читать в
В марте этого года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины якобы завладело "значительным массивом" конфиденциальной информации и служебными документами ныне арестованного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. С этим и связанно его задержание, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в ГУР
Уточняется, что арест замминистра российского ведомства якобы прошел в результате "активных мероприятий" Главного управления разведки Минобороны Украины.
Перехват конфиденциальной информации якобы был реализован успешно, кибератака прошла несмотря на попытки защитить сервера.
"После получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки", – говорится в публикации.
По данным источника ГУР, арест Иванова произошел вследствие того, что произошла массивная утечка "чувствительных данных".
Отметим, что по данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку ещё пять лет назад. Указанный период Федеральная служба безопасности России собирала материалы по его делу и именно потому, что было собрано достаточно доказательств, Иванова арестовали.
Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 05:20
"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой РоссииНе стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее инструментом США. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
 
НовостиМинобороныСледственный комитетСВОГлавное управление разведки Украины (ГУР)Спецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Москва и Киев впервые провели очные переговоры по возврату детей
16:26В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ
16:19Почему мобилизация на Украине уже бессмысленна: Ищенко о том, как загнётся киевский режим
16:18В НАТО готовили интервенцию в Белоруссию, заявил Лукашенко
16:00"Европейский концерт" за российский счёт. Как победоносная война привела к кризису Российской империи
15:54Цель Ермака — государственный переворот?
15:25Украинский сепаратизм как катализатор русского национализма
15:22"Бунт университетов". Студенческие протесты и антисемитизм в США
14:49В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
14:27Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
14:07Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева
13:53Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДР
13:35Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар
13:02Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружие
13:00Изношенность ВСУ, успехи ВС РФ, бессмысленная помощь. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
12:55Кремль ответил по поводу контактов Путина и Шойгу по задержанию Иванова
12:13Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда
11:55Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца
11:41Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном
11:33То ли волонтеры, то ли снайперы: МИД Бразилии потерял на Украине четырех своих граждан
Лента новостейМолния