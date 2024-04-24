В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ
16:26 24.04.2024 (обновлено: 16:50 24.04.2024)
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
В марте этого года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины якобы завладело "значительным массивом" конфиденциальной информации и служебными документами ныне арестованного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. С этим и связанно его задержание, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в ГУР
Уточняется, что арест замминистра российского ведомства якобы прошел в результате "активных мероприятий" Главного управления разведки Минобороны Украины.
Перехват конфиденциальной информации якобы был реализован успешно, кибератака прошла несмотря на попытки защитить сервера.
"После получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки", – говорится в публикации.
По данным источника ГУР, арест Иванова произошел вследствие того, что произошла массивная утечка "чувствительных данных".
Отметим, что по данным СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку ещё пять лет назад. Указанный период Федеральная служба безопасности России собирала материалы по его делу и именно потому, что было собрано достаточно доказательств, Иванова арестовали.
Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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