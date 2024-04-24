В аресте замминистра обороны РФ нашли украинский след, пишут СМИ

"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой России

Не стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее инструментом США. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский