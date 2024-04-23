Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
21:47 23.04.2024 (обновлено: 21:49 23.04.2024)
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом информировала 23 апреля пресс-служба Следственного комитета России
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.
Согласно данным Минобороны, Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1999 по 2012 гг. работал "на предприятиях топливно-энергетического комплекса". С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013 – 2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО "Оборонстрой". Заместителем министра обороны был назначен в 2016 году.
Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
05:20"Русские его возьмут": аналитик о том, почему США сразу были уверены, что СВО закончится победой РоссииНе стоит называть Украину американским союзником. Более корректно называть ее инструментом США. Грубо говоря, "это поленья для костра, чтобы поджечь Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский