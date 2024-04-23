Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ - 23.04.2024 Украина.ру
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Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ - 23.04.2024 Украина.ру
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом информировала 23 апреля пресс-служба Следственного комитета России
2024-04-23T21:47
2024-04-23T21:49
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Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России. Согласно данным Минобороны, Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1999 по 2012 гг. работал "на предприятиях топливно-энергетического комплекса". С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013 – 2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО "Оборонстрой". Заместителем министра обороны был назначен в 2016 году. Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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новости, минобороны, ск рф, сергей шойгу, владимир путин, следственный комитет, россия, коррупция, сво, спецоперация
Новости, Минобороны, СК РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Следственный комитет, Россия, коррупция, СВО, Спецоперация

Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ

21:47 23.04.2024 (обновлено: 21:49 23.04.2024)
 
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом информировала 23 апреля пресс-служба Следственного комитета России
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Иванов был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.
Согласно данным Минобороны, Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1999 по 2012 гг. работал "на предприятиях топливно-энергетического комплекса". С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013 – 2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО "Оборонстрой". Заместителем министра обороны был назначен в 2016 году.
Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложено о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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