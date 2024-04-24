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Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца

Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца - 24.04.2024 Украина.ру

Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин отправлены в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда

2024-04-24T11:55

2024-04-24T11:55

2024-04-24T11:55

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Басманный районный суд избрал заместителю министра обороны Российской Федерации Иванову Тимуру Вадимовичу мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятка была получения при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.Фигуранту этого дела – Бородину Сергею – Басманный суд Москвы также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.Бородин, как и Иванов, обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).Он находится в дружеских связях с Ивановым. По версии следствия, они вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.

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