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Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца
Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца - 24.04.2024 Украина.ру
Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин отправлены в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
2024-04-24T11:55
2024-04-24T11:55
2024-04-24T11:55
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Басманный районный суд избрал заместителю министра обороны Российской Федерации Иванову Тимуру Вадимовичу мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятка была получения при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.Фигуранту этого дела – Бородину Сергею – Басманный суд Москвы также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.Бородин, как и Иванов, обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).Он находится в дружеских связях с Ивановым. По версии следствия, они вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.Президенту России Владимиру Путину, как и министру обороны страны Сергею Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.
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новости, россия, москва, минобороны, сизо, следственный комитет, минобороны рф, взятка, суд
Новости, Россия, Москва, Минобороны, СИЗО, Следственный комитет, Минобороны РФ, взятка, Суд
Суд отправил замминистра обороны РФ Иванова в СИЗО на два месяца
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин отправлены в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда
Басманный районный суд избрал заместителю министра обороны Российской Федерации Иванову Тимуру Вадимовичу мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.
Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.
По версии следствия
, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятка была получения при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Фигуранту этого дела – Бородину Сергею – Басманный суд Москвы также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.
Бородин, как и Иванов, обвиняется
в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Он находится в дружеских связях с Ивановым. По версии следствия, они вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Вечером 23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он был ответственным за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов России.
Президенту России Владимиру Путину
, как и министру обороны страны Сергею Шойгу
доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.