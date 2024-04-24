https://ukraina.ru/20240424/1054688319.html

Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружие

Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружие - 24.04.2024 Украина.ру

Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружие

Законопроект, который позволит разблокировать военную помощь Киеву, осталось только подписать президенту США Джо Байдену, и новые партии вооружений отправятся к ВСУ. Но переломить ситуацию на фронте они всё равно не смогут, да и вообще не факт, что эти средства дойдут до украинских военных

2024-04-24T13:02

2024-04-24T13:02

2024-04-24T13:02

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Голосование по пакету законопроектов о помощи союзникам в Сенате не вызывало обеспокоенности, поскольку, в отличие от Палаты представителей, большинство за демократами (пусть и всего в два голоса, учитывая пару беспартийных). К тому же верхняя палата Конгресса в феврале уже одобряла инициативу, связанную с дальнейшей поддержкой Киева (правда, это был другой документ).Впрочем, несколько республиканцев попытались помешать принятию законопроекта. Сенатор Майк Ли призвал всех своих однопартийцев выступить единым фронтом против, этого было бы более чем достаточно для блокирования инициативы. Он и Джеймс Дэвид Вэнс хотели прибегнуть к филибастеру, т.е. выступать с трибуны с неограниченной по времени речью, чтобы тем самым сорвать принятие законопроекта.Но руководство Сената пресекло на корню эту попытку, объявив о проведении процедурного голосования, после которого у законодателей есть возможность обсуждать инициативу в течение 30 часов. Однако они решили не тратить время и сразу провести финальное голосование, по итогам которого 79 человек поддержали законопроект, 18 высказались против.Теперь документ поступит к президенту, и Джо Байден пообещал незамедлительно подписать его 24 апреля, а также выступить с обращением по этому поводу. Американский лидер рассчитывает начать отправку оружия и техники на Украину уже на текущей неделе, поскольку ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, беженцы и пострадавшие от конфликтов в Секторе Газа, Судане и Гаити.Законопроект, который после раздельного голосования по каждому пункту в Палате представителей вновь объединили в единый пакет, предусматривает выделение $60,84 млрд Украине, $26 млрд – Израилю (в т. ч. $9,1 млрд на гуманитарные нужды), $8,12 млрд — Индо-Тихоокеанскому региону, а также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, расширение ограничительных мер в отношении РФ, Китая, Ирана и запрет соцсети TikTok.Когда и что получит УкраинаСостав нового пакета помощи не разглашается, но накануне голосования в Сенате в СМИ появилась некоторая инсайдерская информация. Так, американские чиновники сообщили изданию Politico, что нынешний пакет помощи будет намного больше предыдущего (мартовского на $300 млн). В него войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортёры M113, артиллерия и снаряды для ПВО.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с журналистами на борту самолёта американского лидера уклонился от ответа о номенклатуре пакета, сказав: "[Властям в Киеве] явно нужны средства ПВО, ракеты-перехватчики. Им нужна артиллерия, особенно [снаряды калибра] 155 [мм], нужны боеприпасы. Они вам скажут, что всегда есть большой спрос и на некоторые другие средства поражения большой дальности, такие как [РСЗО] HIMARS, а также на стрелковое оружие и боеприпасы. И, возможно, средства передвижения - гусеничные и колесные".А источники агентства Reuters и вовсе сообщили, что власти США готовят пакет военной помощи для Украины на сумму $1 млрд, для чего планируется использовать средства как раз из законопроекта, одобренного обеими палатами Конгресса. По имеющейся информации, в него войдут транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения, которые могут быть "немедленно применены на поле боя".По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, после того, как законопроект обретёт силу закона (т.е. после одобрения Конгресса и подписи президента), США могут поставить оружие Киеву в течение нескольких дней.Один высокопоставленный чиновник администрации сказал Politico, что Вашингтон надеется успеть передать Украине часть помощи к 9 мая - именно к этой дате, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, российские войска рассчитывают занять Часов Яр. Вероятно, к тому моменту смогут доставить боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, которые легче транспортировать, в то время как, например, 155-мм артиллерии после прибытия может потребоваться больше времени, чтобы добраться до линии фронта.Собеседник издания признался, что в Вашингтоне опасаются прорыва российских войск через украинскую линию обороны, одной из причин которого может стать низкий моральный дух солдат ВСУ.Посол Украины в США Оксана Маркарова рассчитывает, что первую часть вооружений из нового пакета Киев может получить до конца апреля."Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро", - сказала она.Видимо, речь идёт о том, что ещё до одобрения законопроекта в Конгрессе американская сторона, как сообщил телеканал CNN, заранее разместила большую часть вооружений, предназначенных Украине, на складах в Германии и Польше, чтобы впоследствии ускорить доставку. Источник уточнил, что одними из первых в рамках нового пакета в зону боевых действий поступят снаряды.Но при этом, по его словам, Киев столкнётся со значительными логистическими проблемами при их поставке на необходимые участки фронта, учитывая огромное количество задействованной техники. И даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов."Преимущество в соотношении 10 к 1, которым сейчас пользуется Россия, не будет уничтожено немедленно", - полагает CNN.Телеканал со ссылкой на аналитиков отмечает, что, скорее всего, ВСУ на протяжении предстоящих недель продолжат испытывать нехватку боеприпасов и ПВО.Серьёзную проблему, связанную с возобновлением военной помощи США, обозначила и Маркарова – оружие для нового пакета ещё предстоит найти, в т.ч. за пределами Америки. К тому же, ещё из прошлых решений о помощи остались нереализованными поставки оружия и техники на $4 млрд, поскольку Пентагон не мог их передавать из-за отсутствия законной возможности заместить эти объёмы в собственной армии, сказала посол.Поможет ли ВСУ запоздавшая помощьСитуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ, причём как в Донбассе, так и в других регионах, признал в преддверии голосования в Сенате Джон Кирби. И вот дополнительные средства для Украины одобрены, но насколько новые влияния способны изменить расклад сил?Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф в колонке для австралийской газеты Conversation говорит, что значение нынешнего пакета американской помощи преувеличено, а переход инициативы на сторону Украины в конфликте с РФ после получения дополнительных средств от США крайне маловероятен.Вольф обращает внимание на вероятность прекращения финансирования Киева в случае возвращения к власти бывшего президента Дональда Трампа, а также на отставание оборонно-промышленных комплексов США и Европы от темпов российского военного производства. К тому же ВС РФ сохраняют значительное превосходство и в живой силе, вследствие чего владеют инициативой на поле боя."Всё это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред", — подытожил немецкий политолог.На закупку оружия из почти $61 млрд Киев получит всего $13,8 млрд. И этих средств, по мнению польского генерала Богуслава Пацека, хватит ВСУ на несколько месяцев. Но перелома хода вооружённого конфликта не будет – ВС РФ сбавлять давление не собираются, а ВСУ находятся в тяжёлом положении, их оборона держится из последних сил, украинскими военным не хватает всего, не только боеприпасов.К тому же за весь период проведения СВО российские войска усовершенствовали стратегию ведения боя и научились обезвреживать различные типы натовской техники, поставленной ВСУ."Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их просто уничтожают. Дайте украинцам ATACMS, это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", - заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.Более того, в ответ на продолжение военной помощи США Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне пообещал совершенствовать состав и структуру Вооружённых сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, а также повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия."Вы можете быть уверены, что как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на всё, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", - заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он считает, что США передадут Украине артиллерию и несколько систем ПВО, способные сбивать самолёты, беспилотники или крылатые ракеты. При этом, предупреждает эксперт, российские истребители, которые сбрасывают планирующие бомбы, могут летать на большом расстоянии, находясь вне зоны действия любых систем ПВО.Но после одобрения законопроекта Конгрессом встаёт не менее важный вопрос — достаточно ли быстро поступит новое вооружение и боеприпасы, чтобы попытаться остановить продвижение российских сил, подчёркивает издание Newsweek. А пока, в ожидании средств из нового пакета помощи, ВСУ теряют важнейшие опорные пункты и, вероятно, в ближайшие недели они будут вынуждены отступить на более удобную для обороны территорию.Впрочем, есть вероятность, что американская помощь до Киева и вовсе не дойдёт. Нынешний пакет финансовой помощи прежде всего выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в первую очередь в США, якобы с целью помочь произвести больше вооружений, подчеркнул бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.В этом пакете 80% расходов на Украину станет пополнением американского запаса вооружений, чего не скрывал и председатель Палаты представителей Майк Джонсон.Жак Бо уверен, что компенсировать тот разрыв, который образовался за период затянувшегося ожидания возобновления помощи, объёмы выделенных сейчас средств не способны. Равно как и переломить сложившуюся ситуацию на земле."Россия демонстрирует стабильный успех, и он только приумножится, поскольку возможности Украины теперь ослабли ещё сильнее. У них стало ещё меньше людей и техники. Что бы им ни предоставил Запад, им не сравняться с Россией", — подытожил полковник.

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эксклюзив, сша, украина, военная помощь, всу, вс рф, спецоперация, владимир зеленский, джо байден, джон кирби, впк, сенат, вооруженные силы украины, киев