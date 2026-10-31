https://ukraina.ru/20261031/nayti-pvo-postroit-most-cherez-dnepr-kak-vyzhivaet-ukrainskiy-malyy-biznes-1084184557.html

Найти ПВО, построить мост через Днепр: как выживает украинский малый бизнес

Найти ПВО, построить мост через Днепр: как выживает украинский малый бизнес - 31.10.2026 Украина.ру

Найти ПВО, построить мост через Днепр: как выживает украинский малый бизнес

Только украинский малый бизнес закупил генераторы для обеспечения светом своих кафе и салонов красоты, его обязали собственноручно обустраивать укрытия

2026-10-31T07:22

2026-10-31T07:22

2026-10-31T07:22

эксклюзив

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бровары

украина

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Издание Украина.ру писало, что крупный бизнес вынужден защищать свои производства собственной ПВО – на примере "Новой почты". Теперь очередь дошла до мелких ФОПов, которые и так находятся на грани выживания.Кабмин недавно принял постановление, что с 4 декабря предприятия без надлежащего укрытия должны останавливать работу во время жёлтого уровня опасности, даже если это маникюрный кабинет в арендованном помещении. Это вызвало возмущение среди бизнесменов: почему строительство укрытий государство, которое взимает налоги и военный сбор, переложило на предпринимателей?Активисты собирают подписи под петицией об отмене этой нормы. Пока петиция собрала только 10% необходимых голосов. "Мы поддерживаем необходимость защиты жизни и здоровья работников и посетителей в условиях военного положения", сказано в ней."В то же время, считаем, что установленные требования должны быть реалистичными, пропорциональными и учитывать возможности малого предпринимательства. Для небольших кафе, магазинов, салонов красоты и других предприятий, работающих в арендованных помещениях, обустройство укрытия или безопасного пространства может быть финансово и технически сложно или вообще невозможно без реконструкции здания и согласия владельца.Расходы на переоборудование помещений, особенно для предпринимателей, недавно начавших деятельность, могут стать непосильной финансовой нагрузкой. Введение таких требований без достаточных переходных механизмов, финансовой поддержки и четких технических разъяснений создает риск вынужденного прекращения деятельности предприятий, потери рабочих мест и уменьшения налоговых поступлений в бюджет", – гласит текст петиции.Собственники бизнесов подчёркивают при этом, что государственные органы фактически переложили на плечи бизнеса свои обязанности – даже в вопросе безопасности."Государство не смогло за пять лет обеспечить доступность всех укрытий для людей. Вот видите, двери закрыты. И теперь это должен сделать бизнес", — жалуется бизнесмен, собственница ТМ АланаКосметикс из Броваров Татьяна Мильшина.— То есть я должна говорить с ЖЭКом и уговорить того, кто открывает укрытие. Это мне надо, не государству. Есть ещё один момент: если вы захотите построить у себя в магазине укрытие, его нужно сертифицировать, а это сделать не так просто. Для этого нужно вызвать ГСЧС (аналог МЧС) и они должны сертифицировать это помещение по нормам радиационного укрытия. То есть ФОП за три месяца должен сделать то, что государство не сделало за 5 лет. У нас в Броварах не построено ни одного укрытия за пять лет, оборудованы просто какие-то подвалы".Конкретно в Броварах (пригород Киева) ситуация плачевная. В городе нет ни одного мобильного укрытия. Подвалы часто закрыты для горожан, тогда как тревоги звучат по 16-20 часов в сутки.Что делать бизнесмену? Копать собственное бомбоубежище, видимо, если следовать распоряжению украинского правительства. И эта ситуация типична для большинства украинских регионов, и даже для столицы. Мэра Кличко регулярно распекают за то, что городские власти провалили программу создания сети укрытий.Политический аналитик Валерий Пекарь называет решение правительства позорным:"Итак, правительство перевело ответственность за строительство укрытий на предпринимателей. Это позор. Ждем следующего логичного шага – возложить на предпринимателей ответственность за строительство мостов через Днепр. Есть бизнес на правом берегу, хочешь обслуживать клиентов с левого берега? Построй мост!"А вот экс-депутат Верховной Рады, предпринимательница Оксана Проданобъяснила, зачем правительство пошло на этот шаг: чтобы снять с себя юридическую ответственность за жизнь людей."Именно действующее правительство недавно разрешило бизнесу при жёлтом уровне угрозы работать. Это когда всё останавливалось на часы из-за дроновых атак. Но потом кто-то объяснил чиновникам, что они теперь лично отвечают за жизнь тех, кто работает и получает услугу (покупает товар) во время тревоги. И одобрили постановление 1092 — чтобы снять с себя юридическую ответственность за жизнь людей. Снять ответственность с себя, с власти, которая советовала когда-то всем готовиться к шашлыкам и уже пятый год обеспечивает нас всех укрытиями.И переложить ответственность на предпринимателей, которые остались работать и платить налоги в Украине под обстрелами, с мобилизованными работниками и разрушенными объектами, инфраструктурой, жизнями. Предприниматели не виноваты, что хотят жить и работать в Украине. И не должны отвечать за это. Власть должна… профинансировать переоснащение, оборудование, строительство укрытий, максимально обеспечить ПВО", — написала она.

https://ukraina.ru/20261030/novye-rekruty-zelenskiy-zagnal-ukrainskiy-biznes-v-lovushku-bez-vybora-1084161624.html

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, днепр, бровары, украина, владимир кличко, гсчс, мчс, фоп