https://ukraina.ru/20261031/dnepropetrovsk-bez-sveta-kiev-bez-vody-noch-udarov-po-energetike-1084195062.html

Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике

Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике - 31.10.2026 Украина.ру

Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике

В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой

2026-10-31T11:36

2026-10-31T11:36

2026-10-31T11:39

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По сообщению компании ДТЭК, в результате ночных атак серьёзно повреждено энергетическое оборудование двух объектов "Днепровские электросети"."Без света до сих пор остаётся значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов", — говорится в сообщении регулятора.По данным "Укрзализницы", вечером железнодорожная инфраструктура Днепропетровска была атакована пять раз, уничтожены три локомотива. Также сообщается об атаке на один из городских мостов.В Киеве трижды была атакована ТЭЦ-6. Зафиксированы перепады напряжения, в городе упало давление воды.По данным ГосЧС, под Полтавой после удара возник масштабный пожар на промышленном предприятии.Накануне Госдеп США одобрил потенциальную продажу Киеву 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Однако, после того как новость разлетелась по всем мировым СМИ, выяснилось, что за яркими заголовками скрывается суровая для ВСУ реальность. Подробнее – в материале Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году на сайте Украина.ру.

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новости, киев, днепропетровск, полтава, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру