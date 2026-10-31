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Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике
Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике - 31.10.2026 Украина.ру
Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике
В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой
2026-10-31T11:36
2026-10-31T11:36
2026-10-31T11:39
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По сообщению компании ДТЭК, в результате ночных атак серьёзно повреждено энергетическое оборудование двух объектов "Днепровские электросети"."Без света до сих пор остаётся значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов", — говорится в сообщении регулятора.По данным "Укрзализницы", вечером железнодорожная инфраструктура Днепропетровска была атакована пять раз, уничтожены три локомотива. Также сообщается об атаке на один из городских мостов.В Киеве трижды была атакована ТЭЦ-6. Зафиксированы перепады напряжения, в городе упало давление воды.По данным ГосЧС, под Полтавой после удара возник масштабный пожар на промышленном предприятии.Накануне Госдеп США одобрил потенциальную продажу Киеву 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Однако, после того как новость разлетелась по всем мировым СМИ, выяснилось, что за яркими заголовками скрывается суровая для ВСУ реальность. Подробнее – в материале Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году на сайте Украина.ру.
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новости, киев, днепропетровск, полтава, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру
Новости, Киев, Днепропетровск, Полтава, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Украина.ру
Днепропетровск без света, Киев без воды: ночь ударов по энергетике
11:36 31.10.2026 (обновлено: 11:39 31.10.2026)
В ночь на субботу 31 октября российские военные нанесли массированные удары по задействованным в помощи ВСУ предприятиям Украины. Повреждены два объекта ДТЭК, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре и ТЭЦ в Киеве, горит промышленное предприятие под Полтавой
По сообщению компании ДТЭК, в результате ночных атак серьёзно повреждено энергетическое оборудование двух объектов "Днепровские электросети".
"Без света до сих пор остаётся значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов", — говорится в сообщении регулятора.
По данным "Укрзализницы", вечером железнодорожная инфраструктура Днепропетровска была атакована пять раз, уничтожены три локомотива. Также сообщается об атаке на один из городских мостов.
В Киеве трижды была атакована ТЭЦ-6. Зафиксированы перепады напряжения, в городе упало давление воды.
По данным ГосЧС, под Полтавой после удара возник масштабный пожар на промышленном предприятии.
Накануне Госдеп США одобрил потенциальную продажу Киеву 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Однако, после того как новость разлетелась по всем мировым СМИ, выяснилось, что за яркими заголовками скрывается суровая для ВСУ реальность. Подробнее – в материале Громкий анонс обернулся долгостроем: Patriot приедут только к 2030 году
на сайте Украина.ру.