Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине - 31.10.2026 Украина.ру
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Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине
Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине - 31.10.2026 Украина.ру
Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине
В канун Хэллоуина украинские пограничники решили присоединиться к празднованию и сменили основную фотографию в своем официальном Телеграм-канале на светящуюся тыкву с логотипом ведомства
2026-10-31T11:42
2026-10-31T11:42
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Что интересно, речь идёт о службе, которая обеспечивает функционирование "закрытого концлагеря Владимира Зеленского", как отметили в телеграм-канале Украина.ру, и придавать ей забавный "пугающий" контекст в такой ситуации выглядит, мягко говоря, цинично. Иронизировать над Хэллоуином, когда за твоей спиной облавы на улицах и мобилизация — это новый вид издевательства. Впрочем, украинский Хэллоуин давно перестал быть просто праздником. Российские СМИ не раз отмечали, как карнавальная атрибутика на Украине переплетается с политикой и боевыми действиями. В украинских городах вместо классических ведьм и зомби на улицах появлялись чучела, символизирующие погибших российских солдат. В лавках и ресторанах — инсталляции в виде скелетов в российской форме и "чернушные" меню вроде рецептов "борща из оккупанта". А еще были анонсы украинских оккультных сообществ о "масштабных ритуалах на Хэллоуин" с целью наведения порчи на российское руководство. Ну и, конечно, коммерческие услуги киевских гадалок, предлагавших в канун Дня всех святых "вызвать души" противников. В общем, Хэллоуин по-украински — это не тыквы и конфеты, а политика, оккультизм и "чернуха".Между тем в Вашингтоне тоже не забыли про праздник. Глава Белого дома Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп лично раздавали сладости детям на Южной лужайке. Праздник, темой которого стал "Урожайный полнолунный вечер", собрал тысячи детей и их родителей. Но главное внимание привлекли вовсе не декорации и не конфеты. Среди юных гостей оказался мальчик в костюме советского танкиста — в военной фуражке с красной звездой и шевроном "Танковые войска". Рядом с ним шла девочка в русском сарафане и кокошнике, с косами и красными лентами. Подробнее о реакции Трампа и его супруги на этот перфоманс — в публикации "Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, мелания трамп, владислав гриб, владимир зеленский, вашингтон, сша, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Киев, Мелания Трамп, Владислав Гриб, Владимир Зеленский, Вашингтон, США, Дональд Трамп

Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине

11:42 31.10.2026
 
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В канун Хэллоуина украинские пограничники решили присоединиться к празднованию и сменили основную фотографию в своем официальном Телеграм-канале на светящуюся тыкву с логотипом ведомства
Что интересно, речь идёт о службе, которая обеспечивает функционирование "закрытого концлагеря Владимира Зеленского", как отметили в телеграм-канале Украина.ру, и придавать ей забавный "пугающий" контекст в такой ситуации выглядит, мягко говоря, цинично. Иронизировать над Хэллоуином, когда за твоей спиной облавы на улицах и мобилизация — это новый вид издевательства.
Впрочем, украинский Хэллоуин давно перестал быть просто праздником. Российские СМИ не раз отмечали, как карнавальная атрибутика на Украине переплетается с политикой и боевыми действиями. В украинских городах вместо классических ведьм и зомби на улицах появлялись чучела, символизирующие погибших российских солдат.
В лавках и ресторанах — инсталляции в виде скелетов в российской форме и "чернушные" меню вроде рецептов "борща из оккупанта". А еще были анонсы украинских оккультных сообществ о "масштабных ритуалах на Хэллоуин" с целью наведения порчи на российское руководство.
Ну и, конечно, коммерческие услуги киевских гадалок, предлагавших в канун Дня всех святых "вызвать души" противников. В общем, Хэллоуин по-украински — это не тыквы и конфеты, а политика, оккультизм и "чернуха".
Между тем в Вашингтоне тоже не забыли про праздник. Глава Белого дома Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп лично раздавали сладости детям на Южной лужайке. Праздник, темой которого стал "Урожайный полнолунный вечер", собрал тысячи детей и их родителей.
Но главное внимание привлекли вовсе не декорации и не конфеты. Среди юных гостей оказался мальчик в костюме советского танкиста — в военной фуражке с красной звездой и шевроном "Танковые войска". Рядом с ним шла девочка в русском сарафане и кокошнике, с косами и красными лентами. Подробнее о реакции Трампа и его супруги на этот перфоманс — в публикации "Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин.
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