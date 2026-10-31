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Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине

Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине - 31.10.2026 Украина.ру

Тыква с логотипом погранслужбы: как отмечают Хэллоуин на Украине

В канун Хэллоуина украинские пограничники решили присоединиться к празднованию и сменили основную фотографию в своем официальном Телеграм-канале на светящуюся тыкву с логотипом ведомства

2026-10-31T11:42

2026-10-31T11:42

2026-10-31T11:42

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Что интересно, речь идёт о службе, которая обеспечивает функционирование "закрытого концлагеря Владимира Зеленского", как отметили в телеграм-канале Украина.ру, и придавать ей забавный "пугающий" контекст в такой ситуации выглядит, мягко говоря, цинично. Иронизировать над Хэллоуином, когда за твоей спиной облавы на улицах и мобилизация — это новый вид издевательства. Впрочем, украинский Хэллоуин давно перестал быть просто праздником. Российские СМИ не раз отмечали, как карнавальная атрибутика на Украине переплетается с политикой и боевыми действиями. В украинских городах вместо классических ведьм и зомби на улицах появлялись чучела, символизирующие погибших российских солдат. В лавках и ресторанах — инсталляции в виде скелетов в российской форме и "чернушные" меню вроде рецептов "борща из оккупанта". А еще были анонсы украинских оккультных сообществ о "масштабных ритуалах на Хэллоуин" с целью наведения порчи на российское руководство. Ну и, конечно, коммерческие услуги киевских гадалок, предлагавших в канун Дня всех святых "вызвать души" противников. В общем, Хэллоуин по-украински — это не тыквы и конфеты, а политика, оккультизм и "чернуха".Между тем в Вашингтоне тоже не забыли про праздник. Глава Белого дома Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп лично раздавали сладости детям на Южной лужайке. Праздник, темой которого стал "Урожайный полнолунный вечер", собрал тысячи детей и их родителей. Но главное внимание привлекли вовсе не декорации и не конфеты. Среди юных гостей оказался мальчик в костюме советского танкиста — в военной фуражке с красной звездой и шевроном "Танковые войска". Рядом с ним шла девочка в русском сарафане и кокошнике, с косами и красными лентами. Подробнее о реакции Трампа и его супруги на этот перфоманс — в публикации "Маленькая ручка Кремля": "советский танкист" очаровал семью Трампа на Хэллоуин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, мелания трамп, владислав гриб, владимир зеленский, вашингтон, сша, дональд трамп