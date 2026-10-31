https://ukraina.ru/20261031/voevali-protiv-russkogo-ubili-ukrainskiy-tri-ataki-natsionalistov-na-yazyk--1084190526.html

Воевали против русского, убили украинский. Три атаки националистов на язык

Воевали против русского, убили украинский. Три атаки националистов на язык - 31.10.2026 Украина.ру

Воевали против русского, убили украинский. Три атаки националистов на язык

Лет пятнадцать назад я спросил Станислава Белковского*, ныне иностранного агента и релоканта, а тогда одного из нас – российского политтехнолога, работающего на Украине, который выучил украинский язык, достаточно ли украинский язык полноценен?

2026-10-31T08:26

2026-10-31T08:26

2026-10-31T08:26

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И Белковский* сходу ответил "нет", хотя его в излишнем имперстве и тогда заподозрить было трудно. Он тогда был женат на украинке и в семье говорили по-украински.Но украинский язык долго был не востребован, и развитие его остановилось. Кстати, Белковский так владел языком, что в опубликованном рейтинге тех, кто выучил украинский оказался выше Юлии Тимошенко. За что она его возненавидела, решив, что он сам этот рейтинг проплатил.И Белковский* лишился перспектив на новый контракт с ней.А совсем недавно в новостях сообщили, что Белковского лишил финансирования Ходорковский*,** за то, что тот ругал девяностые. Годы, когда Ходорковский*,** грабил и убивал совершенно безнаказанно.Белковский* – талантливый человек. А талантливый человек талантлив во всем. Даже в причинении себе вреда.Наступление на русский язык начались с первых дней независимости Украины. Но все, как и раньше, говорили по-русски, кроме депутатов и чиновников в публичном пространстве. Мой знакомый спросил как-то Кравчука: "Может отменить все эти ограничения на использование русского?" Кравчук ответил довольно примирительно: "И что будет? Просто все начнут говорить по-русски".Первое по-настоящему мощное наступление на русский язык начал невежественный и бескультурный Ющенко. У него самого родной язык был русский, поэтому его "украинский" понимали россияне без опыта работы на Украине. По сути, он просто в русскую речь вставлял украинские и псевдоукраинские слова. Но градус национализма в семье был очень высок. Его брат учился и всю жизнь проработал в Харькове, где при СССР и потом ещё очень долго вообще не говорили на украинском. Однако, став депутатом, Пётр Ющенкопомешался на всем украинском."Даже украинца Милорадовича убил украинец Каховский". Я не шучу. Это он рассказывал моему товарищу. Конечно, при таком пещерном национализме братья Ющенко преследовали свой родной язык с особой тщательностью. При Ющенко украинский язык на телевидении перестал быть красивым. Введённые ограничения на русский во время телевизионного вещания привели на телевидение суржик. А по-другому подавляющее большинство журналистов не умели.Сейчас я объясняю, что такое суржик. Понятно, что бывает он украино-польский, украино-венгерский, украино-словацкий. Но больше всего по понятным причинам украино-русского. И он бывает ужасен. Мы вели проект, где одним из лидеров по Киевской области был некто Боря. И говорил он так: "Дойти до человека та спросить, в чем пытань". Слова "человек" вообще нет в украинском. Смешно, но самое по звучанию близкое "чоловIк" — это муж. А "вопрос" и "питання" – это одно и то же.Я спрашивал: "Боря, на каком языке ты говоришь? Выучи один язык. Любой из двух. А потом выучишь второй". Ломать – не строить, и языковая украинизация страны не только укрепила структурный её раскол, но и нанесла чудовищный вред украинскому языку. Которого, по сути, больше нет.Только в российских школах, где преподают украинский язык, он сохранился в своей красивой литературной форме. Когда Ющенко ввёл обязательную норму украинского языка в процентном отношении на телевидении, я предлагал знакомым телевизионщикам – в шутку, конечно, провести эксперимент: начать читать прозу и переписку Тараса Шевченко. И посмотреть, как на это отреагирует надзирающее ведомство. Потому что большую часть всего Шевченко написал на имперском русском.Следующее тотальное наступление произошло при Порошенко**, когда был принят "закон Княжицкого". Закон обязывал в сфере обслуживания полностью перейти на украинский язык. Эту норму выполнить в принципе было невозможно.Ввели сертифицирование чиновников. Все экзамены нужно было сдавать только на украинском. СМИ могли с этого момента иметь русскоязычную версию, если это будет дубликат с украинской. И многое другое. За соблюдением норм должна была следить Национальная комиссия по стандартам украинского языка.Я хорошо был знаком с Княжицким, автором закона. Катал его с сыном по Москве, когда они приезжали. Княжицкий – билингва. Ему всё равно, на каком языке говорить. И он был более чем умеренных взглядов. Поддерживал Януковича на выборах, которые закончились первым майданом. Но всегда мечтал стать депутатом Верховной рады. И стал – с блоком Порошенко**.Нам такие метаморфозы на "полнолуние" кажутся странными. Но в украинской политике это норма. Плох тот украинский политик, у которого за спиной не было пяти партий.И вот началось последнее наступление на русский язык. И возглавила его Ивановская – бывшая заведующая кафедрой фольклористики Киевского универа. Фольклористики! В прошлом году её назначили "мовным омбудсменом". Народ сразу заметил её прыть и нацистскую уверенность в собственной правоте. Называть её стали "шпрехенфюрером".Последнее её громкое заявление было о врачах, которые отказывают в помощи пациентам, не говорящим на украинском. Ивановская выступила с инициативой запретить любой русскоязычный контент. Рабочая группа в Верховной Раде уже поддержала инициативу. Фактически это поправка о тотальном запрете русской культуры. Не бывает же русской культуры без русского языка. Если раньше петь на русском нельзя было россиянам, то теперь запретят и украинцам.Мне вот интересно: почему никто не скажет Ивановской, что в ВСУ сейчас по-прежнему служит большинство русскоязычных? Никто не подумал, что они, например, хотят, отдыхая, петь на русском? Что им таким законом будет нанесено оскорбление? Им опять объявят, что они неполноценные украинцы. То есть умирать – полноценные, а пользоваться родным языком – нет.Многие считают, что украинского языка нет. Например, Александр Чаленко (обозреватель издания Украина.ру – Ред.). Он вырос в Донецке и приехал работать в Киев, когда там на украинском говорили только некоторые иногородние буфетчицы и таксисты.Но язык существует. Благодаря Советскому Союзу он сложился, приобрел литературную форму. Однако борьба идёт не за украинский язык. Борьба идет против русского. Против русской культуры. Против всего русского.*Признаны иноагентами**Внесены в список террористов и экстремистов

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мнения, украина, харьков, ссср, виктор ющенко, михаил ходорковский, леонид кравчук, верховная рада, вооруженные силы украины, украина.ру, украинский язык