https://ukraina.ru/20261031/i-yaytso-mozhet-probit-stenu-esli-u-nego-est-ideya-putevye-zametki-o-segodnyashnem-dne-strany-chuchkhe-1084105441.html

"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе

"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе - 31.10.2026 Украина.ру

"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе

Ощущения от Пхеньяна по сравнению с временами 20-летней давности, когда автор впервые побывал в КНДР, – будто оказался в другом городе. Облик столицы изменился кардинально. Всюду стройка. И в центре, и на окраинах вырастают современные разноцветные жилые дома, в том числе небоскрёбы в 100 этажей, поэтому панорама города выглядит ярко и празднично

2026-10-31T09:33

2026-10-31T09:33

2026-10-31T09:33

эксклюзив

кндр

корея

ким чен ын

россия

николас мадуро

северная корея

социализм

город

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Пхеньян сейчас называют "Антигаваной", учитывая то, до какого плачевного состояния доведена столица Кубы с её прекрасной старинной архитектурой. Тут мы видим отличия двух путей социализма – латиноамериканского и корейского. Кстати сказать, в 2006 году Николас Мадуро, будучи министром иностранных дел Венесуэлы, осудил ядерные испытания КНДР. Мол, к социализму нужно двигаться мирным путем. Интересно, осознал ли он сейчас в американской камере, насколько был не прав?Пхеньян на стройкеВечером мы гуляем по Хвасону. В 2021году Ким Чен Ын, лично взяв лопату в руки, дал начало созданию нового образцового района. Вот знаменитый пхеньянский Биг Бен – две башни в английском стиле, соединённые перемычкой, где находится ресторан. А вот выполненный в стиле традиционной корейской архитектуры Художественный музей. Прибавьте полное отсутствие рекламы – вместо неё яркие мозаики на революционную тематику, мотивирующие на борьбу и труд лозунги.В Пхеньяне реализуется программа строительства 10 тыс. квартир в год, значительная часть приходится именно на Хвасон, сейчас возводится уже шестая очередь района. Наряду с жильём там расположатся офисные, административные здания и предприятия – в КНДР считается правильным, чтобы по возможности граждане работали там же, где и живут.Если сравнивать с нашими новыми районами в больших городах, то там зачастую не хватает школ, детских садов, поликлиник. Застройщикам это невыгодно. Другая проблема – недостаток зелени, воздуха, свободного пространства. У моей подруги вид из квартиры в Мурино Ленинградской области на новые дома, по которому невозможно понять, какое сейчас время года. Есть газон с травой, но нет деревьев: июль на дворе или ноябрь просто так не определишь. В Пхеньяне же все делается по заранее утверждённому государством плану, предполагающему как социальные учреждения, так и определённое количество зелёных насаждений на каждого жителя, плюс прочие элементы благоустройства, типа велодорожек. Поэтому Хвасон – это, так сказать, Мурино здорового человека.Стоит отметить, что государство выдаёт квартиры бесплатно, причём со всей мебелью и даже необходимой утварью. И здесь уже выгодное отличие от Южной Кореи, поскольку купить квартиру в Сеуле позволить себе могут очень немногие. Жильё в основном съёмное и стоит бешеных денег.А вот транспортная проблема в Хвасоне стоит остро: народу заселилось много, а метро здесь нет, поэтому в час пик собираются большие очереди на автобусы и троллейбусы. Плюс пробки из машин, общественного транспорта и строительной техники – явление, ранее для Пхеньяна невиданное.Но почему же именно стройка выбрана Ким Чен Ыном в качестве локомотива экономики?Ответ прост. Для этого ничего не нужно закупать за границей, всё можно взять буквально из-под ног: песок, камень, стекло, бетон. Строят новые объекты народноармейцы, это квалифицированная и дисциплинированная рабочая сила. О трудовой этике корейцев распространятся, думается, не нужно. Вот и слагаемые успеха.Чем живёт провинцияЕдем в городок Кандон, он недалеко от Пхеньяна, километрах в 30-ти. Административно уезд со 180 тысячами населения относится к столице, но, тем не менее, всегда считался "медвежьим углом".Кандон в 2025 году бы реконструирован по программе "20 на 10 развития периферии". Она предполагает подтягивание уровня жизни по всей стране к пхеньянскому. В её рамках в городах строятся новые больницы и комплексные центры обслуживания населения, реконструируются местные предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Принцип такой: начали с самого отстающего, затерянного в горах уезда Кимхва, дальше опыт масштабируется на другие уезды. Корея – страна небольшая, в ней всего 200 уездов. Таким образом в порядок каждый год приводят по 20 уездов и за 10 лет программа должна быть завершена.В Кандоне построили больницу с самым современным оборудованием, Ким Чен Ын лично четыре раза инспектировал её. Главврач – здоровый и высокий для корейца дядька, хирург по специальности, показывает нам операционную, где делают рентген пациенту и сразу оперируют сломанную руку, затем кабинет видеосвязи, где врачи из Пхеньяна консультируют процесс проведения кесарева сечения."Раньше Кандон считался очень здоровым уездом, – отмечает он. – А теперь все пошли в новую больницу и нашли у себя разные болячки. Кандонцы шутят, что больница для них теперь как дом отдыха".Рядом торговый комплекс с бассейном, парикмахерской, ресторанами, магазинами и кафе. Трудящиеся охотно приветствуют нас, поднимая вверх кружки пенного пива "Тэдонган". Помимо этого, в комплексе имеется 5D-кинотеатр и библиотека с компьютерным классом и выходом в национальную сеть "Кванмен". Подростки вроде как пришли делать домашние задания, но такое ощущение, что на самом деле резались в местные шутеры. Динамичные такие игрушки, в которых надо убивать японских и американских агрессоров.На въезде в Кандон поставили огромную мозаику с улыбающимся Ким Чен Ыном, за спиной у которого больница и новый комплекс, а дальше уже Кандонские горы и Восточно-Корейское (по-нашему Японское) море.Неподалеку от города два года назад открыли гигантский комплекс для снабжения Пхеньяна овощами – более 600 теплиц. Внутри такое ощущение, что находишься на Марсе: ряды посадок уходят куда-то за горизонт. Практикуются разные виды выращивания помидоров, огурцов, зелени – от гидропоники до открытого грунта. Всё автоматизировано, роль человека сведена к минимуму. Подобные теплицы строятся в разных концах страны. Например, в Синыйчжу, на границе с Китаем, и в отдалённой провинции Северная Хамген, граничащей с нашим Приморьем. Восемьдесят процентов территории КНДР – горы, поэтому проблемой всегда был недостаток посевных площадей и каждый клочок земли распахан. Так что именно с помощью теплиц планируется окончательно решить "овощной вопрос".Есть ли в КНДР социализм?Наступившие перемены в жизни страны (New York Post, к примеру, писала о северокорейском экономическом чуде) навели некоторых экспертов, а также ряд леваков как на Западе, так и в России на мысль о том, что никакого социализма в Северной Корее больше нет. Разведка Республики Корея указывала на постепенное превращение КНДР в "нормальную страну", а кто-то прямо радовался, когда весной текущего года убрали слово "социалистическая" из названия Конституции – это, мол, никакой не социализм, а мрачная антиутопия, теперь и сами подтвердили.Пользуясь случаем, автор задал вопрос о переименовании Конституции одному из высокопоставленных идеологических работников и вот какой ответ получил:"Переименование Конституции КНДР не означает отказ КНДР от идеологии социализма. Также оно не означает, что КНДР больше не пойдёт по социалистическому пути. Социализм есть КНДР, КНДР – социализм. Социализм – жизнь КНДР и источник всех побед. КНДР, корейский народ и Трудовая партия Кореи не мыслимы в отрыве от социализма, и они имеют неотъемлемое отношение.В мире немало социалистических стран. Что касается старого названия "Социалистическая Конституция КНДР", то можно было подумать, что это конституция, которая применяется во всех социалистических странах. А это не так. Поэтому теперь наш основной закон называется просто "Конституция КНДР".То есть речи об отказе от социализма не идет. Действительно, на новом здании Высшей партийной школы, открытом в прошлом году, висят портреты Ленина и Маркса. И сам Ким Чен Ын, и другие руководители Трудовой партии Кореи (ТПК) регулярно говорят о построении мощной, процветающей социалистической державы. Более того, в последнее время всё чаще употребляется термин "коммунизм".Что же до названия Конституции, то Северная Корея таким образом хочет выделить себя из ряда других государств, называющих себя социалистическими, подчеркнуть свой особый путь и национальную гордость. Ну и добавим, пожалуй, что странно называть основной закон социалистическим, капиталистическим, или, скажем, исламским. Конституция и есть Конституция. В этом смысле правку можно считать стилистической.Об амбициях и возможностяхПосол ГДР в КНДР Рихард Фишер, наблюдая за ускоренными темпами экономического строительства в 60-е годы минувшего века, отмечал, что "амбиции корейских товарищей опережают их возможности". Сегодня амбициям тоже можно только поражаться, но и новые возможности появляются – в том числе благодаря сотрудничеству с Россией.К программам строительства 10 тыс. квартир в год в столице и "20 на 10 развития периферии" с 2027 года добавится реконструкция шахтёрских городков (сейчас обкатывается на одном из них). Параллельно идёт масштабное обновление курортов и домов отдыха – уже созданы Вонсан-Кальмасская туристическая зона на Восточно-Корейском море и горнолыжный курорт в Самчжиене. Всё это рассчитано в большей части на внутреннего туриста, хотя и россиян (больше никаких других иностранцев!) принимают с удовольствием.Добавим сюда оборонные программы – совершенствование ядерного оружия и средств его доставки, артиллерийских систем, флота. За последние два года спущены на воды эсминцы "Чхве Хен" и "Кан Гон", строится атомная подводная лодка, а всего до 2030 года запланировано ввести в строй 10 (!) эсминцев. Темпы для нашего ВМФ выглядят фантастическими."И яйцо может пробить стену, если у него есть идея", – отвечают корейцы изречением Ким Чен Ына на вопрос, а реально ли реализовать их далеко идущие планы. Зная этот народ, можно быть уверенным: так и будет.От редакции: Статья может произвести впечатление пропаганды идей чучхе, но формат поездки автора статьи и не предполагал, что его будут знакомить с проблемами северокорейского общества (более того, мы и не уверены, что их поймём – культура всё же отличается). Но даже такой взгляд на страну, которая считается самой закрытой в мире, представляет огромный интерес.

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Андрей Дмитриев

эксклюзив, кндр, корея, ким чен ын, россия, николас мадуро, северная корея, социализм, город