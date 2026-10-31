"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе - 31.10.2026 Украина.ру
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"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе
"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе - 31.10.2026 Украина.ру
"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе
Ощущения от Пхеньяна по сравнению с временами 20-летней давности, когда автор впервые побывал в КНДР, – будто оказался в другом городе. Облик столицы изменился кардинально. Всюду стройка. И в центре, и на окраинах вырастают современные разноцветные жилые дома, в том числе небоскрёбы в 100 этажей, поэтому панорама города выглядит ярко и празднично
2026-10-31T09:33
2026-10-31T09:33
эксклюзив
кндр
корея
ким чен ын
россия
николас мадуро
северная корея
социализм
город
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Пхеньян сейчас называют "Антигаваной", учитывая то, до какого плачевного состояния доведена столица Кубы с её прекрасной старинной архитектурой. Тут мы видим отличия двух путей социализма – латиноамериканского и корейского. Кстати сказать, в 2006 году Николас Мадуро, будучи министром иностранных дел Венесуэлы, осудил ядерные испытания КНДР. Мол, к социализму нужно двигаться мирным путем. Интересно, осознал ли он сейчас в американской камере, насколько был не прав?Пхеньян на стройкеВечером мы гуляем по Хвасону. В 2021году Ким Чен Ын, лично взяв лопату в руки, дал начало созданию нового образцового района. Вот знаменитый пхеньянский Биг Бен – две башни в английском стиле, соединённые перемычкой, где находится ресторан. А вот выполненный в стиле традиционной корейской архитектуры Художественный музей. Прибавьте полное отсутствие рекламы – вместо неё яркие мозаики на революционную тематику, мотивирующие на борьбу и труд лозунги.В Пхеньяне реализуется программа строительства 10 тыс. квартир в год, значительная часть приходится именно на Хвасон, сейчас возводится уже шестая очередь района. Наряду с жильём там расположатся офисные, административные здания и предприятия – в КНДР считается правильным, чтобы по возможности граждане работали там же, где и живут.Если сравнивать с нашими новыми районами в больших городах, то там зачастую не хватает школ, детских садов, поликлиник. Застройщикам это невыгодно. Другая проблема – недостаток зелени, воздуха, свободного пространства. У моей подруги вид из квартиры в Мурино Ленинградской области на новые дома, по которому невозможно понять, какое сейчас время года. Есть газон с травой, но нет деревьев: июль на дворе или ноябрь просто так не определишь. В Пхеньяне же все делается по заранее утверждённому государством плану, предполагающему как социальные учреждения, так и определённое количество зелёных насаждений на каждого жителя, плюс прочие элементы благоустройства, типа велодорожек. Поэтому Хвасон – это, так сказать, Мурино здорового человека.Стоит отметить, что государство выдаёт квартиры бесплатно, причём со всей мебелью и даже необходимой утварью. И здесь уже выгодное отличие от Южной Кореи, поскольку купить квартиру в Сеуле позволить себе могут очень немногие. Жильё в основном съёмное и стоит бешеных денег.А вот транспортная проблема в Хвасоне стоит остро: народу заселилось много, а метро здесь нет, поэтому в час пик собираются большие очереди на автобусы и троллейбусы. Плюс пробки из машин, общественного транспорта и строительной техники – явление, ранее для Пхеньяна невиданное.Но почему же именно стройка выбрана Ким Чен Ыном в качестве локомотива экономики?Ответ прост. Для этого ничего не нужно закупать за границей, всё можно взять буквально из-под ног: песок, камень, стекло, бетон. Строят новые объекты народноармейцы, это квалифицированная и дисциплинированная рабочая сила. О трудовой этике корейцев распространятся, думается, не нужно. Вот и слагаемые успеха.Чем живёт провинцияЕдем в городок Кандон, он недалеко от Пхеньяна, километрах в 30-ти. Административно уезд со 180 тысячами населения относится к столице, но, тем не менее, всегда считался "медвежьим углом".Кандон в 2025 году бы реконструирован по программе "20 на 10 развития периферии". Она предполагает подтягивание уровня жизни по всей стране к пхеньянскому. В её рамках в городах строятся новые больницы и комплексные центры обслуживания населения, реконструируются местные предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Принцип такой: начали с самого отстающего, затерянного в горах уезда Кимхва, дальше опыт масштабируется на другие уезды. Корея – страна небольшая, в ней всего 200 уездов. Таким образом в порядок каждый год приводят по 20 уездов и за 10 лет программа должна быть завершена.В Кандоне построили больницу с самым современным оборудованием, Ким Чен Ын лично четыре раза инспектировал её. Главврач – здоровый и высокий для корейца дядька, хирург по специальности, показывает нам операционную, где делают рентген пациенту и сразу оперируют сломанную руку, затем кабинет видеосвязи, где врачи из Пхеньяна консультируют процесс проведения кесарева сечения."Раньше Кандон считался очень здоровым уездом, – отмечает он. – А теперь все пошли в новую больницу и нашли у себя разные болячки. Кандонцы шутят, что больница для них теперь как дом отдыха".Рядом торговый комплекс с бассейном, парикмахерской, ресторанами, магазинами и кафе. Трудящиеся охотно приветствуют нас, поднимая вверх кружки пенного пива "Тэдонган". Помимо этого, в комплексе имеется 5D-кинотеатр и библиотека с компьютерным классом и выходом в национальную сеть "Кванмен". Подростки вроде как пришли делать домашние задания, но такое ощущение, что на самом деле резались в местные шутеры. Динамичные такие игрушки, в которых надо убивать японских и американских агрессоров.На въезде в Кандон поставили огромную мозаику с улыбающимся Ким Чен Ыном, за спиной у которого больница и новый комплекс, а дальше уже Кандонские горы и Восточно-Корейское (по-нашему Японское) море.Неподалеку от города два года назад открыли гигантский комплекс для снабжения Пхеньяна овощами – более 600 теплиц. Внутри такое ощущение, что находишься на Марсе: ряды посадок уходят куда-то за горизонт. Практикуются разные виды выращивания помидоров, огурцов, зелени – от гидропоники до открытого грунта. Всё автоматизировано, роль человека сведена к минимуму. Подобные теплицы строятся в разных концах страны. Например, в Синыйчжу, на границе с Китаем, и в отдалённой провинции Северная Хамген, граничащей с нашим Приморьем. Восемьдесят процентов территории КНДР – горы, поэтому проблемой всегда был недостаток посевных площадей и каждый клочок земли распахан. Так что именно с помощью теплиц планируется окончательно решить "овощной вопрос".Есть ли в КНДР социализм?Наступившие перемены в жизни страны (New York Post, к примеру, писала о северокорейском экономическом чуде) навели некоторых экспертов, а также ряд леваков как на Западе, так и в России на мысль о том, что никакого социализма в Северной Корее больше нет. Разведка Республики Корея указывала на постепенное превращение КНДР в "нормальную страну", а кто-то прямо радовался, когда весной текущего года убрали слово "социалистическая" из названия Конституции – это, мол, никакой не социализм, а мрачная антиутопия, теперь и сами подтвердили.Пользуясь случаем, автор задал вопрос о переименовании Конституции одному из высокопоставленных идеологических работников и вот какой ответ получил:"Переименование Конституции КНДР не означает отказ КНДР от идеологии социализма. Также оно не означает, что КНДР больше не пойдёт по социалистическому пути. Социализм есть КНДР, КНДР – социализм. Социализм – жизнь КНДР и источник всех побед. КНДР, корейский народ и Трудовая партия Кореи не мыслимы в отрыве от социализма, и они имеют неотъемлемое отношение.В мире немало социалистических стран. Что касается старого названия "Социалистическая Конституция КНДР", то можно было подумать, что это конституция, которая применяется во всех социалистических странах. А это не так. Поэтому теперь наш основной закон называется просто "Конституция КНДР".То есть речи об отказе от социализма не идет. Действительно, на новом здании Высшей партийной школы, открытом в прошлом году, висят портреты Ленина и Маркса. И сам Ким Чен Ын, и другие руководители Трудовой партии Кореи (ТПК) регулярно говорят о построении мощной, процветающей социалистической державы. Более того, в последнее время всё чаще употребляется термин "коммунизм".Что же до названия Конституции, то Северная Корея таким образом хочет выделить себя из ряда других государств, называющих себя социалистическими, подчеркнуть свой особый путь и национальную гордость. Ну и добавим, пожалуй, что странно называть основной закон социалистическим, капиталистическим, или, скажем, исламским. Конституция и есть Конституция. В этом смысле правку можно считать стилистической.Об амбициях и возможностяхПосол ГДР в КНДР Рихард Фишер, наблюдая за ускоренными темпами экономического строительства в 60-е годы минувшего века, отмечал, что "амбиции корейских товарищей опережают их возможности". Сегодня амбициям тоже можно только поражаться, но и новые возможности появляются – в том числе благодаря сотрудничеству с Россией.К программам строительства 10 тыс. квартир в год в столице и "20 на 10 развития периферии" с 2027 года добавится реконструкция шахтёрских городков (сейчас обкатывается на одном из них). Параллельно идёт масштабное обновление курортов и домов отдыха – уже созданы Вонсан-Кальмасская туристическая зона на Восточно-Корейском море и горнолыжный курорт в Самчжиене. Всё это рассчитано в большей части на внутреннего туриста, хотя и россиян (больше никаких других иностранцев!) принимают с удовольствием.Добавим сюда оборонные программы – совершенствование ядерного оружия и средств его доставки, артиллерийских систем, флота. За последние два года спущены на воды эсминцы "Чхве Хен" и "Кан Гон", строится атомная подводная лодка, а всего до 2030 года запланировано ввести в строй 10 (!) эсминцев. Темпы для нашего ВМФ выглядят фантастическими."И яйцо может пробить стену, если у него есть идея", – отвечают корейцы изречением Ким Чен Ына на вопрос, а реально ли реализовать их далеко идущие планы. Зная этот народ, можно быть уверенным: так и будет.От редакции: Статья может произвести впечатление пропаганды идей чучхе, но формат поездки автора статьи и не предполагал, что его будут знакомить с проблемами северокорейского общества (более того, мы и не уверены, что их поймём – культура всё же отличается). Но даже такой взгляд на страну, которая считается самой закрытой в мире, представляет огромный интерес.
https://ukraina.ru/20261015/2288-zvezd-na-russko-koreyskom-nebe-muzey-zarubezhnoy-voennoy-operatsii-v-pkhenyane-1083786288.html
https://ukraina.ru/20260910/yakov-i-ir-sen--bratya-navek-kak-ukrainets-spas-koreyskoe-solntse-natsii-1083123066.html
https://ukraina.ru/20260828/rossiya-i-kndr-stroyat-novyy-mirovoy-poryadok---the-times-1082874705.html
https://ukraina.ru/20260609/druzhba-navek-si-tszinpin-priekhal-v-kndr-a-v-ssha-govoryat-pro-severokoreyskoe-chudo-1079999445.html
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кндр, корея, ким чен ын, россия, николас мадуро, северная корея, социализм, город
Эксклюзив, КНДР, Корея, Ким Чен Ын, Россия, Николас Мадуро, Северная Корея, социализм, город

"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея". Путевые заметки о сегодняшнем дне страны чучхе

09:33 31.10.2026
 
© Фото : Андрей Дмитриев"Пхеньянский Биг Бен"
Пхеньянский Биг Бен - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
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Андрей Дмитриев
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Ощущения от Пхеньяна по сравнению с временами 20-летней давности, когда автор впервые побывал в КНДР, – будто оказался в другом городе. Облик столицы изменился кардинально. Всюду стройка. И в центре, и на окраинах вырастают современные разноцветные жилые дома, в том числе небоскрёбы в 100 этажей, поэтому панорама города выглядит ярко и празднично
Пхеньян сейчас называют "Антигаваной", учитывая то, до какого плачевного состояния доведена столица Кубы с её прекрасной старинной архитектурой. Тут мы видим отличия двух путей социализма – латиноамериканского и корейского. Кстати сказать, в 2006 году Николас Мадуро, будучи министром иностранных дел Венесуэлы, осудил ядерные испытания КНДР. Мол, к социализму нужно двигаться мирным путем. Интересно, осознал ли он сейчас в американской камере, насколько был не прав?
Пхеньян на стройке
Вечером мы гуляем по Хвасону. В 2021году Ким Чен Ын, лично взяв лопату в руки, дал начало созданию нового образцового района. Вот знаменитый пхеньянский Биг Бен – две башни в английском стиле, соединённые перемычкой, где находится ресторан. А вот выполненный в стиле традиционной корейской архитектуры Художественный музей. Прибавьте полное отсутствие рекламы – вместо неё яркие мозаики на революционную тематику, мотивирующие на борьбу и труд лозунги.
В Пхеньяне реализуется программа строительства 10 тыс. квартир в год, значительная часть приходится именно на Хвасон, сейчас возводится уже шестая очередь района. Наряду с жильём там расположатся офисные, административные здания и предприятия – в КНДР считается правильным, чтобы по возможности граждане работали там же, где и живут.
Если сравнивать с нашими новыми районами в больших городах, то там зачастую не хватает школ, детских садов, поликлиник. Застройщикам это невыгодно. Другая проблема – недостаток зелени, воздуха, свободного пространства. У моей подруги вид из квартиры в Мурино Ленинградской области на новые дома, по которому невозможно понять, какое сейчас время года. Есть газон с травой, но нет деревьев: июль на дворе или ноябрь просто так не определишь.
В Пхеньяне же все делается по заранее утверждённому государством плану, предполагающему как социальные учреждения, так и определённое количество зелёных насаждений на каждого жителя, плюс прочие элементы благоустройства, типа велодорожек. Поэтому Хвасон – это, так сказать, Мурино здорового человека.
Стоит отметить, что государство выдаёт квартиры бесплатно, причём со всей мебелью и даже необходимой утварью. И здесь уже выгодное отличие от Южной Кореи, поскольку купить квартиру в Сеуле позволить себе могут очень немногие. Жильё в основном съёмное и стоит бешеных денег.
Памятник участникам Зарубежной военной операции в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
15 октября, 09:50
2288 звезд на русско-корейском небе. Музей Зарубежной военной операции в ПхеньянеУчастие контингента Корейской народной армии в боях в Курской области стало одним из знаковых моментов СВО. Для русских это повод к огромной благодарности и эмпатии. А как в самой КНДР относятся к этим событиям? Представление об этом дает музей Зарубежной военной операции на улице Ханбер в Пхеньяне, который недавно посетил автор нашего издания
А вот транспортная проблема в Хвасоне стоит остро: народу заселилось много, а метро здесь нет, поэтому в час пик собираются большие очереди на автобусы и троллейбусы. Плюс пробки из машин, общественного транспорта и строительной техники – явление, ранее для Пхеньяна невиданное.
Но почему же именно стройка выбрана Ким Чен Ыном в качестве локомотива экономики?
© Фото : Андрей ДмитриевПхеньянские пионеры в очереди на автобус
Пхеньянские пионеры в очереди на автобус - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Пхеньянские пионеры в очереди на автобус
Ответ прост. Для этого ничего не нужно закупать за границей, всё можно взять буквально из-под ног: песок, камень, стекло, бетон. Строят новые объекты народноармейцы, это квалифицированная и дисциплинированная рабочая сила. О трудовой этике корейцев распространятся, думается, не нужно. Вот и слагаемые успеха.
Чем живёт провинция
Едем в городок Кандон, он недалеко от Пхеньяна, километрах в 30-ти. Административно уезд со 180 тысячами населения относится к столице, но, тем не менее, всегда считался "медвежьим углом".
© Фото : Андрей ДмитриевАвтор издания "Украина.ру" Андрей Дмитриев в г. Кандон, КНДР
Автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев в г. Кандон, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Автор издания "Украина.ру" Андрей Дмитриев в г. Кандон, КНДР
Кандон в 2025 году бы реконструирован по программе "20 на 10 развития периферии". Она предполагает подтягивание уровня жизни по всей стране к пхеньянскому. В её рамках в городах строятся новые больницы и комплексные центры обслуживания населения, реконструируются местные предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Принцип такой: начали с самого отстающего, затерянного в горах уезда Кимхва, дальше опыт масштабируется на другие уезды. Корея – страна небольшая, в ней всего 200 уездов. Таким образом в порядок каждый год приводят по 20 уездов и за 10 лет программа должна быть завершена.
В Кандоне построили больницу с самым современным оборудованием, Ким Чен Ын лично четыре раза инспектировал её. Главврач – здоровый и высокий для корейца дядька, хирург по специальности, показывает нам операционную, где делают рентген пациенту и сразу оперируют сломанную руку, затем кабинет видеосвязи, где врачи из Пхеньяна консультируют процесс проведения кесарева сечения.
Яков Новиченко и Кир Ир Сен - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
10 сентября, 16:03История
Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нацииВ СССР, а потом и в России, его звали Яков Тихонович Новиченко. Скромный пенсионер и бывший агроном. А в Северной Корее (КНДР) учебники истории и сейчас утверждают, что он – "Спаситель Солнца нации, смелый воин, названный брат Ким Ир Сена". Его именем назван первый мост между Россией и Кореей, открытый 7 сентября этого года
"Раньше Кандон считался очень здоровым уездом, – отмечает он. – А теперь все пошли в новую больницу и нашли у себя разные болячки. Кандонцы шутят, что больница для них теперь как дом отдыха".
Рядом торговый комплекс с бассейном, парикмахерской, ресторанами, магазинами и кафе. Трудящиеся охотно приветствуют нас, поднимая вверх кружки пенного пива "Тэдонган". Помимо этого, в комплексе имеется 5D-кинотеатр и библиотека с компьютерным классом и выходом в национальную сеть "Кванмен". Подростки вроде как пришли делать домашние задания, но такое ощущение, что на самом деле резались в местные шутеры. Динамичные такие игрушки, в которых надо убивать японских и американских агрессоров.
© Фото : Андрей ДмитриевРеклама в Пхеньяне
Реклама в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Реклама в Пхеньяне
На въезде в Кандон поставили огромную мозаику с улыбающимся Ким Чен Ыном, за спиной у которого больница и новый комплекс, а дальше уже Кандонские горы и Восточно-Корейское (по-нашему Японское) море.
Неподалеку от города два года назад открыли гигантский комплекс для снабжения Пхеньяна овощами – более 600 теплиц. Внутри такое ощущение, что находишься на Марсе: ряды посадок уходят куда-то за горизонт.
Практикуются разные виды выращивания помидоров, огурцов, зелени – от гидропоники до открытого грунта. Всё автоматизировано, роль человека сведена к минимуму. Подобные теплицы строятся в разных концах страны. Например, в Синыйчжу, на границе с Китаем, и в отдалённой провинции Северная Хамген, граничащей с нашим Приморьем.
Восемьдесят процентов территории КНДР – горы, поэтому проблемой всегда был недостаток посевных площадей и каждый клочок земли распахан. Так что именно с помощью теплиц планируется окончательно решить "овощной вопрос".
© Фото : Андрей ДмитриевКандонский тепличный комбинат, КНДР
Кандонский тепличный комбинат, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Кандонский тепличный комбинат, КНДР
Есть ли в КНДР социализм?
Наступившие перемены в жизни страны (New York Post, к примеру, писала о северокорейском экономическом чуде) навели некоторых экспертов, а также ряд леваков как на Западе, так и в России на мысль о том, что никакого социализма в Северной Корее больше нет.
Разведка Республики Корея указывала на постепенное превращение КНДР в "нормальную страну", а кто-то прямо радовался, когда весной текущего года убрали слово "социалистическая" из названия Конституции – это, мол, никакой не социализм, а мрачная антиутопия, теперь и сами подтвердили.
Пользуясь случаем, автор задал вопрос о переименовании Конституции одному из высокопоставленных идеологических работников и вот какой ответ получил:
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
28 августа, 15:19
Россия и КНДР строят новый мировой порядок - The TimesРоссия и Северная Корея стали настоящими союзниками и этот фактор следует учитывать в мировой политике. Об этом сообщила британская газета The Times
"Переименование Конституции КНДР не означает отказ КНДР от идеологии социализма. Также оно не означает, что КНДР больше не пойдёт по социалистическому пути.
Социализм есть КНДР, КНДР – социализм. Социализм – жизнь КНДР и источник всех побед. КНДР, корейский народ и Трудовая партия Кореи не мыслимы в отрыве от социализма, и они имеют неотъемлемое отношение.
© Фото : Андрей ДмитриевМикрорайон Хвасон, Пхеньян, КНДР
Микрорайон Хвасон, Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Микрорайон Хвасон, Пхеньян, КНДР
В мире немало социалистических стран. Что касается старого названия "Социалистическая Конституция КНДР", то можно было подумать, что это конституция, которая применяется во всех социалистических странах. А это не так. Поэтому теперь наш основной закон называется просто "Конституция КНДР".
То есть речи об отказе от социализма не идет. Действительно, на новом здании Высшей партийной школы, открытом в прошлом году, висят портреты Ленина и Маркса. И сам Ким Чен Ын, и другие руководители Трудовой партии Кореи (ТПК) регулярно говорят о построении мощной, процветающей социалистической державы. Более того, в последнее время всё чаще употребляется термин "коммунизм".
© Фото : Андрей ДмитриевПхеньян, КНДР
Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Пхеньян, КНДР
Что же до названия Конституции, то Северная Корея таким образом хочет выделить себя из ряда других государств, называющих себя социалистическими, подчеркнуть свой особый путь и национальную гордость. Ну и добавим, пожалуй, что странно называть основной закон социалистическим, капиталистическим, или, скажем, исламским. Конституция и есть Конституция. В этом смысле правку можно считать стилистической.
Об амбициях и возможностях
Посол ГДР в КНДР Рихард Фишер, наблюдая за ускоренными темпами экономического строительства в 60-е годы минувшего века, отмечал, что "амбиции корейских товарищей опережают их возможности". Сегодня амбициям тоже можно только поражаться, но и новые возможности появляются – в том числе благодаря сотрудничеству с Россией.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 15:29
"Дружба навек". Си Цзиньпин приехал в КНДР, а в США говорят про северокорейское чудоПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится в Корейской Народно-Демократической Республике с двухдневным государственным визитом, который стал первой поездкой китайского лидера в Пхеньян начиная с 2019 года – с далекой доковидной эпохи.
К программам строительства 10 тыс. квартир в год в столице и "20 на 10 развития периферии" с 2027 года добавится реконструкция шахтёрских городков (сейчас обкатывается на одном из них). Параллельно идёт масштабное обновление курортов и домов отдыха – уже созданы Вонсан-Кальмасская туристическая зона на Восточно-Корейском море и горнолыжный курорт в Самчжиене. Всё это рассчитано в большей части на внутреннего туриста, хотя и россиян (больше никаких других иностранцев!) принимают с удовольствием.
Добавим сюда оборонные программы – совершенствование ядерного оружия и средств его доставки, артиллерийских систем, флота. За последние два года спущены на воды эсминцы "Чхве Хен" и "Кан Гон", строится атомная подводная лодка, а всего до 2030 года запланировано ввести в строй 10 (!) эсминцев. Темпы для нашего ВМФ выглядят фантастическими.
© Фото : Андрей ДмитриевРассвет над Пхеньяном
Рассвет над Пхеньяном - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Андрей Дмитриев
Рассвет над Пхеньяном
"И яйцо может пробить стену, если у него есть идея", – отвечают корейцы изречением Ким Чен Ына на вопрос, а реально ли реализовать их далеко идущие планы. Зная этот народ, можно быть уверенным: так и будет.
От редакции: Статья может произвести впечатление пропаганды идей чучхе, но формат поездки автора статьи и не предполагал, что его будут знакомить с проблемами северокорейского общества (более того, мы и не уверены, что их поймём – культура всё же отличается). Но даже такой взгляд на страну, которая считается самой закрытой в мире, представляет огромный интерес.
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