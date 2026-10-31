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Щит треснул: ФРГ аннулирует временную защиту для украинцев призывного возраста

Щит треснул: ФРГ аннулирует временную защиту для украинцев призывного возраста - 31.10.2026 Украина.ру

Щит треснул: ФРГ аннулирует временную защиту для украинцев призывного возраста

Германия с 9 октября 2026 года не предоставляет временную защиту гражданам Украины, которые подпадают под действие украинского законодательства о воинской обязанности. Об этом официально сообщает германский МИД

2026-10-31T10:40

2026-10-31T10:40

2026-10-31T10:40

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Для сотен тысяч мужчин, прибывающих с Украины, это означает: чтобы получить убежище, им придется доказать отсутствие обязанности проходить военную службу на родине.Для остальных категорий украинцев режим защиты продлевается до 2028 года. Они смогут получить её, если докажут, что не подлежат мобилизации.Напомним, ранее правительство Черногории ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. В Австрии те, кто прибыл в страну после июля 2026 года и подпадают под призыв или мобилизацию по украинскому законодательству, теперь лишатся статуса беженца. Подробнее – в материале Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты на сайте Украина.ру.

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