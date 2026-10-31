https://ukraina.ru/20261031/krizis-v-polshe-lantratova-i-lubinets-khotyat-prodolzheniya-khronika-sobytiy-na-utro-31-oktyabrya-1084193471.html

Кризис в Польше, омбудсмены предлагают расширить перемирие. Хроника событий на утро 31 октября

Кризис в Польше, омбудсмены предлагают расширить перемирие. Хроника событий на утро 31 октября - 31.10.2026 Украина.ру

Кризис в Польше, омбудсмены предлагают расширить перемирие. Хроника событий на утро 31 октября

В Польше заявили о госперевороте, в стране — акции протеста. Омбудсмены России и Украины выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп

2026-10-31T09:00

2026-10-31T09:00

2026-10-31T09:37

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Президент Польши Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного трибунала (Конституционного суда — Ред.) страны, куда он прибыл ночью из-за беспорядков."Незадолго до пяти утра (семь утра по Москве — Ред.) Кароль Навроцкий покинул здание Конституционного трибунала", - говорилось в сообщении издания "Виртуальная Польша"У главного входа президента ожидала толпа людей. А вот президентского кортежа — не наблюдалось.До этого Навроцкий созвал совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде."Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка", — говорилось в его обращении, зачитанном собравшимся у здания КТ.При этом он призвал силовиков покинуть территорию инстанции и назвал стражей порядка "силами принуждения", направленными правительством.Конституционный кризис в Польше обострился в середине октября. Сейм избрал Мачея Берека на должность судьи КТ. Тем не менее Навроцкий, находящийся в оппозиции правительству и парламенту, отказался принимать присягу от нового сотрудника.В пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. Позднее выяснилось, что решение об отстранении судей издала их коллега — судья Анна Корвин-Петровская. Основанием для этого стал отказ четырём судьям, избранным сеймом, участвовать в общем собрании Конституционного трибунала и это помешало принятию решений. Корвин-Петровская сама возложила на себя обязанности главы суда, сославшись на закон 2016 года об организации и порядке работы Конституционного трибунала, как судьи с самым долгим стажем работы.Кроме того, Корвин-Петровская запретила доступ на территорию Трибунала."Из опасений за жизнь и здоровье людей, находящихся в Конституционном трибунале и рядом с ним, я не даю согласия на въезд кого бы то ни было на территорию Трибунала. С президентом Польши мы можем встретиться в Президентском дворце", — сообщила она.Отстранённые ею коллеги заявили о госперевороте."Мне неизвестны какие-либо правовые основания, которые позволили бы такое вмешательство в независимость трибунала и независимого судьи. Происходит государственный переворот", — отметил Соханьский.О государственном перевороте заявили и партии "Право и справедливость". Так сооснователь и лидер партии, бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский обвинил нынешнего главу польского правительства Дональда Туска в "захвате Трибунала" и предупредил о превращении Польши в "полицейское государство".Бывший президент Польши, однопартиец Качиньского и Муларчика Анджей Дуда полностью опубликовал в своём X статью из уголовного кодекса Польши 128 "Государственный переворот".Президент Польши Навроцкий досрочно прервал визит в Сенегал и срочно вернулся в Польшу.А вот премьер-министр Туск, напротив, поддержал происходящее."Другого пути нет", — заявил Туск.Он заявил о восстановлении верховенства права и о том, что это — долг правительства, хотя "этот процесс может быть трудным и болезненным".Происходящее в Польше уже прокомментировали в России."Европа не в порядке — с мигрантами, разжиганием войн, протестами и переворотами. Искупите [вину]", — заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице Х.Так он отреагировал на видео из Польши.Лантратова и Лубинец хотят продолженияОмбудсмены России Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец выступили за продолжение гуманитарных миссий под координацией первой леди США Мелании Трамп."Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации Первой леди США Мелании Трамп регулярными. Опыт Алешек и совместной работы с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом показал, что такие договорённости позволяют помогать людям даже в самых сложных условиях. Важно продолжить эту работу там, где мирные жители ждут поддержки", — написала Лантратова в своём телеграм-канале.Она также поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны, профильные службы и российских военных за помощь в проведении миссии и обеспечение безопасности людей."Отдельная благодарность — Мелании Трамп за содействие и координацию", — подчеркнула Лантратова.Практически одновременно с подобным заявлением выступил и Лубинец."Надеемся, будут ещё такие гуманитарные миссии под координацией Первой леди США Мелании Трамп, и действительно важно, чтобы это было регулярным, чтобы на фронте было больше тишины и деэскалационных шагов. Опыт Алешек и совместной работы с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой показал, что такие договорённости дают возможность реально помогать людям", — указал Лубинец.Он также поблагодарил Владимира Зеленского, Силы обороны Украины, а также каждого и каждую в мире, кто поднимал тему Алешек и был неравнодушен к судьбе населяющих их людей."Также благодарю Первую леди США Меланию Трамп за координацию усилий", — подчеркнул он.В ночь на 31 октября стало известно, что эвакуированные из Алешек прибыли в Симферополь. Там их осмотрели медики. Среди прибывших были и дети. Их встретили с подарками.Также о происходящем в Польше — в статье ""Другого пути нет": В Польше объявили государственный переворот".

https://ukraina.ru/20261030/ne-alshki-a-aleshki-ombudsmeny-rf-i-ukrainy-spasayut-gorod-spor-o-ego-nazvanii-zakonchen-1084181769.html

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эксклюзив, хроники, мелания трамп, польша, россия, сша, кароль навроцкий, ярослав качиньский, сейм, минобороны