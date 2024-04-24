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Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели

Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели - 24.04.2024 Украина.ру

Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели

Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приступит к новой работе посла в Великобритании уже в ближайшие недели. Об этом 23 апреля сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона

2024-04-24T00:02

2024-04-24T00:02

2024-04-24T00:02

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валерий залужный

украина

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михаил подоляк

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посол

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Он уточнил, что на сегодня все юридические процедуры уже пройдены. Кроме этого, Подоляк заявил, что говорить о прошлых и будущих отставках нормально, а жителям страны следует "спокойнее" относится к ротации в управленческих кадрах на Украине, потому как боевые действия — это "явление кризисное и не все выдерживают такую нагрузку". В начале прошлого месяца сообщалось, что процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась. После получения агремана британской стороны, президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании.

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новости, великобритания, валерий залужный, украина, офис президента, михаил подоляк, владимир зеленский, посол