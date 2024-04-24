Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приступит к новой работе посла в Великобритании уже в ближайшие недели. Об этом 23 апреля сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона
Он уточнил, что на сегодня все юридические процедуры уже пройдены.
"Официально там уже все уточнили, то есть он будет официальным послом…Я думаю, что это вопрос недель, существуют некоторые логистические составляющие, их следует решить", – сказал он.
Кроме этого, Подоляк заявил, что говорить о прошлых и будущих отставках нормально, а жителям страны следует "спокойнее" относится к ротации в управленческих кадрах на Украине, потому как боевые действия — это "явление кризисное и не все выдерживают такую нагрузку".
В начале прошлого месяца сообщалось, что процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась. После получения агремана британской стороны, президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании.
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