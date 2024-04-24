Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели - 24.04.2024 Украина.ру
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Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели - 24.04.2024 Украина.ру
Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приступит к новой работе посла в Великобритании уже в ближайшие недели. Об этом 23 апреля сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона
2024-04-24T00:02
2024-04-24T00:02
новости
великобритания
валерий залужный
украина
офис президента
михаил подоляк
владимир зеленский
посол
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Он уточнил, что на сегодня все юридические процедуры уже пройдены. Кроме этого, Подоляк заявил, что говорить о прошлых и будущих отставках нормально, а жителям страны следует "спокойнее" относится к ротации в управленческих кадрах на Украине, потому как боевые действия — это "явление кризисное и не все выдерживают такую нагрузку". В начале прошлого месяца сообщалось, что процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась. После получения агремана британской стороны, президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании.
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новости, великобритания, валерий залужный, украина, офис президента, михаил подоляк, владимир зеленский, посол
Новости, Великобритания, Валерий Залужный, Украина, Офис президента, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, посол

Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели

00:02 24.04.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный приступит к новой работе посла в Великобритании уже в ближайшие недели. Об этом 23 апреля сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона
Он уточнил, что на сегодня все юридические процедуры уже пройдены.
"Официально там уже все уточнили, то есть он будет официальным послом…Я думаю, что это вопрос недель, существуют некоторые логистические составляющие, их следует решить", – сказал он.
Кроме этого, Подоляк заявил, что говорить о прошлых и будущих отставках нормально, а жителям страны следует "спокойнее" относится к ротации в управленческих кадрах на Украине, потому как боевые действия — это "явление кризисное и не все выдерживают такую нагрузку".
В начале прошлого месяца сообщалось, что процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась. После получения агремана британской стороны, президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 07:03
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в МакронеУкраинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.
 
НовостиВеликобританияВалерий ЗалужныйУкраинаОфис президентаМихаил ПодолякВладимир Зеленскийпосол
 
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Заголовок открываемого материала
00:02Залужный начнет работу послом в Великобритании в ближайшие недели
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