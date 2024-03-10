https://ukraina.ru/20240310/1053795886.html

Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского

Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского - 10.03.2024 Украина.ру

Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского

Процедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига

2024-03-10T11:57

2024-03-10T11:57

2024-03-10T11:57

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валерий залужный

владимир зеленский

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"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - рассказалСибига.Он уточнил, что после согласования кандидата должны пройти еще некоторые процедуры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании, уточнил Сибига. По его словам, это состоится после получения агремана британской стороны, добавил он.Как сообщало издание Украина.ру, МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании.Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ до 8 февраля, когда на это место Зеленский назначил Александра Сырского.

https://ukraina.ru/20240308/1053782445.html

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новости, валерий залужный, владимир зеленский, великобритания, украина, посол