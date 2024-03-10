https://ukraina.ru/20240310/1053795886.html
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского - 10.03.2024 Украина.ру
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
Процедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
новости
валерий залужный
владимир зеленский
великобритания
украина
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053217251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f321cab8b787760894a5f7bfe7467c7.jpg
"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - рассказалСибига.Он уточнил, что после согласования кандидата должны пройти еще некоторые процедуры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании, уточнил Сибига. По его словам, это состоится после получения агремана британской стороны, добавил он.Как сообщало издание Украина.ру, МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании.Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ до 8 февраля, когда на это место Зеленский назначил Александра Сырского.
https://ukraina.ru/20240308/1053782445.html
великобритания
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053217251_107:0:1242:851_1920x0_80_0_0_1d6eb2ce8499f8abe5e2121c7dda6c7e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, владимир зеленский, великобритания, украина, посол
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, посол
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
Процедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига
"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - рассказалСибига.
Он уточнил, что после согласования кандидата должны пройти еще некоторые процедуры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании, уточнил Сибига. По его словам, это состоится после получения агремана британской стороны, добавил он.
Как сообщало издание Украина.ру, МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании.
Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ до 8 февраля, когда на это место Зеленский назначил Александра Сырского.