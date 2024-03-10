Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского - 10.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240310/1053795886.html
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского - 10.03.2024 Украина.ру
Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
Процедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
новости
валерий залужный
владимир зеленский
великобритания
украина
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053217251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f321cab8b787760894a5f7bfe7467c7.jpg
"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - рассказалСибига.Он уточнил, что после согласования кандидата должны пройти еще некоторые процедуры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании, уточнил Сибига. По его словам, это состоится после получения агремана британской стороны, добавил он.Как сообщало издание Украина.ру, МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании.Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ до 8 февраля, когда на это место Зеленский назначил Александра Сырского.
https://ukraina.ru/20240308/1053782445.html
великобритания
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053217251_107:0:1242:851_1920x0_80_0_0_1d6eb2ce8499f8abe5e2121c7dda6c7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, владимир зеленский, великобритания, украина, посол
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, посол

Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского

11:57 10.03.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Читать в
Процедура оформления документов для назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась. Об этом сообщил 10 марта в эфире телеканала "Рада" заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига
"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - рассказалСибига.
Он уточнил, что после согласования кандидата должны пройти еще некоторые процедуры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский должен выдать указ о назначении Залужного послом в Великобритании, уточнил Сибига. По его словам, это состоится после получения агремана британской стороны, добавил он.
Как сообщало издание Украина.ру, МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Великобритании.
Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ до 8 февраля, когда на это место Зеленский назначил Александра Сырского.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 18:09
Залужный на передержке: Рогов объяснил, кем станет бывший главком ВСУ в ЛондонеПри нынешней власти бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стало опасно находиться в Киеве. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинапосол
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12На Украине рассказали о сюрпризе, который России готовят с помощью списанных канадских ракет
13:00Patriot для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 марта
12:54Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о выделении денег - депутат Рады
12:18Украинские пограничники сообщили о временно деблокаде КПП на границе с Польшей
11:57Процедура оформления Залужного в качестве посла в Великобритании началась - замглавы офиса Зеленского
11:19На Украине стали лишать граждан жилья за поддержку России - СМИ
10:59Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
10:43Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине
10:08Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину
09:52Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта
09:36Западная Украина за минувшую неделю: Гуцулы против военкомов и школы как механизм мобилизации
09:28При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители
09:09"Вокруг Булгакова": Торгсин
08:05Жозеф Котин: "композитор" танковой брони
05:50Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса
05:10Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
04:50Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт
04:30Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков
03:41Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
03:30Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины
Лента новостейМолния