Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году - 24.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году - 24.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
Сейчас численность украинской армии непосредственно на ЛБС оценивается в 300 тысяч человек. Армии РФ нужно провести большую операцию до поступления на Украину финансовой помощи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T05:00
2024-04-24T05:00
новости
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боеприпасы
наступление
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финансовая помощь
всу
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Если российское командование готовит наступление, то надо уповать на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ к сопротивлению и накопят такое количество войск, которое сломает хребет их офицерскому и националистическому костяку, рассказал историк.Сейчас численность украинской армии непосредственно на ЛБС оценивается в 300 тысяч человек. Считается, что для наступления нужно достичь трехкратного преимущества, добавил публицист.Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину этой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, добавил он.Если армия РФ проведет такую операцию за этот промежуток, украинский вопрос решится в этом году. Если ее не провести, это будет стоить России больших человеческих жертв, а Украине – просто огромных, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054672527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, оружие, боеприпасы, наступление, вс рф, финансовая помощь, всу
Новости, Россия, Украина, оружие, боеприпасы, наступление, ВС РФ, финансовая помощь, ВСУ

Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году

05:00 24.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сейчас численность украинской армии непосредственно на ЛБС оценивается в 300 тысяч человек. Армии РФ нужно провести большую операцию до поступления на Украину финансовой помощи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Если российское командование готовит наступление, то надо уповать на то, что они адекватно оценивают способности ВСУ к сопротивлению и накопят такое количество войск, которое сломает хребет их офицерскому и националистическому костяку, рассказал историк.
Сейчас численность украинской армии непосредственно на ЛБС оценивается в 300 тысяч человек. Считается, что для наступления нужно достичь трехкратного преимущества, добавил публицист.

"В ходе Черниговско-Полтавской операции (операция периода Великой Отечественной войны проведённая с 26 августа по 30 сентября 1943 года. - Ред.) у нас было преимущество в 2,3 по личному составу и 4,2 по артиллерии", - отметил Стаценко.

Было бы неплохо, если бы ВС РФ провели большую операцию до поступления на Украину этой финансовой помощи. Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов, добавил он.
Если армия РФ проведет такую операцию за этот промежуток, украинский вопрос решится в этом году. Если ее не провести, это будет стоить России больших человеческих жертв, а Украине – просто огромных, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Денис Прокопенко
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