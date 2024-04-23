https://ukraina.ru/20240423/1054652135.html

Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой"

Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" - 23.04.2024 Украина.ру

Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой"

Пройдет какое-то время, прежде чем финансовая помощь США киевскому режиму освоится производителями и поступит на фронт в виде оружия и боеприпасов. Если мы за этот промежуток времени проведем решительную наступательную операцию, украинский вопрос решится в этом году

2024-04-23T05:47

2024-04-23T05:47

2024-04-23T05:47

интервью

россия

всу

сша

финансирование

украина

сво

великая отечественная война

авиабомбы

дроны

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Если не проведем, это будет стоить России больших человеческих жертв, а Украине – огромных, считает военный историк и публицист Алексей СтаценкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, в предыдущих наших беседах вы говорили, что победа в СВО будет достигнута нами в результате политического краха киевского режима по образцу февраля 1917 года, когда армия сама разойдется по домам. Однако США выделили Украине 61 миллиарда долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что при всех юридических нюансах и уровне коррупции в рядах противника, это решение позволит ВСУ подготовиться к вероятному летнему наступлению России и продлит агонию Киева минимум на год. Что вы теперь обо всем этом думаете?- Насколько я понимаю, Украина из всего этого богатства в лучшем случае получит 1/6 часть.8 миллиардов – это кредит на зарплату военным, который позволит покрыть ее дефицит в бюджете по этой статье расходов. А треть этой суммы – это возмещение американскому ВПК и армии тех расходов, которые они уже понесли, вооружая Украину. Я не знаю, как будет делиться остальная его часть. Что-то достанется американскому ВПК, а что реально получит Киев – это тайна за семью печатями. Но однозначно можно сказать, что на какое-то время это даст украинскому режиму определенный запас прочности.Я не знаю, насколько этого запаса прочности хватит. Это зависит от множества переменных факторов. Например, мы не знаем, будет ли вообще это летнее наступление России, а если и будет, то на каком направлении и какими силами. Об этом говорят только на Западе. Наши власти об этом молчат и правильно делают. Имеет место туман войны, который должен быть по определению.То, что творили украинские власти год назад, когда они каждый день рассказывали, где и какими силами они будут наступать – совершенно неправильно. Это медиавойна, не имеющая ничего общего с реальными боевыми действиями. И у нас был полный карт-бланш на то, чтобы подготовиться к этому наступлению.Повторюсь, я не знаю, на какой срок эти деньги позволят продержаться Украине. Это огромное количество переменных факторов, которые зависят от огромного количества людей. Как сложатся эти звезды – мне неизвестно.- Назовите хотя бы несколько таких факторов, от которых все будет зависеть.- Очень многое будет зависеть от умения наших генералов организовать наступление.То, что происходит сейчас – это не военное искусство на уровне армий или дивизий. Это – прогрызание обороны ВСУ на уровне рот и батальонов. Для этого не нужно особого воинского мастерства. Да, у нас появилась палочка-выручалочка в виде ФАБов с планирующими модулями, которые позволяют нам более точно уничтожать опорные пункты противника. Но, судя по тому, что происходило на прошлой неделе, киевский режим свою задачу выполнил. Он сдержал продвижение российской армии до того момента, как на Западе было принято решение о выделении денег. Грубо говоря, этот раунд они выиграли.- А наш бросок в сторону Очеретино вас вообще никак не впечатлил?- А насколько километров мы смогли там продвинутся?- На пару километров. Просто в условиях позиционного фронта важен каждый километр.- Локально он важен. Но глобально – нет. На фоне этого нашего продвижения Украина получила большие деньги. Теперь у нее будет миллион снарядов и зарплаты для бойцов (они теперь точно завтра никуда не побегут). Все это приведет к дополнительным жертвам и с нашей стороны, и с их стороны. А для меня украинцы – это не чужие люди. Я вообще считаю, что целую страну заманили в секту. С ними надо что-то делать. Лечить не получается.Посмотрим. Мы все равно победим. Правда, людей погибнет больше, чем хотелось бы. А это очень печально.- Вы раскритиковали Украину и Запад за то, что они твердили о своем плане контрнаступа. Было ли это главной причиной его провала? Разве не было очевидно, что в той конфигурации фронта они попытаются рвануть в сторону Азовского моря?- Военное искусство как раз состоит в том, чтобы обмануть врага. Украина могла бы рассказывать, что в другом месте ударит. Она могла бы перемещать какие-то макеты техники. Но она это не сделала.Понимаете, записанная военная история насчитывает 2000 лет. За это время стороны придумали столько всяческих ухищрений для обмана врага. Просто сейчас это не получается ни у нас, ни у них. Потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка. Потому что у обеих сторон ближние тылы пронизаны агентурой. Может быть, даже на высшем уровне у обеих сторон есть своя агентура, когда на уровне генеральных планов какую-то информацию все равно сольют.Тем не менее, даже сейчас есть возможности ввести противника в заблуждение, несмотря на то, что "большой брат смотрит на тебя".- Кстати, разве во время Второй мировой войны не было очевидно, что стороны готовят крупные операции? Да, тогда не было спутников и беспилотников. Но тогда уже была разведывательная авиация и агентура в штабах.- У Красной Армии разведка настолько сильно хромала, что мы проспали 22 июня 1941 года. Потом мы проспали поворот частей группы армий "Центр" во фланг Юго-Западного фронта, когда образовался Киевский котел. Наконец, наша разведка вчистую проспала наступление Вермахта на Москву в конце сентября 1941 года. Понятно, что сегодня такие провалы невозможны.Более того, под Авдеевкой у нас локально получилось ввести ВСУ в заблуждение. Может быть, глобально это тоже можно сделать.- Говорят, что во всем Донбассе полно таких труб.- Знаете, мне очень понравились слова Кутузова, которые он произнес, отправляясь воевать с Наполеоном: "Мы его не победим, мы его обманем". Так оно и произошло.Может быть, нашим генералам стоит вспомнить про наших фельдмаршалов и научиться обманывать врага. Возможности для этого есть. У нас есть целый инженерный полк, который занимается производством макетов. Может быть, есть смысл проделать липовые переброски дивизий, как это было во время Великой Отечественной войны.Кстати, я бы хотел рассказать о Черниговско-Полтавской наступательной операции (на самом деле это было три разные операции, которые проводились все время). По сути это было глобальное наступление, когда все наши фронты сдвинулись с места. Мы воспользовались тем, что немцы растратили все свои резервы на Курской дуге. У нас было численное преимущество в людях и артиллерии. Мы нанесли противнику сокрушительное поражение и дошли до Днепра почти на всем его протяжении.Я не знаю, насколько такая операция сейчас реализуема. Может быть, наше командование пока не умеет их проводить. А, может быть, оно не готово идти на жертвы, которые были тогда (мы потеряли убитыми больше 100 тысяч человек).Посмотрим, что будет дальше. Мы же не имеем доступа к данным Генштаба, который мониторит в том числе и моральное состояние украинской армии. Может быть, мы на что-то такое и решимся.- Сколько нам нужно сил и средств по меркам СВО, чтобы провернуть такую операцию?- Численность украинской армии непосредственно на ЛБС оценивается в 300 тысяч человек. Считается, что для наступления нужно достичь трехкратного преимущества. В ходе Черниговско-Полтавской операции у нас было преимущество в 2,3 по личному составу и 4,2 по артиллерии. Да и мне офицеры некоторых соединений говорили примерно следующее: "Нам сейчас не нужно лишнее количество людей на фронте. Нам бы техники и боеприпасов побольше".Судя по тому, какая работа была проделана за эти два года, какое-то техническое преимущество над ВСУ вроде бы есть. Я не могу сказать, что это такое же превосходство, как это было у Красной Армии после Курской битвы. Во всяком случае, об этом широко неизвестно.- Что из технических средств поражения нам нужно помимо корректируемых авиабомб?- Нам нужно научиться организовывать взаимодействие всех родов войск.Когда немцы в 1941 году напали на Советский Союз, у них же не было преимущества по технике и по людям.- Насколько я понимаю, они по частям дробили наши группировки.- Да, да. В том-то и проблема, что у них было отработано взаимодействие. А советский генералитет допустил ошибку в том, что сразу же полез драться, потому что у нас был лозунг: "Будем бить врага малой кровью на его территории". Надо было отходить, изматывая немцев арьергардными боями. Напомню, что это предлагал Жукову начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Пуркаев, но к его мнению не прислушались. Вот мы и бросали поленья в эту дробилку. А надо было просто подтянуть с тыла достаточное количество войск, чтобы эта дробилка не смогла их пережевать.И если наше командование готовит наступление, надо уповать на то, что они адекватно оценивают способности украинской армии к сопротивлению и накопят такое количество войск, которое сломает хребет их офицерскому и националистическому костяку.Было бы неплохо, если бы мы провели такую операцию до поступления на Украину этой финансовой помощи.Пройдет какое-то время, прежде чем эти деньги выделяться, освоятся производителями и поступят на фронт в виде оружия и боеприпасов. Если мы проведем такую операцию за этот промежуток, украинский вопрос решится в этом году. Если не проведем, это будет стоить России больших человеческих жертв, а Украине – огромных.- Обязательно ли для такой операции расширять фронт в районе того же Чернигова, где недавно мы нанесли удар, в результате которого вроде бы погиб командующий украинской группировкой "Север" и высокопоставленные офицеры НАТО?- На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады. Если мы пойдем в Черниговскую область, вражеские ДРГ будут уничтожать наши колонны, как это было в начале СВО под Ирпенем, Гостомелем и Бучей. У нас для наступления есть степная зона. Надо просто как следует проработать эту операцию.В частности, нам на полигоне нужно отработать взаимодействие ударных сил и сил, которые будут укреплять фланги во время прорыва, а потом просто нанести один удар, который все решит.- Насчет наступления в степи вам могут возразить, что у ВСУ есть FPV-дроны, которые хорошо работают на открытом пространстве.- FPV-дроны хороши при позиционном фронте. А когда у тебя фронт в динамике, они почти бесполезны. Если у нас будет десятикратное преимущество над ВСУ, они ничего с нами не сделают. А если одновременно с этим мы нанесем удары по мостам, чтобы сорвать переброску подкреплений, то это будет "Все, привет".Все зависит от того, насколько у нас будет грамотно отработано взаимодействие ВКС и сухопутных войск. Если это заработает синхронно как слаженная машина, она перемелет все.Более того, я не могу сказать, что ВСУ командуют какие-то гении, на фоне отставки Залужного и всего генералитета.Повторюсь, шансы у нас есть. Все зависит от того, способно ли наше командование управлять войсками как единым механизмом. Будет оно так действовать или нет – одному богу известно.- Когда вы говорите об ударах по мостам, вы действительно думаете, что мы можем разрушить все 12 мостов через Днепр (капитальные советские сооружения)?- Я жил в Черкассах, где через Днепр был всего один мост на 200 километров. Я прекрасно знаю, что это за "стратегический объект". Если вы снесете ракетами "быки" (опоры), их очень долго придется восстанавливать. Учитывая, насколько прицельно могут быть наши ракеты, это не запредельная проблема.Более того, на Украине как класс уничтожались люди, способные что-то делать руками и мозгами. Вы же помните, сколько они возводили мост в Киеве с Подола на левый берег. Это же была комедия, когда упал кран, который должен был подтянуть соединяющую арку. И там сейчас во всем так.Вы упомянули Чернигов. Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины он не имеет. Потому что с 1991 года промышленность там уничтожалась. В этом смысле Чернигов можно сравнить с Черкассами. И там, и там была мощная химическая промышленность и радиоприборные заводы, которых теперь больше нет.В Чернигове был завод, который ремонтировал технику для обслуживания аэродромов. Несмотря на то, что уже во всю шла "АТО", Украина этот завод благополучно скинула с баланса министерства обороны и раздерибанила.Более того, Чернигов находится на отшибе. Это не самый важный транспортный узел. Полтава гораздо важнее. Поэтому я не думаю, что нам есть смысл лезть в этот медвежий угол. Если мы туда залезем, нам придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины вообще не проблема.Даже в Великую Отечественную войну основные наши партизанские соединения (Ковпак и Федоров) действовали именно на территории Сумской и Черниговской областей.Только когда СССР заходил на левобережную Украину, его там встречали с цветами. Нас за 30 лет пропаганды там никто не ждет.- Можно глупый вопрос? А не ходить колоннами там нельзя?- А как? Если вы отправите единичную машину, она станет еще более удобной жертвой. Вам придется отправлять колонну, которая будет защищена РЭБом от FPV-дронов, а впереди этой колонны должна будет идти разведка с тепловизорами, чтобы проверять, есть там засада или нет.Тем более, учитывая современные технологии, можно придумать такую засаду, что ее тепловизорами не увидишь. Запад научит Украину, как это делать.Сумская область тоже не имеет особого промышленного значения. Да, в Сумах пытались делать артиллерийские системы для танков. Да, в Шостке делали не только кинопленку, но и пороха. Но это все можно вынести ракетами.Повторюсь, я не вижу смысла туда лезть. Это Украина своими обстрелами пытается заманить нас на территорию, где ей удобно обороняться. В степи обороняться намного сложнее.- Хотел уточнить еще один момент. Если на Украине разбазарили весь промышленный потенциал, почему она так быстро восстанавливает энергетику?- Потому что ей помогает вся Европа и потому что энергетика всегда была на Украине на особом счету. Она была приватизирована и давала хорошие деньги. Владельцы этих станций несут убытки, и хотели бы эти убытки минимизировать. И они их будут восстанавливать. Пока возможности будут.- То, что у нас нет очевидного направления для наступления – это хорошо, потому что враг не знает о наших замыслах? Или это плохо, потому что мы не знаем, что делать?- Это мы с вами не знаем, что делать, потому что нам этого знать не положено. Это знают люди в погонах. Это они должны знать, где, когда и как наступать. Мы можем лишь уповать на то, что они хорошо знают свое дело, которому учились всю жизнь. Мы только можем помогать фронту как граждане страны.Да, мы можем побухтеть на наш генералитет. Но если даже Сталин говорил, что других людей для меня у вас нет, то текущее российское руководство придерживается такого же принципа. Следовательно, они должны быстро научиться современной войне.Мне бы хотелось, чтобы у нашего генералитета проснулся креатив, который позволил бы нам достичь большего результата с минимальными потерями. Вы же знаете про танк "Царь-мангал". Он влетел в Красногоровку и наделал там шороху. Мне один из офицеров тоже говорил, что когда он придумает ход, который не ожидает противник, у него все получается.Это уже было во время битвы подо Ржевом. Мы там долбились в одну высоту, где положили целую дивизию. А потом сзади зашел разведвзвод в 35 человек, который эту высоту взял.- Это опять же напоминает Авдеевку.- Мы же в Авдеевки не были. Может быть, ее тоже можно было взять быстрее.Я историк. Я не имею права никого учить. Я могу только сказать: "Посмотрите, как это было много лет назад. Посмотрите. Может быть, вам это тоже пригодится".

https://ukraina.ru/20240301/1053638865.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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