https://ukraina.ru/20240423/1054665133.html

Неонацисты против Дня Победы. ВСУ могут пойти в контратаку, чтобы испортить праздник и проиграть

Неонацисты против Дня Победы. ВСУ могут пойти в контратаку, чтобы испортить праздник и проиграть - 23.04.2024 Украина.ру

Неонацисты против Дня Победы. ВСУ могут пойти в контратаку, чтобы испортить праздник и проиграть

Отличный мемчик появился буквально на днях: две фотки – как классическая игровая карта, которую нельзя изобразить из-за российских законов, запрещающих кое-какие словца. Так в вверху – президент США Джо Байден.

2024-04-23T11:41

2024-04-23T11:41

2024-04-23T11:41

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нато

пентагон

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Он радостен, как всякий, кого деменция избавила от треволнений обыденности, и говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Я вам денюжку принес на войнушку, на апрель". Зеленский с кислой миной на лице, посасывая палец, отвечает: "Вот спасибо, молодец, только поздно, нам пи…", и дальше упоминание северного пушного зверя огромных размеров.Как по мне отличная иллюстрация к рассуждениям начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и прожженного террориста Кирилки Буданова*, который почему-то впал в страшный грех уныния и прогнозирует возможный приход упомянутой зверюги уже в наступающем мае. "Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", -- сказал главный разведчик "нэньки" в интервью службе новостей BBC.И он объяснил, что же мешает ему спокойно и размеренно, под сальцо с самогоном, готовиться к терактам против мирных россиян: "…Россияне будут использовать комплексный подход". И еще раз уточнил: "Это трудный период будет. Середина мая, начало июня".При этом Кирилка уточнил: речь не только о фронте, где, согласно его прежним заявлениям ВС России готовят крупное наступление на Донбассе, но и об общей внутренней политической ситуации в Украине, которая вибрирует под разными потоками политической жизнедеятельности, как скаженная.Во-первых, это, конечно же, ожидание более массированного и системного наступления российских войск по всем направлениям на фронтах спецвоенной операции (СВО). Оно, наступление, чревато обрушением всей обороны ВСУ, которая может сломаться, как телевышка в Харькове, и изойти дырами, в которые войдут войска России и подарят украинцам- "небратьями" огромное количество котлов, "варка" в которых аж никак на способствует дурацким орам "СУГС" (Слава Украине! – Героям слава!).Не зря же по телеграм-каналам гуляет мнение западных аналитиков, например, о наступлении с Донбасса на Харьков в районе навязшего на зубах Очеретино: "Если Украина не отправит немедленное подкрепление в Очеретино, то 47-я отдельная механизированная бригада будет всего лишь "лежачим полицейским", и у России появится возможность воспользоваться этим пробелом и создать условия для Харьковского наступления 2.0. Ситуация для Украины на грани обрушения главной линии обороны".И не зря же коллективный Запад так подсуетился с выделением оружия украинским неонацистам. Вслед за "гитлеровскими" подарками Палаты представителей Конгресса США 20 апреля сегодня, скорее всего, вечером 23 апреля раздуплится с помощью Украины и американский Сенат. США обещают передать Киеву, кроме денег еще и БМП и бронемашины, снаряды для ПВО и артиллерии, а также дальнобойные ракеты АТАСМС, которые, по предположениям специалистов, уже доставлены в Украину и только ждут приказа, чтобы ударить по российским тылам и Крымскому мосту.А потом интенсифицируют свои подачки и другие союзники по антироссийской коалиции – страны НАТО. Одной из первых не заставила себя ждать Великобритания. Ее премьер Риши Сунак первым, как тот есенинский комсомолец с задранными штанами, ломанулся за "Дедом Дементием" (одно из удачных погонял Байдена) и, как пишет Guardian, пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи.Лондон собирается направить Киеву вооружений на 617 млн долларов, и в этот пакет подпитки неонацистов смертью –войдут более 400 транспортных средств, полторы тысячи единиц оружия и 4 млн патронов. Многие в Британии уверены, что этот пакет, как и тот, что сейчас готовит Пентагон, будет "наступательным". То есть с дополнительной бронетехникой для перевозки пушечного мяса – украинской пехоты к местам ее утилизации.Ушлые страны НАТО хотят воспользоваться ситуаций и сплавить в Украину свое оружейное старье. Типа для победы демократии. А взамен получить компенсацию или новой вооружение из США, когда там раскочегарится ВПК и начнет выпускать кондиционную новейшую технику. Ну, так ведь планируют в Пентагоне, выделяя ему две трети денег, якобы предназначенных для Украины (более 40 млрд долл из всех выделенных 20 апреля 60,8 млрд).Во всяком случае об этом уже заявили Афины. Как пишет греческий информационный портал pronews, Греция возможно, передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3. Но при условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий того, что Турция не нападет на Грецию.Во-вторых, не очень оптимистична для неонацистов, повторяю, и внутриукраинская ситуация. Буданов* намекнул, что уже 21 мая опять может встать вопрос легитимности Зеленского как президента и, следовательно, верховного главнокомандующего. По словам начальника ГУР, эти обстоятельством обязательно воспользуется Россия и погонит волну о нелегитимности Зеленского, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию в Украине. Потому как истекут президентские полномочия Зеленского, а выборы отменили, то нынешний президент продолжит занимать свою должность незаконно. То есть как узурпатор.И Зеленский тоже говорил о планах по раскачивании ситуации в Украине Россией, чтобы его сковырнуть. Но дело, оказывается, не в России. В Украине опять всплыла тема главного конкурента Зеленского – отставленного им главкома ВСУ Валерия Залужного, якобы назначенного послом Украины в Великобритании и уже осчастливленного Лондоном, выдавшим генералу посольский агреман.Так по Украине и ее окрестностям, как брехня по селу, пошла информация о том, что Залужный не хочет ехать на туманны Альбион, а ждет своего часа в Киеве. Чтобы, к примеру, уже 21 мая возглавить хунту – какой-нибудь кабинет какого-нибудь спасения или еще какую-нибудь постзеленскую лабуду.Поход против экс-главкома якобы возглавил глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, который, опять же по слухам, под себя намастырил освобождающееся кресло фюрера украинского народа. И Ермак якобы сегодня требует либо от Залужного принять предложение насчет посла и убыть в Лондон, выступив перед журналистами в поддержку действующего президента, либо от СБУ – нейтрализовать потуги Залужного. И по инсайдерской информации, СБУ уже якобы задержала бывшего главнокомандующего и держит под усиленной охраной.Ермак-де справедливо опасается влияния Залужного на военных, которые относятся к нему с большим уважением и не хотят работать с действующим главкомом ВСУ Александром Сырским. И посему Ермак уверен, что если все пустить на самотек, то военные во главе с Залужным могут поднять бунт в стране и смести действующую власть в период вакуума легитимности. Инсайдеры так у и утверждают: "После появления информации о задержании Залужного и давлении Офиса президента на него, на Банковой решили дать информацию, что экс-главкома утвердили послом в Британии. Ермак торопился убрать Залужного из Украины до вакуума легитимности, чтобы избежать саботажа элит. После голосования в Конгрессе стало очевидным, что Администрация Байдена продолжает курс на поддержку конфликта без смены власти".И ситуация действительно похожа на то. Но Зеленский с Ермаком все равно боятся и лихорадочно ищут выход. И он, выход, невольно подвернулся, что называется, по времени. Коллективный Запад не зря напичкивает Украину оружием и гонит ВСУ в атаку. Ведь приближается 9 мая – великий праздник Великой Победы, который традиционно сплотит российское общество и будет отличным стимулом для новых побед российских войск на полях СВО.Вот этот праздник Запад и планирует основательно подпортить. По всей Европе опять пошла волна глумлений, святотатства и оскорблений памяти воинов Красной армии, победивших во Второй мировой войне и навсегда оставшихся лежать в могилах в странах освобожденной ими Европы.По замыслу западных пропагандистов и политтехнологов войны, это должно хоть как-то идеологически обосновать новый крестовый поход Европы против России, о котором основные западные политики уже сказали: цель войны в Украине – нанести России стратегическое поражение. Как сказал глава МИД России Сергей Лавров, "высказывание Борреля о том, что Европа "воюет не за Украину, а против России" — чистосердечное признание".И тут ни убавить, ни прибавить.Для Украины, для ее неонацистов и внутриукраинского потребления пропагандистской жвачки задавленным и запуганным обществом испорченный День Победы – это хоть какой-то традиционный симулякр-заменитель реальных побед на фронтах СВО. Как удары по тылам России или атаки на Крымский мост или на Крым.И не зря Зеленский, выпрашивая оружие у Запада, запугивал его рассказами, что к 9 мая российские войска возьмут Часов Яр, опрокинут навсегда украинскую оборону и тогда бурятский кирдык всем – и Украине, и планам Запада на победу над Россией.А сегодня хитрый Зеленский то ли что-то съел, то ли просто пребывает в странном неодурманенном состоянии, и способен задуматься о будущем, потому что подстилает сломку на место возможного падения после провала очередного неизбежного украинского контрнаступа. В интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу Зеленский допустил… начало переговоров Украины с Россией "в правильное время". Особенно после того, как в июне сего года в Швейцарии продет "саммит мира", собранный по инициативе Зеленского и Запада, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры о мире или перемирии.По мнению Зеленского, по итогам конференции в Швейцарии, которую посетят представители около 80 стран, и будет подготовлен документ по мирному урегулированию конфликта. Как коллективное мнение "всего мира", который, как известно из украинских мантр, "с Украиной". "Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением. Найдется момент, как и кто это будет проговаривать с представителями России", — загадочно сказал Зеленский, отвечая на вопрос, пойдет ли Киев на переговоры с Москвой после конференции в Швейцарии.А какая тут загадка, если российские войска традиционно перемелют в труху ВСУ? И защитят и праздник Победы, и еще раз докажут, что документы о мире в виде акта о безоговорочной капитуляции пишут победители. Главное для России – все перемолоть и стать победителем, в чем россияне и не сомневаются.День Победы, кстати, именно к этому и обязывает.* Признан в России террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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