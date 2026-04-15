Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь
Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь - 15.04.2026 Украина.ру
Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп с сожалением заявил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа". Об этом он заявил 15 апреля каналу Fox Business
2026-04-15T18:01
2026-04-15T18:01
2026-04-15T18:01
Президент США Дональд Трамп посетовал на невозможность переименования Ормузского пролива в свою честь. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business. По словам американского президента, такая идея не находит поддержки у руководителей других государств."Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится", — сказал американский президент.Ранее Трамп выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам. В январе хозяин Белого дома посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне будет переименован в Центр Трампа и Кеннеди.Главные новости на сегодня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
новости, сша, нью-йорк, флорида, дональд трамп, джон кеннеди
Новости, США, Нью-Йорк, Флорида, Дональд Трамп, Джон Кеннеди
Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп с сожалением заявил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа". Об этом он заявил 15 апреля каналу Fox Business
Президент США Дональд Трамп посетовал на невозможность переименования Ормузского пролива в свою честь. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business. По словам американского президента, такая идея не находит поддержки у руководителей других государств.
"Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится", — сказал американский президент.
Ранее Трамп выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам.
В январе хозяин Белого дома посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне будет переименован в Центр Трампа и Кеннеди.