Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп с сожалением заявил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа". Об этом он заявил 15 апреля каналу Fox Business
18:01 15.04.2026
 
© REUTERS / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Президент США Дональд Трамп посетовал на невозможность переименования Ормузского пролива в свою честь. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business. По словам американского президента, такая идея не находит поддержки у руководителей других государств.
"Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится", — сказал американский президент.
Ранее Трамп выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам.
В январе хозяин Белого дома посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне будет переименован в Центр Трампа и Кеннеди.
Главные новости на сегодня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
Больше материалов по теме:
НовостиСШАНью-ЙоркФлоридаДональд ТрампДжон Кеннеди
 
18:13Бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке форсировать реку Волчья
18:08"Если Трамп проиграет, Иран станет сверхдержавой": Серенко о битве за Ормузский пролив
18:01Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь
18:00Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
17:46Дрозденко назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом
17:34Заммэра Киева решил подмять оплату парковок
17:19БПЛА в небе Украины, взрывы в регионах. Новости СВО
16:27Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами
16:25Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана
16:17Погоня за прибылью или забота о СМИ. Кому и зачем нужна национальная новостная платформа
16:15Русские наступают по всей границе Сумской области
16:09Под Харьковом уложили до 200 наемников
15:50В России появится Национальная информационная платформа: как это будет работать
15:43В Крыму обнаружена сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами
15:42Тыловики ВСУ воровали солярку для фронта: как работала схема
15:36Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на Украину
15:30В Турции снова произошла стрельба на территории школы, есть жертвы
15:25Побегут ли украинцы в Россию и надо ли бить по Верховной Раде — Ищенко
15:05Мерц отправляет на фронт? Почему Германия пугает украинцев в Европе
15:01"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе
Лента новостейМолния