Змиево логово Киева. К 140-й годовщине со дня рождения Николая Гумилёва
Змиево логово Киева. К 140-й годовщине со дня рождения Николая Гумилёва
Великий русский поэт – один из символов "серебряного века" – Николай Степанович Гумилёв родился 15 апреля 1886 года в Кроштадте. Однако особую роль в его судьбе сыграл Киев. Именно там Гумилёв венчался с Аней Горенко, которая вошла в историю русской литературы как Анна Ахматова
16:00 15.04.2026
 
Николай Подкопаев
обозреватель Ukraina.ru
Великий русский поэт – один из символов "серебряного века" – Николай Степанович Гумилёв родился 15 апреля 1886 года в Кроштадте. Однако особую роль в его судьбе сыграл Киев. Именно там Гумилёв венчался с Аней Горенко, которая вошла в историю русской литературы как Анна Ахматова
8 мая 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слободка (сейчас на этом месте стоит недостроенный корпус какого-то министерства) венчались двое молодых людей. Родных невесты не было, что безмерно её огорчило.
И церкви, и села давно уж нет, но тот брак не позабыт, ведь он оказал значительное влияние на русскую литературу.
"Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь – морщится,
Обнимешь – топорщится,
А выйдет луна – затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, – и хочет топиться", –
спустя год писал Гумилёв в посвящённом жене стихотворении.
С молодой женой Гумилёв не прожил и четырёх лет: 22 сентября 1910 года он отправился в Африку. Ахматова получила известие об этом, когда гостила у матери в Киеве:
"Я поехала к маме, вероятно, в августе, там получила письмо: "Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, (…) я уезжаю в Африку". (…) Вернулась, проводила Николая".
Гумилёв против рептилоидов. Как фантасты оживили поэта, а он спас мирВ четверг, 26 августа, исполняется 100 лет со дня расстрела великого русского поэта Николая Степановича Гумилёва. Можно сказать, он прожил сразу несколько жизней: поэта, воина, путешественника. И хотя его жизнь была коротка, но она вдохновила потомков не только на научные исследования, но и на фантастические романы
Именно в отсутствие мужа к ней пришло вдохновение.
"Я осталась одна в гумилёвском доме… как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда ещё Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от "Кипарисового ларца". Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было".
Гумилёв вернулся в конце марта 1911 года.
"Гумилёв вернулся из своего путешествия в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: "А стихи ты писала?" Я, тайно ликуя, ответила: "Да". Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: "Ты поэт – надо делать книгу".
В те же дни Гумилёв написал "Из логова змиева, из города Киева" и ещё два стихотворения, посвящённых жене: акростихи "Ангел лёг у края небосклона" и "Аддис-Абеба – город роз".
Но в мае Ахматова одна уехала в Париж. Там она познакомилась с художником Амедео Модильяни. Последний был без ума от русской поэтессы. В те дни он, по словам Ахматовой, "бредил Египтом" и водил её в Лувр. А ещё – рисовал Ахматову.
Страстное увлечение друг другом у Ахматовой и Модильяни продлилось до июля. Они расстались, и, как оказалось позже, навсегда.
Вернувшись в Россию, Ахматова чуть было не уличила мужа в измене.
"У Веры Алексеевны (Неведомской – Ред.) был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Николаем Степановичем, помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию её письмо к Коле, но это уже тогда было так неинтересно, что об этом просто не стоит вспоминать".
2 февраля 1912 года Ахматова уехала в Киев. Спустя 11 дней за ней ринулся Гумилёв и через неделю привёз её обратно в Царское Село.
В марте вышла первая книга стихов Ахматовой – "Вечер", а через месяц – в апреле – супруги направились в Италию. Как признавалась поэтесса, уже тогда она чувствовала, что они отдаляются друг от друга.
По дороге из Италии Гумилёв завёз Ахматову к матери в Киев. Из Киева Ахматова уже одна поехала в Литки – имение своей кузины в Подольской губернии. Спустя два месяца она вернулась к мужу – в Слепнёво, а оттуда в августе 1912 года, раньше намеченного срока, супруги вернулись в Санкт-Петербург. На этом настояла Ахматова, которой было скучно в родовом имении Гумилёвых.
1 октября по новому стилю у Гумилёвых родился сын – Лев, в будущем – знаменитый историк и не менее знаменитый фантазёр.
"Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба", –
писала в октябре того года Ахматова.
Лев Николаевич Гумилёв вдохновлял не только родителей.
"У Николая Гумилёва
Высоко задрана нога.
Далёко в Царском воет Лёва,
У Николая Гумилёва
Для символического клёва
Рассыпанные жемчуга,
У Николая Гумилёва
Высоко задрана нога", –
писал Василий Гиппиус в том же году.
А Марина Цветаева спустя четыре года подарила ребёнку такое стихотворение:
"Имя ребёнка – Лев,
Матери – Анна.
В имени его – гнев,
В материнском – тишь.
Волосом он рыж.
- Голова тюльпана! –
Что ж, осанна
Маленькому царю.
Дай ему Бог – вздох
И улыбку матери,
Взгляд – искателя
Жемчугов.
Бог, внимательней
За ним присматривай:
Царский сын – гадательней
Остальных сынов.
Рыжий львёныш
С глазами зелёными,
Страшное наследье тебе нести!
Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Чёрных четок – в твоей горсти".
И Гиппиус, и Цветаева вспоминают о жемчугах не просто так. "Жемчуга" – это название сборника стихов Гумилёва, посвящённых его учителю Валерию Брюсову. "Чётками" же назывался второй сборник стихов Ахматовой.
Примечательно, что, когда в 1910 году Гумилёвы вернулись из свадебного путешествия в Париж, поэт Юрий Верховский в шутку назвал Ахматову "Гумильвицей". И вот у "львицы" появился "львёныш".
Но рождение ребёнка не сблизило супругов:
"Скоро после рождения Лёвы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга".
В 1913 году Гумилёв совершил вторую экспедицию в Абиссинию. Отношения между супругами совсем испортились.
"Мне не надо счастья малого,
Мужа к милой провожу
И довольного, усталого
Спать ребёнка уложу.
Снова мне в прохладной горнице
Богородицу молить…
Трудно, трудно жить затворницей,
Да трудней весёлой быть.
Только б сон приснился пламенный,
Как войду в нагорный храм,
Пятиглавый, белый, каменный
По запомненным тропам", –
писала в мае 1914 года Ахматова.
Сблизила супругов Первая Мировая война. Гумилёв был одним из двух русских поэтов, участвовавших добровольцами в боевых действиях. В 1917 году он перевёлся в Русский экспедиционный корпус. Кто знает, останься бы он во Франции и перевези туда жену и сына, какой бы была их судьба. Но 10 апреля 1918 года Гумилёв вернулся в Россию.
5 августа 1918 года Гумилёв с Ахматовой развелись. А в ночь на 4 августа 1921 года Гумилёва арестовала Петроградская ГубЧК. В конце месяца поэта расстреляли.
Брак Гумилёва и Ахматовой повлиял и на науку. И речь не только о вкладе в историческую науку их сына – Льва Гумилёва или о вкладе в этнографию Николая Гумилёва.
Помимо всего прочего, Николай Гумилёв был первым, кто перевёл на русский язык "Сказание о Гильгамеше". Это случилось в 1919 году. При этом сам Гумилёв честно признавался: "не будучи ассирологом", он переводил не с аккадского языка, а с французского подстрочника. А вот по аккадскому тексту его консультировал Владимир Шилейко – будущий второй муж Ахматовой.
Сам Шилейко стал первым в истории русской литературы переводчиком аккадских и шумерских литературных текстов с оригинала. При этом он установил основные правила аккадского стихосложения.
Шилейко сделал свой собственный перевод "Сказания о Гильгамеше" чуть позже, чем Гумилёв, однако этот перевод так и не был опубликован при его жизни.
Косвенно повлияли Гумилёвы и на изучение языка другого древнего народа – майя. Лев Гумилёв был дружен с Юрием Кнорозовым. Его ученица Галина Ершова в книге "Последний гений ХХ века. Юрий Кнорозов: судьба учёного" писала:
"Тесное общение с Львом Гумилёвым стало для Юрия Кнорозова большой удачей. (…) Их дружба сохранилась на всю оставшуюся жизнь, хотя Кнорозов вовсе не принимал теорий Гумилёва, считая их "слишком притянутыми и поверхностными". Позже он, посмеиваясь, комментировал теорию Гумилёва об упадке индийской цивилизации: "И всего-то – древних индейцев загрыз комар!"
Несмотря на сложные отношения с матерью, Гумилёв-младший познакомил её с Кнорозовым.
"Для Юрия, дружившего в Москве с Валей Берестовым, образ Анны Андреевны в тот период составлял нечто среднее между богиней и королевой. (…) Той холодной зимой (1949 года) Ахматова даже подарила Юрию зимнюю кроличью шапку – похожая на сито кубанка приказала долго жить, а Ленинград всегда отличался неприветливым климатом со своими морозами, сыростью и ветрами", – писала Ершова.
Арест Льва Гумилёва ударил по Кнорозову. В письме этнографу Сергею Токареву он даже писал, что думает бросить научную деятельность, но нашёл в себе силы продолжить научную работу. А с Гумилёвым они встретились уже после освобождения.
В общем, брак, заключённый в 1910 году под Киевом и казавшийся современникам неудачным, оказал значительное, порой парадоксальное влияние на мировую литературу, искусство и науку.
