Змиево логово Киева. К 140-й годовщине со дня рождения Николая Гумилёва

Великий русский поэт – один из символов "серебряного века" – Николай Степанович Гумилёв родился 15 апреля 1886 года в Кроштадте. Однако особую роль в его судьбе сыграл Киев. Именно там Гумилёв венчался с Аней Горенко, которая вошла в историю русской литературы как Анна Ахматова

2026-04-15T16:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

8 мая 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слободка (сейчас на этом месте стоит недостроенный корпус какого-то министерства) венчались двое молодых людей. Родных невесты не было, что безмерно её огорчило.И церкви, и села давно уж нет, но тот брак не позабыт, ведь он оказал значительное влияние на русскую литературу."Из логова змиева,Из города Киева,Я взял не жену, а колдунью.А думал – забавницу,Гадал – своенравницу,Веселую птицу-певунью.Покликаешь – морщится,Обнимешь – топорщится,А выйдет луна – затомится,И смотрит, и стонет,Как будто хоронитКого-то, – и хочет топиться", –спустя год писал Гумилёв в посвящённом жене стихотворении.С молодой женой Гумилёв не прожил и четырёх лет: 22 сентября 1910 года он отправился в Африку. Ахматова получила известие об этом, когда гостила у матери в Киеве:"Я поехала к маме, вероятно, в августе, там получила письмо: "Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, (…) я уезжаю в Африку". (…) Вернулась, проводила Николая".Именно в отсутствие мужа к ней пришло вдохновение."Я осталась одна в гумилёвском доме… как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда ещё Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от "Кипарисового ларца". Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было".Гумилёв вернулся в конце марта 1911 года."Гумилёв вернулся из своего путешествия в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: "А стихи ты писала?" Я, тайно ликуя, ответила: "Да". Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: "Ты поэт – надо делать книгу".В те же дни Гумилёв написал "Из логова змиева, из города Киева" и ещё два стихотворения, посвящённых жене: акростихи "Ангел лёг у края небосклона" и "Аддис-Абеба – город роз".Но в мае Ахматова одна уехала в Париж. Там она познакомилась с художником Амедео Модильяни. Последний был без ума от русской поэтессы. В те дни он, по словам Ахматовой, "бредил Египтом" и водил её в Лувр. А ещё – рисовал Ахматову.Страстное увлечение друг другом у Ахматовой и Модильяни продлилось до июля. Они расстались, и, как оказалось позже, навсегда.Вернувшись в Россию, Ахматова чуть было не уличила мужа в измене."У Веры Алексеевны (Неведомской – Ред.) был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Николаем Степановичем, помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию её письмо к Коле, но это уже тогда было так неинтересно, что об этом просто не стоит вспоминать".2 февраля 1912 года Ахматова уехала в Киев. Спустя 11 дней за ней ринулся Гумилёв и через неделю привёз её обратно в Царское Село.В марте вышла первая книга стихов Ахматовой – "Вечер", а через месяц – в апреле – супруги направились в Италию. Как признавалась поэтесса, уже тогда она чувствовала, что они отдаляются друг от друга.По дороге из Италии Гумилёв завёз Ахматову к матери в Киев. Из Киева Ахматова уже одна поехала в Литки – имение своей кузины в Подольской губернии. Спустя два месяца она вернулась к мужу – в Слепнёво, а оттуда в августе 1912 года, раньше намеченного срока, супруги вернулись в Санкт-Петербург. На этом настояла Ахматова, которой было скучно в родовом имении Гумилёвых.1 октября по новому стилю у Гумилёвых родился сын – Лев, в будущем – знаменитый историк и не менее знаменитый фантазёр."Загорелись иглы венчикаВкруг безоблачного лба.Ах! улыбчивого птенчикаПодарила мне судьба", –писала в октябре того года Ахматова.Лев Николаевич Гумилёв вдохновлял не только родителей."У Николая ГумилёваВысоко задрана нога.Далёко в Царском воет Лёва,У Николая ГумилёваДля символического клёваРассыпанные жемчуга,У Николая ГумилёваВысоко задрана нога", –писал Василий Гиппиус в том же году.А Марина Цветаева спустя четыре года подарила ребёнку такое стихотворение:"Имя ребёнка – Лев,Матери – Анна.В имени его – гнев,В материнском – тишь.Волосом он рыж.- Голова тюльпана! –Что ж, осаннаМаленькому царю.Дай ему Бог – вздохИ улыбку матери,Взгляд – искателяЖемчугов.Бог, внимательнейЗа ним присматривай:Царский сын – гадательнейОстальных сынов.Рыжий львёнышС глазами зелёными,Страшное наследье тебе нести!Северный Океан и ЮжныйИ нить жемчужныхЧёрных четок – в твоей горсти".И Гиппиус, и Цветаева вспоминают о жемчугах не просто так. "Жемчуга" – это название сборника стихов Гумилёва, посвящённых его учителю Валерию Брюсову. "Чётками" же назывался второй сборник стихов Ахматовой.Примечательно, что, когда в 1910 году Гумилёвы вернулись из свадебного путешествия в Париж, поэт Юрий Верховский в шутку назвал Ахматову "Гумильвицей". И вот у "львицы" появился "львёныш".Но рождение ребёнка не сблизило супругов:"Скоро после рождения Лёвы мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга".В 1913 году Гумилёв совершил вторую экспедицию в Абиссинию. Отношения между супругами совсем испортились."Мне не надо счастья малого,Мужа к милой провожуИ довольного, усталогоСпать ребёнка уложу.Снова мне в прохладной горницеБогородицу молить…Трудно, трудно жить затворницей,Да трудней весёлой быть.Только б сон приснился пламенный,Как войду в нагорный храм,Пятиглавый, белый, каменныйПо запомненным тропам", –писала в мае 1914 года Ахматова.Сблизила супругов Первая Мировая война. Гумилёв был одним из двух русских поэтов, участвовавших добровольцами в боевых действиях. В 1917 году он перевёлся в Русский экспедиционный корпус. Кто знает, останься бы он во Франции и перевези туда жену и сына, какой бы была их судьба. Но 10 апреля 1918 года Гумилёв вернулся в Россию.5 августа 1918 года Гумилёв с Ахматовой развелись. А в ночь на 4 августа 1921 года Гумилёва арестовала Петроградская ГубЧК. В конце месяца поэта расстреляли.Брак Гумилёва и Ахматовой повлиял и на науку. И речь не только о вкладе в историческую науку их сына – Льва Гумилёва или о вкладе в этнографию Николая Гумилёва.Помимо всего прочего, Николай Гумилёв был первым, кто перевёл на русский язык "Сказание о Гильгамеше". Это случилось в 1919 году. При этом сам Гумилёв честно признавался: "не будучи ассирологом", он переводил не с аккадского языка, а с французского подстрочника. А вот по аккадскому тексту его консультировал Владимир Шилейко – будущий второй муж Ахматовой.Сам Шилейко стал первым в истории русской литературы переводчиком аккадских и шумерских литературных текстов с оригинала. При этом он установил основные правила аккадского стихосложения.Шилейко сделал свой собственный перевод "Сказания о Гильгамеше" чуть позже, чем Гумилёв, однако этот перевод так и не был опубликован при его жизни.Косвенно повлияли Гумилёвы и на изучение языка другого древнего народа – майя. Лев Гумилёв был дружен с Юрием Кнорозовым. Его ученица Галина Ершова в книге "Последний гений ХХ века. Юрий Кнорозов: судьба учёного" писала:"Тесное общение с Львом Гумилёвым стало для Юрия Кнорозова большой удачей. (…) Их дружба сохранилась на всю оставшуюся жизнь, хотя Кнорозов вовсе не принимал теорий Гумилёва, считая их "слишком притянутыми и поверхностными". Позже он, посмеиваясь, комментировал теорию Гумилёва об упадке индийской цивилизации: "И всего-то – древних индейцев загрыз комар!"Несмотря на сложные отношения с матерью, Гумилёв-младший познакомил её с Кнорозовым."Для Юрия, дружившего в Москве с Валей Берестовым, образ Анны Андреевны в тот период составлял нечто среднее между богиней и королевой. (…) Той холодной зимой (1949 года) Ахматова даже подарила Юрию зимнюю кроличью шапку – похожая на сито кубанка приказала долго жить, а Ленинград всегда отличался неприветливым климатом со своими морозами, сыростью и ветрами", – писала Ершова.Арест Льва Гумилёва ударил по Кнорозову. В письме этнографу Сергею Токареву он даже писал, что думает бросить научную деятельность, но нашёл в себе силы продолжить научную работу. А с Гумилёвым они встретились уже после освобождения.В общем, брак, заключённый в 1910 году под Киевом и казавшийся современникам неудачным, оказал значительное, порой парадоксальное влияние на мировую литературу, искусство и науку.

Николай Подкопаев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

