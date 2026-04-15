Закон об антисемитизме озадачил Украину. Что теперь будет с местными неонацистами - 15.04.2026 Украина.ру

Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за антисемитизм, который пылился под сукном аж 4 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Формально документ получил автограф Зеленского в день памяти жертв Холокоста, что дало возможность уронить соплю в бандуру. Но нельзя не обратить внимания на тот факт, что закон официально вступил в силу на пике антиизраильских настроений в мире и массовых протестов против политики Израиля по отношению к Палестине и Ирану. Таким образом, Киев послал сигнал Биньямину Нетаньяху: "Биби, мы с тобой". По новым нормам за разжигание ненависти, оскорбления или дискриминацию евреев по национальному или религиозному признаку можно получить штраф или до 8 лет тюрьмы. Так что этот закон не только геополитический маркер, но еще и инструмент внутриполитического давления киевского режима на тех, кто винит Зеленского во всех бедах современной Украины.Но вообще-то у закона о борьбе с антисемитизмом долгая и скандальная история. После того как в июне 2021 года Рада проголосовала соответствующий закон, вокруг документа не утихали скандалы. И главным противником закона был экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП), депутат Владимир Вятрович. Оно и неудивительно: закон грозил судебными преследованиями его побратимам.Ведь он усиливал ответственность за публичные проявления антисемитизма, причем в очень широкой трактовке. Что дает повод привлекать по уголовным статьям политиков и активистов, героизирующих участников и организаторов Холокоста. На Украине это - симпатики ОУН*-УПА* и дивизии СС "Галичина", большинство из которых проживает на Западной Украине. Так что документ прямо бьет по электорату Вятровича и Петра Порошенко** на Галичине. Ведь во вступившем в силу законе № 5110 не просто приводится юридическое понятие "антисемитизм" (ранее оно было расплывчатым), но также прописано наказание за проявление ненависти к еврейской нации. Под него попадают публичные обвинения евреев в мнимых преступлениях (например, заявления, что евреи организовали Голодомор), отрицание Холокоста, осквернение памятников и мест захоронений, распространение антисемитских материалов и символов, оправдание убийств лиц еврейской национальности по идеологическим и политическим мотивам. Так что за слова о том, что войну на Украине развязал еврей Зеленский при поддержке олигархов-евреев Игоря Коломойского*** и Виктора Пинчука, можно получить почти такой же срок, как и за госизмену.А еще под действие закона подпадают многие ультраправые активисты и политики, которые увековечивают память членов ОУН-УПА или коллаборационистов, боровшихся с евреями на территории Украины во время Великой Отечественной войны. Бандеровцам тоже надо теперь ходить и оглядываться, а Ринату Ахметову** - извиняться за кинутую недавно на стадионе "зигу". Интересно, что теперь любой активист, типа правосека* Дмитрия Яроша***, сможет схлопотать срок от 5 до 8 лет, если будет пропагандировать идеи Бандеры. И хотя последние десять лет бандеровцы уверяли всех сомневающихся в том, что миф о бандеровцах-антисемитах придумали в Москве, к закону прилагаются исторические справки. В частности, циркуляр 1941 года Большого сбора ОУН "о борьбе во время войны". Евреи там не только названы врагами украинской нации, но пламенным националистам предлагалось "ликвидировать [евреев], уничтожая в первую очередь интеллигенцию". В стане Бандеры рассчитывали, что в независимом государстве, обещанном Рейхом, воплотят лозунг "Украина для украинцев". Неудивительно, что спустя почти сто лет место евреев в "незалежной" заняли русские и русскоязычные граждане - ведь они тоже мешали строить бандеровскую Украину.Тем более смешно слушать, когда всякие вятровичи называют данный закон "московской повесткой" - ведь он мешает продвигать пещерный украинский национализм, неотъемлемой частью которого является пропаганда антисемитизма. Ну и как тогда кричать на митингах "Слава Украине! Героям слава"? Ведь это лозунг бандеровцев-антисемитов.Cам Вятрович сейчас вопиет, что на Украине антисемитизма нет как "секса в СССР". По его словам, в "неньке" самый низкий уровень антисемитизма среди стран Восточной Европы, а значит, говорить, что он есть, - это "подыгрывать российской пропаганде". Бывший директор УИНП тут же привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что в годы Великой Отечественной бандеровцы уничтожили на Украине полтора миллиона евреев, правда, никаких контраргументов предоставить не смог. А просто назвал законопроект, принятый на основе определения антисемитизма Международного Альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), трешем "с набором неуклюжих лозунгов длиной в одну страницу". Примечательно, что некоторые эксперты уже квалифицировали данный документ, подписанный Зеленским, как первый шаг к денацификации, которую Россия обозначила одной из целей СВО.Впрочем, на фоне этих конспирологических теорий реальностью остается тот факт, что в украинском законодательстве нет никакой административной или уголовной ответственности за русофобию. И если евреи теперь защищены, то русскоязычных граждан по-прежнему можно безнаказанно травить, унижать, увольнять с работы, запрещать им говорить и думать на родном языке.Для режима Зеленского - сплошной профит. С одной стороны, общественная ненависть канализируется исключительно на русскоязычных украинцев, которых и так считают "пособниками Москвы" и виновниками войны. С другой стороны, вступивший в силу закон защищает еврейских друзей-коррупционеров Зеленского. Теперь нельзя будет сказать или написать, что еврей Тимур Миндич обокрал "Энергоатом" на 100 миллионов долларов, еврей Cергей Шефир замешан в коррупции, а еврей Денис Штиллерман врет насчет производства несуществующих ракет "Фламинго". Пропагандист Дмитрий Гордон*** тоже потирает лапы: теперь любой выпад в свой адрес он объявит происками антисемитов, как и другие работающие на ОП журналисты с еврейскими корнями - Сергей Лещенко, Владимир Золкин или Виталий Портников. Иными словами, Зеленский этим законом обезопасил свою команду и своих штатных пропагандистов. Любой косой взгляд в их сторону уже грозит уголовным преследованием или штрафом в 17 тыс. гривен (29,1 тыс. рублей). Попробуй теперь заикнись о незаконной брони от ВСУ журналистов из пула Банковой - сразу присядешь за антисемитизм. Да и НАБУ в своих расследованиях придется действовать с оглядкой на закон о борьбе с антисемитизмом - ведь любое обвинение лица еврейской национальности в неправомерных доходах или коррупции рискует обернуться проблемами с законом. Например, та же Юлия Тимошенко может вспомнить, что ее бабушка носила фамилию Капительман, и обвинить судей и прокуроров в антисемитизме. А что? Все по закону.Кстати, а как теперь быть с улицами имени Петлюры или Бандеры, которые были убежденными антисемитами и политику истребления евреев подняли на свое политическое знамя? В этом году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в Париже был застрелен лидер Украинской народной республики (УНР) Симон Петлюра. Убийца Самуил Шварцбурд добровольно сдался полиции и был оправдан судом, заявив, что мстил украинскому националисту за еврейские погромы во время Гражданской войны. Жертвами погромов, по оценкам исследователей, стали не менее 50 тысяч украинских евреев. То же самое касается и ватажка ОУН Степана Бандеры - ультранационалиста и антисемита, чьи побратимы участвовали в кампании этнических чисток против евреев и поляков, используя тезисы нацистов об "иудо-большевизме". А сейчас Украина массово героизирует соучастников Холокоста. Так, в Никополе пару лет назад переименовали улицу Павлоградскую в честь нациста Петра Дяченко, который командовал 31-м батальоном шуцманшафт СД (вспомогательной полиции) и руководил коллаборационистскими частями в составе Вермахта и дивизии СС "Галичина", принимал участие в карательных акциях против евреев и был лично награжден Гитлером Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией. И улиц с такими табличками во всех городах Украины - множество. Как с ними быть? Неужто ждать обратной волны переименований?К слову, интересно, как себя поведет посольство Израиля в этом вопросе. Израиль, который из года в год делал украинским властям замечания в отношении прославления бандеровцев и петлюровцев, в 2023-м опустил руки и признал, что ничего не может сделать с бандеровской политикой киевского режима. Если и сейчас никакой реакции не последует, то можно констатировать, что новый закон будет направлен не против националистов, а для "прикрытия" правящей на Украине клики.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

