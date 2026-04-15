Дрозденко назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом
2026-04-15T17:46
Ленинградская область, Украина, НАТО, БПЛА, атака БПЛА, ПВО, инфраструктура
В первом квартале 2026 года над Ленинградской областью сбили 243 вражеских БПЛА.
Губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Заксобрания отметил, что из-за протяженной границы с НАТО регион приобрел особый статус.
Глава региона призвал отнестись с пониманием к мерам безопасности, которые вводятся в области.
"Мы граничим с зарубежными странами и по суше и по морю. Сегодня наш регион имеет самую протяжённую границу со странами недружественного блока НАТО. А с недавнего времени он стал не только приграничным, но и прифронтовым", — заявил Дрозденко.
