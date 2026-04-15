Дрозденко назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом

Дрозденко назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом - 15.04.2026 Украина.ру

Дрозденко назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом

Ленинградская область фактически стала прифронтовым регионом, заявил губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщает 15 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-15T17:46

2026-04-15T17:46

2026-04-15T17:46

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В первом квартале 2026 года над Ленинградской областью сбили 243 вражеских БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Заксобрания отметил, что из-за протяженной границы с НАТО регион приобрел особый статус. Глава региона призвал отнестись с пониманием к мерам безопасности, которые вводятся в области."Мы граничим с зарубежными странами и по суше и по морю. Сегодня наш регион имеет самую протяжённую границу со странами недружественного блока НАТО. А с недавнего времени он стал не только приграничным, но и прифронтовым", — заявил Дрозденко.Тем временем Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзореТанкеры прорывают блокаду Ормуза, Китай помогает Ирану выстоять. Хроника событий на 13.00 15 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

ленинградская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ленинградская область, украина, украина.ру, нато, бпла, атака бпла, пво, инфраструктура