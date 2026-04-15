США потеряли в Иране дрон за 240 млн долларов
Военно-морские силы (ВМС) США официально признали, что в ходе действий на Ближнем Востоке был потерян дорогостоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 15 апреля сообщило агентство "РИА Новости", ссылаясь на документ американского ведомства
США потеряли в Иране дрон за 240 млн долларов

Военно-морские силы (ВМС) США официально признали, что в ходе действий на Ближнем Востоке был потерян дорогостоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 15 апреля сообщило агентство "РИА Новости", ссылаясь на документ американского ведомства
Согласно данным военных, инцидент произошел 9 апреля, в ходе него потерпел крушение" разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Из личного состава никто не пострадал".
Координаты падения дрона не разглашаются в целях безопасности. Отмечается, что стоимость беспилотника MQ-4C составляет почти 240 млн. долларов.
Перед этим, 5 апреля, сообщалось, что США потеряли по меньшей мере семь военных самолетов с начала конфликта вокруг Ирана. По данным CNN, среди потерянных американских самолетов — четыре истребителя F-15, сбитые "дружественным огнем" кувейтских средств противовоздушной обороны (ПВО), штурмовик A-10, самолет-заправщик KC-135, потерпевший крушение в Ираке, а также самолет ДРЛО E-3 Sentry, уничтоженный во время атаки на базу в Саудовской Аравии.
Телеканал CNN 17 марта со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Соединенные Штаты недооценили боевую эффективность иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оказались не готовы к масштабу исходящей от них угрозы. Представители американского Пентагона при этом признали наличие серьезных проблем в текущей системе защиты.
Что еще происходит на планете: Ливан ждёт прекращения ударов Израиля, Венгрия ждёт нефть. Новости к этому часу
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранБлижний ВостокCNNПентагон
 
19:49Расширяется зона насильственной эвакуации в Харьковской области
19:37Удар нанесён по Нежинскому району Черниговской области
19:37В Севастополе объявлена воздушная тревога, — губернатор Развожаев.
19:36В Киеве объявлена воздушная тревога
19:35Мадьяр начал шутить над Орбаном
19:34В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за «Гераней» и не только
19:31Сумские ТГ-каналы заявляют, что над городом были сброшены листовки с БПЛА «Гербера»
19:31"Калибры" атакуют ВСУ с моря, "Орешник" и "Кинжал" тоже ждут. Новости СВО
19:15"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток
19:02Американцы освистали Вэнса: причина очевидна
18:5815 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:57Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режима
18:54На Украине паника: из России летят ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3
18:52Жителей ЕС переводят на удаленку: нет денег даже на метро
18:52Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
18:39Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
18:35Итоги 15.04.26: НАТО без США, счастье Вэнса и рост нападений на ТЦК
18:30США потеряли в Иране дрон за 240 млн долларов
18:30"Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии
18:27Серенко: "Если проект Трампа провалится, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия"
Лента новостейМолния