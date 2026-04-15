США потеряли в Иране дрон за 240 млн долларов

Военно-морские силы (ВМС) США официально признали, что в ходе действий на Ближнем Востоке был потерян дорогостоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 15 апреля сообщило агентство "РИА Новости", ссылаясь на документ американского ведомства

2026-04-15T18:30

Согласно данным военных, инцидент произошел 9 апреля, в ходе него потерпел крушение" разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Из личного состава никто не пострадал". Координаты падения дрона не разглашаются в целях безопасности. Отмечается, что стоимость беспилотника MQ-4C составляет почти 240 млн. долларов. Перед этим, 5 апреля, сообщалось, что США потеряли по меньшей мере семь военных самолетов с начала конфликта вокруг Ирана. По данным CNN, среди потерянных американских самолетов — четыре истребителя F-15, сбитые "дружественным огнем" кувейтских средств противовоздушной обороны (ПВО), штурмовик A-10, самолет-заправщик KC-135, потерпевший крушение в Ираке, а также самолет ДРЛО E-3 Sentry, уничтоженный во время атаки на базу в Саудовской Аравии. Телеканал CNN 17 марта со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Соединенные Штаты недооценили боевую эффективность иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оказались не готовы к масштабу исходящей от них угрозы. Представители американского Пентагона при этом признали наличие серьезных проблем в текущей системе защиты.Что еще происходит на планете: Ливан ждёт прекращения ударов Израиля, Венгрия ждёт нефть. Новости к этому часу

