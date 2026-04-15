"Если Трамп проиграет, Иран станет сверхдержавой": Серенко о битве за Ормузский пролив
2026-04-15T18:07
"Если Трамп проиграет, Иран станет сверхдержавой": Серенко о битве за Ормузский пролив

На Ближнем Востоке идёт конкуренция за право быть главным оператором Ормузского пролива. Иран продемонстрировал готовность быть главным сторожем, а для Трампа это удар по репутации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что идёт конкуренция за право управлять проливом.
"Иран за последние недели продемонстрировал готовность быть главным сторожем или вахтером Ормузского пролива. Для [президента США Дональда] Трампа это удар по репутации накануне выборов, поэтому он ищет разные возможности лишить Иран этой монополии", — сказал Серенко.
По словам эксперта, решение Трампа парадоксальное, и теперь ход за Тегераном. "Трамп, понимая, что скачка цен не избежать, решил бить Иран его же оружием. Для Ирана контроль над Ормузом сегодня значит больше, чем атомная бомба. Трамп пытается выбить у него это оружие из рук", — пояснил политолог.
"Вполне возможно, что произойдет Ормузское морское сражение между иранским и американским блокпостами", — добавил Серенко.
Трамп уже не ставит задачу демонтажа иранской государственной системы, а сужает значение операции до контроля над проливом, резюмировал собеседник издания.
