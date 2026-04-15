"Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии

2026-04-15T18:30

2026-04-15T18:37

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.На Украине заговорили о создании в ближайшие годы собственных космических войск, которые в перспективе будут готовы перехватывать гиперзвуковую ракету "Орешник". Некоторые эксперты полагают, что здесь может идти речь о проекте "Орбита бой" - ракете-носителе с возможностью вывода на земную орбиту груза до 400 кг с любого транспортного самолета соответствующей грузоподъемности.- Юрий Альбертович, разве по силам Украине осуществить такой проект?- Это большая фантазия, которой Украина страдает последние годы. Для того, чтобы запускать такие ракеты, нужно иметь станции контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении, которые будут точно просчитывать орбиту движения баллистической ракеты и выводить перехватчик.Такая система разрабатывалась в США и Советском Союзе как система противоспутниковой обороны, а не противоракетной. Скорость ракеты значительно больше, чем скорость спутника, поэтому его перехват на орбите было посильной задачей. Американцы пытались приспособить F-15 в качестве носителя противоспутниковой ракеты, а мы для этих задач создавали МиГ-31К. Потом от этих проектов отказались, чтобы избежать гонки вооружений в космосе.А вышеупомянутый проект – это попытки самозванных украинских ученых представить себя умнее американцев, русских и уж тем более европейцев. На Ближнем Востоке они уже рекламировали свою систему ПВО, в результате чего четыре иранские ракеты удачно поразили цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская система при этом даже не шелохнулась.Технологиями для противоракетной обороны в космосе обладают четыре страны: Россия, США и до определённой степени Израиль и Китай. Причем полный цикл ПРО только у первых двух.- Гиперзвуковые ракеты, о которых говорил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, тоже можно отнести к категории фантастического?- Я полагаю, что это ракеты "Гром-2", которые на определенном участке полета имеют скорость около 6 тысяч км/ч. Это гиперзвуковая скорость, но это не гиперзвуковая ракета. Гиперзвуковые ракеты должны лететь и маневрировать.Маневрирует либо сама ракета, как наши "Кинжалы", либо головной блок, как в ракете "Авангард". Американцы пытаются создать нечто подобное уже несколько лет. В этом году планируется принять на вооружение ракету "Темный орел".На Украине же вообще нет серьезных технологий, о чем говорил глава офиса Зеленского Буданов*. Даже беспилотники на Украине собирают из комплектов готовых запчастей. И 3D-принтер, на которых печатают ФПВ-дроны на линии боевого соприкосновения, тоже поступают из-за границы.Так что пока за гиперзвук на Украине пытаются выдать ракету "Гром-2", которую мы неоднократно сбивали. Хотя сейчас идут попытки создания ракеты FP-9 на базе советской ракеты для комплекса С-300П в Дании при участии специалистов из Германии и Франции.Ее корпус будут делать из композитного материала, боевая часть – 800 килограммов. Таким образом европейские концерны пытаются создать баллистическую ракету на базе старой советской.- Все же некоторые эксперты утверждают, что украинцы якобы совершили очередной рывок в области дроностроения, хотя и собирают их в мастерских из иностранных компонентов. Что здесь имеется в виду?- Речь идет о беспилотнике "Марсианин". Этот дрон создан на основе нашего "Ланцета", который украинцы, как и сбитые "Герани", собирали по кусочкам и передавали западным компаниям. Он обладает функцией машинного зрения и сопровождения цели. Вся информация обрабатывается внутри беспилотника, никакие сигналы не излучаются, за исключением камер, которые имеют оптический диапазон. Беспилотник в полете ориентируется не по GPS, а по живому изображению, которое сравнивается с загруженной в него ранее цифровой картой Google. В результате происходит корректировка маршрута. Заглушить с помощью РЭБ такую систему почти невозможно, за исключением короткого промежутка времени, когда включается высотомер. Эта система применялась еще на первых ракетах "Томагавк".Кроме того, там еще ставятся лопасти из силикона, или из специальной резины. Раньше шум двигателя электрического дрона можно было услышать метров за 20-30. Можно было успеть приготовить стрелковое оружие или спрятаться. Теперь же из-за нового материала шум лопастей слышен на расстоянии 5-10 метров. В результате человек уже не успевает среагировать. Отмечу, что наши "Ланцеты" такими способностями обладают давно.То есть противник совершенствуется, но это говорит лишь о том, что средства борьбы с этими новинками не всегда успевают за производством таких дронов. Но бороться с ними можно. Новые РЛС, беспилотники ПВО и мобильные огневые группы могут заранее определять положение таких дронов и уничтожать их на подлете.- Поговорим о ситуации на фронте. Накануне пасхального перемирия войска "северяне" продвинулись в направлении Сум с севера и с востока. За счет чего был достигнут такой успех?- Противника удалось застать врасплох и обработать его позиции дронами. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Буферная зона создается вдоль границы и в глубину вражеской территории. Кроме того, идут бои в Красном Лимане и Константиновке. При этом давайте не забывать, что пока нет "зеленки", нашим военным атаковать сложновато. Плюс грунт еще влажный. Передвигаться по грязи - работа неблагодарная. Немного шансов успешно выполнить задачу, когда на сапогах куча прилипшей глины.Ключевым направлением остается Доброполье в Донбассе. Со стороны ВСУ там действует 425-й штурмовой полк "Скала". По сути, там служат одни смертники. Бригада полностью укомплектована. С личным составом проводятся зверские тренировки. К примеру, подолгу заставляют сидеть в холодной воде. Задача такой подготовки в суровых условиях – сломить волю, чтобы человек не думая выполнял приказ. Полк подчиняется лично главкому ВСУ Сырскому.Сырский отправляет это подразделение на те участки фронта, где требуется вернуть отбитые нашими военными населенные пункты. То есть "Скала" предназначена только для контрударов. И то, что "Скала" находится под Добропольем, говорит о том, что дела там у ВСУ идут плохо. Сырский бросает там в бой свой последний ресурс.- Удастся ли нашим войскам дожать противника в Константиновке в период весенней кампании?- Это желательный сценарий, потому что Константиновка обеспечит выход на Краматорск. Но учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача. Есть надежда, что "зеленка" позволит нам действовать большим количеством войск, привлекая больше сил для продвижения. Хотя в городской черте мы действуем независимо от времени года. Но пока еще не удается добиться изоляции этого района боевых действий.Без систем, которые позволят определять местоположение операторов БПЛА, сложно рассчитывать на быстрое продвижение. Поэтому задача нашего ВПК — это разработка систем пеленгации, которые могли бы располагаться на двух-трех дронах и вычислять расположение расчетов противника.*признан террористом в РФ

