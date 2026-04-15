Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля

Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля - 15.04.2026 Украина.ру

Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля

США ушли из "оружейного бизнеса" на Украине. Киевский аналитик объяснил, куда исчезают мобилизованные в ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о договоренностях с США, которые Европа блокирует

2026-04-15T10:25

2026-04-15T10:25

2026-04-15T10:41

Вэнс радуется, что США больше не тратятся на УкраинуВице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из ключевых достижений нынешней администрации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.Вице-президент пояснил, что именно вызывает у него чувство гордости. "И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо", — добавил он.22 тысячи "балласта" и 8 тысяч "пушечного мяса" в месяцНа Украине ежемесячно призывают около 30 тысяч человек, однако непосредственно на боевые позиции попадает лишь треть из них. Об этом заявил аналитик фонда "Повернись живим" Антон Муравейник.По его словам, до передовой доходят примерно 8–9 тысяч человек из 30. Остальные, как выразился Муравейник, "балластом падают на Вооруженные силы". Государство при этом тратит на содержание этого "балласта" около 100 млрд гривен в год — деньги, которые могли бы пойти на реальное усиление армии, но уходят в песок.Проблема, как отмечает аналитик, начинается еще в учебных центрах. Туда попадает значительное число людей, которых не стоило мобилизовать: часть имеет право на отсрочку, другие проходят лечение вместо боевой подготовки. Однако в бригады они прибывают со статусом "полностью пригодных". А дальше начинается бюрократический абсурд.Повторные комиссии признают "ограниченно пригодными" от 15% до 50% таких военнослужащих. После этого они либо продолжают лечение, либо направляются на тыловые должности. В итоге численность на боевых позициях катастрофически сокращается, тогда как тыловые подразделения раздуваются до невероятных размеров.Муравейник приводит убийственную цифру: в бригаде численностью 2,5–3 тысячи человек непосредственно на линии боевого соприкосновения может находиться около 50 бойцов. 50 из 3000. Остальные — "балласт", тыл, больные и непригодные.Лавров объяснил, кому не нужен мир на УкраинеДоговоренности, достигнутые Россией и Соединенными Штатами на Аляске по украинскому урегулированию, в настоящее время блокируются европейской элитой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с китайским руководством.Глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва продолжает быть готовой к переговорам с США по Украине, оставаясь приверженной договоренностям, достигнутым на саммите. Лавров отметил, что отношения России и США не находятся на "точке замерзания" — контакты проводятся, хотя и не обо всех из них рассказывается. При этом санкции против России сохраняются, как и дискриминация российских энергетических компаний на мировом рынке.Отдельной темой стал энергетический кризис, спровоцированный блокадой Ормузского пролива. Лавров заявил, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая и других заинтересованных стран, возникший на фоне блокады. Министр также сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года. Кроме того, Лавров обсудил в Пекине обострение обстановки в мире из-за действий Запада, ситуацию на Ближнем Востоке, милитаризацию Европейского союза и кризис в Североатлантическом альянсе.Касаясь иранского вопроса, Лавров заявил, что США и Иран должны продвигать реалистичные цели на переговорах, а Россия и Китай готовы продвигать любые форматы их внешнего сопровождения. Москва, по словам министра, примет любое решение Тегерана по обогащенному урану и готова сыграть роль в урегулировании этого вопроса.Глава МИД РФ предупредил, что Запад замышляет создание нового военного блока, в котором Украина будет ведущим участником. Отдельно Лавров высказался о французском президенте. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 мск 14 апреля до 07.00 мск 15 апреля дежурные силы ПВО отразили массированную атаку, которая велась сразу по нескольким направлениям.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над Республикой Крым. Кроме того, дроны уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении бои идут в Долгой Балке и районе Ильиновки. В самой Константиновке столкновения фиксируются у железнодорожного вокзала и цинкового завода. Противник, в свою очередь, оказывает давление в Часовом Яре и пытается пробиться к Ступочкам. Однако, судя по всему, эти попытки не приносят успеха.На Добропольском направлении российские подразделения теснят противника севернее линии Котлино — Удачное — Молодецкое. Бои продолжаются у Сергеевки и Павловки. Отмечается продвижение наших сил в сторону Шевченко. Инициатива на этом участке остается за ВС РФ.На Днепровском направлении бои идут восточнее Великомихайловки. Российские войска продвигаются к Лесному. Противник предпринимает контратаки у Январского и Воскресенки, однако, по имеющимся данным, безуспешно.На Запорожском направлении столкновения фиксируются у Приморского и Степногорска. Отмечается продвижение российских сил у Гуляйпольского, а также на окраинах Воздвижевки. Тактическая обстановка постепенно меняется в пользу наших подразделений.На Северском направлении противник предпринимает контратаки у Никифоровки, Дибровы и Федоровки Второй, пытаясь сдержать наступление. Однако российские войска продолжают продвигаться к Рай-Александровке.Зеленский пока лишь обещает, что трубопровод починят в апреле, а Еврокомиссия планирует выделить деньги Украине "во втором квартале". Подробнее - в материале Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке

запорожское направление

россия

украина

сша

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, сводка сво, запорожское направление, россия, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, всу, потери всу, крах всу, сергей лавров, джей ди вэнс, владимир путин, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру