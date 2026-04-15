Серенко: "Если проект Трампа провалится, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия"

Предыдущие задачи США по свержению иранского режима оказались невыполнимыми. Если Трамп провалится с блокадой Ормузского пролива, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-04-15T18:27

Эксперт объяснил, почему предыдущие задачи США были невыполнимыми. "Когда американцы ставили феноменальные задачи по свержению иранского режима, самому Ирану мало что угрожало. Это была слишком невнятная задача. С учетом иранских реалий сложно было рассчитывать на какой-то успех", — заявил Серенко.Собеседник подчеркнул, что несмотря на убийства аятолл и командиров КСИР государственная система в Исламской республике не рушится.По словам политолога, лишение Ирана монополии над Ормузским проливом — это легко проверяемая цель. "Если Трампу удастся создать американскую модель контроля над Ормузским проливом, именно Америка на много лет станет контролером цен на нефть, а не ОПЕК, монархи залива и Россия", — пояснил Серенко.Если же проект Трампа провалится, то тогда Иран станет реальной сверхдержавой даже без ядерного оружия, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.

