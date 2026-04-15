Серенко: "Если проект Трампа провалится, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия"
Предыдущие задачи США по свержению иранского режима оказались невыполнимыми. Если Трамп провалится с блокадой Ормузского пролива, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-04-15T18:27
Эксперт объяснил, почему предыдущие задачи США были невыполнимыми. "Когда американцы ставили феноменальные задачи по свержению иранского режима, самому Ирану мало что угрожало. Это была слишком невнятная задача. С учетом иранских реалий сложно было рассчитывать на какой-то успех", — заявил Серенко.Собеседник подчеркнул, что несмотря на убийства аятолл и командиров КСИР государственная система в Исламской республике не рушится.По словам политолога, лишение Ирана монополии над Ормузским проливом — это легко проверяемая цель. "Если Трампу удастся создать американскую модель контроля над Ормузским проливом, именно Америка на много лет станет контролером цен на нефть, а не ОПЕК, монархи залива и Россия", — пояснил Серенко.Если же проект Трампа провалится, то тогда Иран станет реальной сверхдержавой даже без ядерного оружия, резюмировал собеседник издания.
Серенко: "Если проект Трампа провалится, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия"

18:27 15.04.2026
 
Предыдущие задачи США по свержению иранского режима оказались невыполнимыми. Если Трамп провалится с блокадой Ормузского пролива, Иран станет сверхдержавой даже без ядерного оружия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Эксперт объяснил, почему предыдущие задачи США были невыполнимыми. "Когда американцы ставили феноменальные задачи по свержению иранского режима, самому Ирану мало что угрожало. Это была слишком невнятная задача. С учетом иранских реалий сложно было рассчитывать на какой-то успех", — заявил Серенко.
Собеседник подчеркнул, что несмотря на убийства аятолл и командиров КСИР государственная система в Исламской республике не рушится.
По словам политолога, лишение Ирана монополии над Ормузским проливом — это легко проверяемая цель. "Если Трампу удастся создать американскую модель контроля над Ормузским проливом, именно Америка на много лет станет контролером цен на нефть, а не ОПЕК, монархи залива и Россия", — пояснил Серенко.
Если же проект Трампа провалится, то тогда Иран станет реальной сверхдержавой даже без ядерного оружия, резюмировал собеседник издания.
