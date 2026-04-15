Эрик Трамп имеет все шансы стать такой же токсичной фигурой для отца-президента, как Хантер Байден

У конфликта на Ближнем Востоке масса последствий: скачок цен на энергоресурсы и отдельные категории товаров, усиление политического напряжения, но есть и менее очевидные – например, президенту США Дональду Трампу пришлось неоднократно сдвигать дату визита в Китай. На сегодняшний день ожидается, что мероприятие состоится 14–15 мая

2026-04-15T18:21

Можно долго рассуждать, как будут проходить переговоры между лидерами двух стран, учитывая введённые Трампом меры антикитайской направленности, как его действия в Иране сказались на КНР, что Вашингтон может предпринять относительно Тайваня, но вот целый ряд ведущих мировых СМИ обращает внимание на другой аспект – сопровождать президента в этой поездке будет его средний сын Эрик Трамп вместе со своей женой Ларой. Трамп не впервой берёт детей в зарубежные поездки, но в этом случае напрашивается не очень приятная для него аналогия: нынешний американский лидер яростно критиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что в бытность вице-президентом США привозил в КНР младшего сына Хантера, и тот использовал влияние отца для привлечения китайских инвестиций. И хотя пресс-секретарь Trump Organization Кимберли Бенза заверяет, что у Эрика не запланировано никаких деловых мероприятий в Китае и вообще он не собирается вести там бизнес, не будет он участвовать в частных встречах, а просто поддержит отца, которым очень гордится, в этот исторический момент (первый за 8 лет визит президента США в КНР как-никак!), всё же опасения насчёт конфликта интересов существуют.И небезосновательно, ведь Эрик управляет семейной бизнес-империей, он занимает пост исполнительного вице-президента Trump Organization (как и его старший брат Дональд Трамп-младший), курируя инвестиции в сфере недвижимости, гольфа и блокчейна, а также возглавляет фонд, который воплощает проект президентской библиотеки."Этот шаг (поездка Эрика в КНР во время госвизита отца – ред.) может вызвать опасения в Вашингтоне, учитывая, что личным состоянием и деловыми операциями Трампа управляет его семья", - отмечает агентство Reuters.Кроме того, в 2024 году семья Трампа запустила криптостартап World Liberty Financial, ей принадлежит 60% акций. Соонователями числятся все трое сыновей хозяина Белого дома, в частности 7,5% акций владеет 20-летний Бэррон (в официальных документах обозначен как главный DeFi-визионер), который, как рассказал отец, стал идейным вдохновителем проекта и заинтересовал семью криптовалютами и децентрализованными финансами. Вот так, родственники миллиардера запускают стартап по криптовалюте 15 октября 2024 года, через 3 недели проходят президентские выборы, 21 января он вступает в должность и объявляет о намерении превратить Америку в криптостолицу мира."Дональд-младший и Эрик - соучредители World Liberty Financial, децентрализованной финансовой платформы, которая привлекла финансовый интерес иностранных инвесторов, которые затем выиграли от изменений в политике Трампа", - отмечает американский журнал The New Republic.Но и это ещё не всё. В 2025 году старшие сыновья президента США в партнёрстве с канадским гигантом Hut 8 запустили майнинговую компанию American Bitcoin Corporation (Трампам принадлежит 20% активов). После вывода фирмы на биржу Nasdaq в сентябре стоимость акций подскочила сразу же на 21% в первый день торгов, за счёт чего главный стратег American Bitcoin Corporation Эрик Трамп, курирующий развитие инфраструктуры и стратегию накопления биткоинов, стал миллиардером. В тот же период Forbes провёл оценку состояния семьи Трамп, и самым ценным активом оказался как раз криптовалютный бизнес, а самым дорогим активом – доля Эрика в American Bitcoin Corporation (дороже, чем любой из небоскрёбов, отеля, гольф-клуба и даже поместья Мар-а-Лаго).Причём, разбогател сын президента не без помощи КНР. Hut 8 для обновления своих мощностей закупил у китайской компании Bitmain 16 000 майнеров, а после образования American Bitcoin Corporation оборудование перешло туда. И так сложились обстоятельства, что эти машины не подпадают под антикитайские тарифы, введённые Дональдом Трампом.В текущем году братья пополнили семейный инвестиционный портфель активами из оборонной сферы. Всего за 11 дней до начала военной операции "Эпическая ярость" в Иране Эрик вложил деньги в сделку по выводу на биржу израильского производителя беспилотников Xtend.Участие Эрика в этой сделке укрепляет связи семьи Трамп с оборонным сектором, создавая потенциальный конфликт интересов, поскольку администрация Белого дома отдаёт приоритет поддержке Пентагоном таких технологий, написало 17 февраля агентство Bloomberg, также обратив внимание на критику со стороны экспертного сообщества из-за военных контрактов компании.Дальше – больше. И ближе к Китаю. Уже в разгар обострения на Ближнем Востоке братья вложились в компанию по производству беспилотников Autonomous Power Corporation (Powerus), зарегистрированную во Флориде и сотрудничающую с Пентагоном. В числе инвесторов также инвестиционная структура семьи президента American Ventures и фирма-изготовитель компонентов для БПЛА Unusual Machines, в состав консультативного совета которой входит Дональд Трамп — младший (вдобавок к этому старший сын американского лидера связан с венчурным фондом 1789 Capital, инвестирующим в оборонные стартапы).Powerus призвана удовлетворить растущий со стороны Пентагона спрос и заполнить нишу, которая образовалась после запрета на ввоз в США новых китайских беспилотников, пояснила газета The Wall Street Journal. Южнокорейское издание Seoul Economic Daily называет Powerus, которая производит дроны и пользуется поддержкой двух сыновей Трампа, одним из главных бенефициаров напряжённости в отношениях между США и Ираном в период правления администрации 47-го президента, отмечая, что это вызывает дополнительную критику.К слову, США рассматривали своим основным конкурентом в военном вопросе только Китай, и он в некоторых областях явно лидирует, поскольку способен производить автономные системы вооружений "в масштабах, с которыми Пентагон не может сравниться", но в ходе украинского конфликта Россия начала применять беспилотники с передовыми технологиями, в том числе с использованием искусственного интеллекта, которые вызвали тревогу у американской разведки, и чиновники Белого дома считают, что РФ опередила США в создании мощностей, способных производить передовые БПЛА, писала на днях газета The New York Times со ссылкой на источники.Итак, что мы имеем в итоге? Эрик Трамп глубоко погружён в бизнес и активно инвестирует в разные отрасли. А в чём его отец Дональд Трамп несколько лет назад обвинял Хантера Байдена? В использовании своего положения для получения финансовой поддержки Китая для инвестиций.Через 5 месяцев после назначения Джо Байдена вице-президентом США, в июне 2009-го, Хантер вместе с Девоном Арчером, занимавшимся финансами в азиатском представительстве Citibank, и Кристофером Хайнцем (пасынком Джона Керри, который тогда занимал пост председатель комитета Сената по внешней политике, а в 2013 году стал госсекретарём США) создали компанию Rosemont Seneca Partners.В июне 2013 года Байден-младший и Арчер учредили совместно с владельцем китайского частного инвестиционного фонда Bohai Capital Джонатаном Ли фонд BHR Partners, специализирующийся на инвестировании средств китайцев и потенциально иностранных граждан в компании, расположенные за пределами Поднебесной.В декабре того же года Джо Байден полетел с визитом в Пекин, сын напросился сопровождать его. Как рассказал один из сотрудников BHR, по прибытии в Китай Хантер организовал встречу отца с Джонатаном Ли.Подробно о сделках Хантера Байдена с китайской стороной в своей книге "Тайные империи: как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей" рассказал президент Института подотчётности правительства Питер Швайцер: "Его отец встречается с китайскими официальными лицами. Он с ними очень мягок и податлив. Через 10 дней после этого визита происходит самое интересное. Именно тогда небольшая частная инвестиционная компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners заключает сделку на инвестицию в $1,5 млрд с китайским правительством, не с частной китайской корпорацией — с правительством. И людям следует понять, что у Хантера Байдена никаких связей в Китае не было. У него не было предыдущего опыта в руководстве частной инвестиционной компанией. Сделку, которою он заключил в зоне свободной торговли в Шанхае, никто до него заключить не мог: Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone — никто из больших игроков. Они покупали Байдена через его сына".Кроме того, Хантер рассказал в интервью The New Yorker, что получил в подарок от китайского магната Е Цзяньмина бриллиант весом 2,8 карата. Байден-старший в тот момент входил в состав совета директоров Всемирной продовольственной программы США, а азиатский предприниматель рассчитывал на финансовое содействие с его стороны и налаживанием связей с представителями Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне.Во время ужина в Майами Хантер пообещал, воспользовавшись имеющимися связями, рассмотреть перспективы компании китайского собеседника CEFC China Energy в проектах СПГ-терминалов в США, а вернувшись в гостиницу, получил письмо с благодарностью и драгоценный камень, который, по его словам, впоследствии отдал помощникам и не знает, что с ним сделали дальше. В феврале 2018 года правоохранительные органы Китая задержали Е Цзяньмина по делу о коррупции, и его договорённости с Байденом аннулировались.В 2023 году, когда уже было понятно, что за президентский пост поборются бывший и действующий главы государства, республиканцы в Конгрессе провели расследование "теневых сделок" Джо Байдена и родственников, которые наживались за счёт его государственного поста и тем самым подвергали риску национальную безопасность США. Как объявил на пресс-конференции председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер, установлено, что как минимум 9 членов семьи Джо Байдена (в частности, помимо Хантера, брат 46-го президента Джеймс и его супруга Сара, невестка президента Холли, вдова старшего сына Бо) и связанные с ними лица, согласно банковским записям, получили свыше $10 млн от иностранных граждан и их компаний, в том числе китайских, через специально созданную сеть из более чем 20 компаний. Компании базировались в Вашингтоне и Делавэре, причём большинство из них созданы в то время, когда Джо Байден был вице-президентом. Часть средств поступила от китайского предприятия на счета компании Хантера, а другие переводы осуществлял Роб Уолкер, деловой партнёр родственников президента, затем он направлял деньги нескольким членам семейства Байденов, гласил отчёт конгрессменов.Инвестиции, участие родственников президента в реализации проектов, которые в итоге приносят выгоду семейству №1 в Соединённых Штатах. Мы никого ни в чём не обвиняем, но не кажется ли вам, что есть что-то общее между заклятыми политическими друзьями?Ах да, вот ещё любопытный момент. Имя Хантера Байдена больше ассоциируется не с Китаем, а с его делами на Украине через энергетическую компанию Burisma бывшего министра экологии природных ресурсов Николая Злочевского. Украинский эпизод в истории с Эриком Трампом тоже присутствует, хотя и не в таких масштабах.Powerus, в которую недавно инвестировали сыновья нынешнего американского лидера, объявляла, что рассматривает возможность приобретения украинских производителей дронов либо лицензирования их технологий с целью организации производства на территории США.В общем, как видим, опасения отраслевых экспертов насчёт того, что предстоящая поездка Дональда и Эрика Трампов в Китай может заложить основу для будущих деловых сделок, совсем не беспочвенны. Два источника Reuters сообщили, что члены семьи президента рассматривают возможность присоединиться к нему во время визита для того, чтобы внести свой вклад в развитие деловых отношений между США и Китаем. А что подразумевается под "деловыми отношениями", если, как утверждает пресс-секретарь Trump Organization, Эрик ни в каких встречах участвовать не будет?"Хантер тогда пытался заключать всевозможные сделки с китайским бизнесом, пользуясь протекцией своего отца на посту вице-президента. В итоге эти схематозы похоронили репутацию Байдена-старшего в ходе бесконечных коррупционных скандалов. Трамп тогда активно поносил Байдена за стремление к личной наживе, но теперь занимается тем же", - констатирует американист Малек Дудаков.Читайте также: Как Трамп становится Байденом, сам того не осознавая

Евгения Кондакова

