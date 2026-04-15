"Иванна" – фильм киностудии Довженко, проклятый самим папой

"Иванна" – фильм киностудии Довженко, проклятый самим папой - 15.04.2026 Украина.ру

"Иванна" – фильм киностудии Довженко, проклятый самим папой

14 апреля 1960 в Москве состоялся премьерный показ новой киноленты киностудии им. Довженко "Иванна". Она вошла в "пантеон" самых кассовых фильмов советского кинематографа – только в первый год проката её посмотрели более 30 миллионов зрителей. Успех этот оказался не случайным, ведь "Иванну" создали незаурядные люди

2026-04-15T08:00

2026-04-15T08:00

2026-04-15T08:00

история

история

история украины

история ссср

великая отечественная война

львов

москва

западная украина

адольф гитлер

ркка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В основу ленты легла повесть "Побег из Цитадели", написанный известнейшим в советское время журналистом, писателем, драматургом и сценаристом, к тому моменту уже лауреатом Сталинской премии Владимиром Беляевым. Чаще всего вспоминается его знаменитая автобиографическая трилогия "Старая крепость", но за свою жизнь он создал много произведений, значительная часть которых направлена против украинского национализма.Уроженец Каменец-Подольского, Владимир Павлович Беляев прожил интересную жизнь: учился и в ФЗУ, затем в вечернем педагогическом институте, работал литейщиком на Первомайском машиностроительном заводе в Бердянске. Уже тогда начал печататься в местной газете "Молодой рабочий" и "Червоный кордон". Приписав к биографии два года, он попал в пограничные части. В 1929-30 годах служил в РККА, а затем с 1934 года работал слесарем, сварщиком, завотделом на Ленинградском заводе "Большевик", где выпускались первые отечественные средние танки Т-28. Там же познакомился с Сергеем Мироновичем Кировым.Одновременно Беляев сотрудничал с редакцией "Литературного современника". От неё он получил задание собрать материал о жизни Кирова в Казани для создания будущего сценария для киностудии "Ленфильм". Итогом стало обвинение в "участии в контрреволюционной деятельности" в рамках "Кировского дела", исключение из партии и арест. Вскоре, однако, Беляева освободили и реабилитировали.В начале Великой Отечественной войны в составе народного ополчения Владимир Павлович участвовал в обороне Ленинграда, затем его эвакуировали в Мурманск. Впоследствии он работал военным корреспондентом "Совинформбюро", а потом на Западной Украине в Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. По результатам расследований Беляев написал ряд очерков и составил список погибших в 1941 году во время фашистской резни львовских профессоров. По окончании войны, вплоть до 1960 года, он жил и работал во Львове, а затем в Москве.К началу съёмок "Иванны" её режиссёр Виктор Илларионович Ивченко также не был новичком, сняв ленту "Судьба Марины", где дебютировал в качестве актёра Леонид Быков. Имел также в послужном списке картины "Есть такой парень" по мотивам романа Александра Андреева "Широкое течение" и лидер советского кинопроката в тот период, собравший у экранов 47 миллионов зрителей – "Ч.П.", в котором снялись В. Тихонов и М. Кузнецов.Родился Ивченко в 1912 году в г. Богодухове Харьковской губернии. Получил рабочую специальность, окончив Харьковский автодорожный техникум, в 1937 году – Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Далее работал режиссёром Украинского драматического театра во Львове и Запорожье вплоть до 1953 года. С 1960 по 1972 год преподавал в Киевском театральном институте. Его учениками были ставшие впоследствии знаменитыми актёрами Борислав Брондуков, Иван Миколайчук, Раиса Недашковская. "Иванна" стала для него знаковой вехой в творчестве.События фильма развиваются в 40-е годы во Львове. Дочь священнослужителя, Иванна, поступает во Львовский университет. Секретарь приёмной комиссии, скрытый националист Кабрак, лжёт, объявляя, что она не принята из-за "социального происхождения". Иванна огорчена и оскорблена, она во всём винит Советскую власть. Жених девушки, Роман Герета, церковник-униат, в свою очередь также лжёт, скрывая от неё пришедший из университета вызов на учёбу.Иванна отправляется на приём к митрополиту Шептицкому, главе украинской униатской церкви. Митрополит – открытый враг Советской власти. Во всём он винит "проклятых антихристов, пришедших с Востока", и советует Иванне уйти в монастырь, чтобы там посвятить себя служению Богу.Вскоре начинается война, фашисты захватывают Львов. Монастырские стены не могут скрыть от девушки лицемерие и ханжество церковников во главе с митрополитом, предающих свой народ. Именем Бога церковь освящает расправы с евреями, советскими активистами, жестокое обращение с военнопленными. Героиня начинает помогать заключённым в концлагере. Придя для проповеди, она незаметно передаёт им ножницы для резки колючей проволоки.Кабрак, который верой и правдой служит немцам в полиции, замечает, как Иванна покупает эти самые ножницы на базаре, и докладывает об этом начальству. Девушка успевает бежать, прежде чем полицаи врываются в монастырь. Партизаны укрывают её в одной из церковных обителей.По совету митрополита Шептицкого отец Иванны пишет дочери письмо, где жалуется на болезнь и просит прийти к нему. Там девушку, конечно же, поджидает засада, пытки и скорый смертный приговор. Измученная девушка просит перед смертью расковать ей руки и срывает с шеи крест, который медленно сползает из её рук в траву.Не менее, чем жизнь героини фильма, трагична судьба сыгравшей её актрисы Инны Бурдученко. Она погибла на съёмках следующего фильма всего через 4 месяца после выхода "Иванны" на большой экран. По сценарию эпизода девушка, спасая знамя, выбегала из горящей избы. Режиссеру не нравилось, как она это делала, и требовал снимать дубль за дублем, пока не случилась трагедия – горевшие декорации рухнули. Через несколько дней от ожогов, несмотря на поддержку сотен неравнодушных граждан и сданную ими для Инны кровь, она умерла.В ленту "Иванна" начинающая актриса попала по чистой случайности, когда её, студентку третьего курса театрального института, буквально на улице встретил режиссёр Ивченко и пригласил на пробы. Несмотря на большую конкуренцию, она смогла получить главную роль.Бурдученко сумела раскрыть внутренний мир героини, показать её душевное состояние и глубину переживаний. Иванна в её исполнении естественна и правдива, как в своей вере, а затем в сомнениях, так и в трагическом прозрении.Игра актрисы впечатлила зрителей, и многие даже считали, что Иванна – не собирательный образ, что она существовала на самом деле, как, допустим, митрополит Шептицкий. Его замечательно сыграл Дмитрий Степовой, актёр Полтавского драматического театра. Он был уже в солидном возрасте, обладал большим театральным опытом и даже некоторым внешним сходством с реальным персонажем. Исключительно точно Степовой изобразил прикованного недугом к креслу благопристойного и располагающего к себе священнослужителя, в котором выдающийся ум соседствовал с хитростью, жестокостью, безжалостностью и двуличием.Таким герой Степового был и в жизни. В прошлом австрийский офицер, Шептицкий в молодости сотрудничал с австрийской разведкой и, судя по его стремительному взлёту (митрополитом он стал всего в 35 лет), она его и двигала вверх по иерархической лестнице. Впоследствии Шептицкий плотно сотрудничал с абвером. Именно он свёл с ним украинских националистов и впоследствии курировал эти связи.После 19 сентября 1941 года, когда немцы взяли Киев, глава греко-католиков поздравил с этим в поздравительном письме Адольфа Гитлера. Немецкую оккупацию Шептицкий использовал для поглощения православной церкви и упрочнения позиций своей. Тогда бандеровцы с его подачи развязали против всех несогласных православных иерархов настоящий террор, многих из них убили.Когда же уже Красная армия вышибла оккупантов из Львова, Шептицкий написал поздравительное письмо и Иосифу Сталину. Правдивое его изображение не устраивало (и не устраивает) католическую церковь. Появление "Иванны" вызвало в её недрах крайне нервную реакцию.В 1960 году специальным посланием Папы Римского Иоанна XXIII, фильм запретили к показу во всех католических странах, а в Западной Украине верующим-униатам священники "настоятельно не рекомендовали" его смотреть. Понтифик предал ленту анафеме.Что же так задело Папский престол? Только ли тот факт, что героиня фильма отрекается от Бога? Есть и другое мнение.Первое, что приходит на ум, – это действительно очевидный факт, что УГКЦ весь период гитлеровской оккупации верно и с прилежанием служила фюреру. Так, начальник 2-го отдела абвера Эрвин фон Лахузен отмечал: "сотрудничество с митрополитом А. Шептицким и его окружением — яркий пример использования широких возможностей церкви в интересах абвера". Штурмбаннфюрер СС, руководитель отдела Главного управления имперской безопасности Карл Нейгауз подтверждал:"В течение всей войны германские правительственные органы имели тесный контакт и полную поддержку со стороны униатской церкви в Польше и на Украине. (…) Это был один из редких случаев, когда представители церкви добровольно, непосредственно участвовали в эсэсовской организации".Не менее ярки высказывания самого митрополита:"По воле всемогущего и всемилостивого господа (...) началась новая эпоха в жизни государственной соборной самостоятельной Украины. (...) Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага".Рассекреченные документы из архивов свидетельствуют о том, что с 1946 по 1953 год американская и британская разведки ставили перед собой задачу "поддерживать активное сопротивление на территории Советской Украины". Начиная с 1948 года, украинские националисты начали получать поддержку от ЦРУ и МИ-6 в рамках операции "Аэродинамик", и получают до сих пор. В рамках этой деятельности лента "Иванна" была рекомендована к просмотру агентуре как пример "советской атаки на униатскую церковь".В наше время, начиная с распада СССР, униаты вновь взялись за тоже самое, чем в своё время занимался Шертицкий – пользуясь политической ситуацией, устроили свой небольшой персональный Дранг нах Остен: захватывают православные храмы, поддерживали создание в пику УПЦ своей "карманной" ПЦУ, которую теперь постепенно поглощают. Потому и не любят эти деятели фильм "Иванна".

львов

москва

западная украина

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, львов, москва, западная украина, адольф гитлер, ркка, большевики, советская власть, киностудия им. довженко, кино, кинематограф, фильм, сценарий, режиссер, актриса, 1950-е, угкц, униаты