Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля

Штаты и Евросоюз создают военный союз с Украиной, чтобы та воевала с Россией и освободила им руки для нападения на Китай. Конгресс планирует проверить президента США Дональда Трампа на адекватность: из-за иранской авантюры в ней уже многие сомневаются. Центробанки многих стран распродают золото: нужны деньги для покупки нефти и оружия

2026-04-15T18:00

Запад создает "украинский НАТО"США вместе с Европой задумались о создании нового военного союза с Украиной в качестве ведущего участника, заявил на пресс-конференции в Пекине глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такой блок будет носить явный антироссийский характер."Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России", — отметил министр.Лавров добавил, что "США хотят таким образом переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на, прямо скажем, китайском направлении"."Вот в этих интересах они и пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины", — сказал глава Российского МИД.Военный обозреватель "Газеты.Ru" полковник в отставке Михаил Ходаренок, считает:"Один из самых ярых сторонников создания очередного антироссийского военного альянса — генерал-лейтенант ВС США в отставке Кит Келлог. Экс-военачальник, которому менее чем через месяц исполнится 82 года, не занимающий сейчас каких-либо официальных постов в администрации американского президента Дональда Трампа, похоже, просто до фанатизма одержим этой идеей".Однако, по словам эксперта, в проекте военного бюджета США на 2027 год нет ни одного слова ни о новых блоках, ни даже об Украине — помощь Киеву в каком-либо виде в документ так и не вошла."Тем не менее, нет сомнения, что в том или ином виде размышления о создании нового военного блока в политической элите Запада присутствуют и Келлог в своих мечтаниях далеко не одинок — о чем и говорил Лавров", - считает Михаил Ходаренок.Конгресс проверит Трампа на адекватность: насколько реальна отставкаКонгрессмен-демократ от Мэриленда Джереми Раскин предложил создать комиссию для оценки способности президента США Дональда Трампа выполнять свои обязанности. Этот документ - первый шаг к попытке отстранить главу государства от власти на основании 25-й поправки конституции."Комиссия будет служить как предоставленный конгрессом в соответствии с законом орган для выполнения пункта четыре 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов", — говорится в тексте законопроекта.Задача комиссии — определить, может ли Трамп "умственно и физически" справляться с работой президента. Документ поддержали уже более 70 конгрессменов-демократов.Телеканал MSNBC отмечает, что этот путь отстранения вряд ли будет успешным, так как 25-я поправка никогда ранее к отставкам президентов не приводила.Раскин объяснил свою инициативу падением доверия к Трампу из-за его действий и заявлений. В частности – по Ирану.В первый срок Трампа демократы уже пытались использовать эту поправку для его отстранения, но вице-президент Майк Пенс тогда отверг предложение."Многие американцы согласны с демократами в Конгрессе. По результатам последних опросов, 52% граждан страны считают, что Трампу следует объявить импичмент", - написал в своем телеграм-канале политолог-американист Малек Дудаков.Политолог перечислил возможные основания для отставки президента: коррупция, инсайдерская торговля, военные преступления в ходе войны с Ираном и вероятное лоббирование интересов Израиля, в том числе в вопросе ударов по Ливану."Трампа, очевидно, будут обвинять и в подрыве позиций США на Ближнем Востоке. Авантюра в Иране ввергла Вашингтон в состояние затяжной политической турбулентности", — резюмировал эксперт.Центробанки срочно распродают золото: нужна наличка для покупки нефти и военной техникиЦентральные банки на фоне проблем с ликвидностью переходят от скупки золота к его продаже, сообщает телеканал CNBC. Как отмечают эксперты, драгоценный металл подешевел примерно на 12% по сравнению с январским максимумом и вступил в фазу снижения стоимости. Так, оптовая цена на золото опустилась до 4,8 тыс. долларов (364 тыс. рублей) за унцию.По информации CNBC, одной из причин падения стала неожиданная смена стратегии центральными банками. После нескольких лет активных закупок они начали продавать драгметалл, чтобы получить наличные средства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Эксперты отмечают, что центробанки столкнулись с возросшими расходами на энергоносители и оборону, а также с необходимостью поддерживать ослабевающие валюты. Глава отдела металлов MKS Pamp Никки Шилс пояснила:"Многие сидели на прибыльной копилке при цене около 5 тыс. долларов за унцию и теперь тратят эти средства".Согласно отчету Metals Focus, официальные запасы Турции в марте сократились на 131 тонну — за счет свопов и прямых продаж для стабилизации лиры, которая ослабла на 1,7% к доллару.Гана также продала резервы для пополнения валюты.Глава Центробанка Польши, крупнейшего покупателя золота в 2024–2025 годах, рассматривает продажу части резервов для укрепления обороны.Цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3% и будет стоить 16 тыс. рублей, спрогнозировал для "Газеты.Ru" гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф."В ближайшее время рынок, вероятно, останется волатильным. Переломным моментом станет изменение ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Как только начнется деэскалация или восстановится логистика через Ормузский пролив, цены на нефть пойдут вниз. В этих условиях у золота появится пространство для быстрого восстановления. Ряд аналитиков допускает рост к уровням около 16 тыс. рублей за грамм в течение года", — отметил Мольдерф.

сша, украина, запад, дональд трамп, сергей лавров, кит келлог, нато, ес, мид, эксклюзив, хроники, украина.ру