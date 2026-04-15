Жителей ЕС переводят на удаленку: нет денег даже на метро
2026-04-15T18:52
18:52 15.04.2026
 
Еврокомиссия (ЕК) изучает ряд мер для смягчения последствий энергетического кризиса из-за конфликта вокруг Ирана. Среди них предоставление как минимум одного дня в неделю удаленной работы или снижение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщила 15 апреля испанская газета El Pais со ссылкой на проект пакета инициатив, разрабатываемый ЕС
По информации издания, конфликт, начатый США и Израилем, уже стоил европейцам более 22 млрд евро в виде дополнительных затрат на импорт ископаемого топлива.
Как отмечает издание, среди возможных мер ЕК также значится закрытие общественных зданий, где это возможно. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит свои предложения лидерам стран - членов ЕС на следующей неделе.
Кроме того, Брюссель предлагает выдавать уязвимым домохозяйствам специальные энергетические ваучеры или снизить для них налоги на электроэнергию. ЕК также призывает национальные и местные органы власти обеспечить, чтобы поставщики энергии предоставляли своим клиентам консультации по "лучшему тарифу" и предупреждали о пиках потребления.
Брюссель также вновь решил сосредоточить внимание на возобновляемых источниках энергии, в которых видит решение кризиса и путь к энергетической безопасности.
Главные события дня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
