Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
Европа отказалась от российских энергоресурсов, потому что украинский проект стал для неё главным. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с РФ близка к нулю. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Европы к российским энергоресурсам из-за ситуации в Ормузском проливе, эксперт заявил, что этого не произойдёт.По словам аналитика, вероятно, в Москве это понимают, просто "не хотят говорить публично". При этом европейцы считают Россию якобы "опасной страной, которая может стать инициатором большой войны с Европой". И европейские элиты уверены, что конфликт на Украине — это способ оттянуть большую войну, пояснил он.По мнению собеседника издания, украинский проект — это вопрос собственной стратегической безопасности европейцев. Они не могут жертвовать вопросом безопасности ради энергетического ресурса. "Покупать нефть или газ у русских для них — это финансировать будущую войну русских с Европой", — резюмировал Андрей Серенко.
Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя

18:52 15.04.2026 (обновлено: 18:59 15.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦеремония пуска газа по случаю завершения строительства газопровода-отвода в Казани
Церемония пуска газа по случаю завершения строительства газопровода-отвода в Казани - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Европа отказалась от российских энергоресурсов, потому что украинский проект стал для неё главным. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с РФ близка к нулю. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Европы к российским энергоресурсам из-за ситуации в Ормузском проливе, эксперт заявил, что этого не произойдёт.
"Европейцы люди принципиальные. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с Россией близка к нулю. Потому что для Европы сегодня украинский проект является главным", — сказал Серенко.
По словам аналитика, вероятно, в Москве это понимают, просто "не хотят говорить публично". При этом европейцы считают Россию якобы "опасной страной, которая может стать инициатором большой войны с Европой". И европейские элиты уверены, что конфликт на Украине — это способ оттянуть большую войну, пояснил он.
По мнению собеседника издания, украинский проект — это вопрос собственной стратегической безопасности европейцев. Они не могут жертвовать вопросом безопасности ради энергетического ресурса.
"Покупать нефть или газ у русских для них — это финансировать будущую войну русских с Европой", — резюмировал Андрей Серенко.
Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
