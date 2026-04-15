Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя - 15.04.2026 Украина.ру
Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
Европа отказалась от российских энергоресурсов, потому что украинский проект стал для неё главным. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с РФ близка к нулю. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-04-15T18:52
2026-04-15T18:52
2026-04-15T18:59
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Европы к российским энергоресурсам из-за ситуации в Ормузском проливе, эксперт заявил, что этого не произойдёт.По словам аналитика, вероятно, в Москве это понимают, просто "не хотят говорить публично". При этом европейцы считают Россию якобы "опасной страной, которая может стать инициатором большой войны с Европой". И европейские элиты уверены, что конфликт на Украине — это способ оттянуть большую войну, пояснил он.По мнению собеседника издания, украинский проект — это вопрос собственной стратегической безопасности европейцев. Они не могут жертвовать вопросом безопасности ради энергетического ресурса. "Покупать нефть или газ у русских для них — это финансировать будущую войну русских с Европой", — резюмировал Андрей Серенко.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.
европа
россия
ближний восток
Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
18:52 15.04.2026 (обновлено: 18:59 15.04.2026)
Европа отказалась от российских энергоресурсов, потому что украинский проект стал для неё главным. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с РФ близка к нулю. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Европы к российским энергоресурсам из-за ситуации в Ормузском проливе, эксперт заявил, что этого не произойдёт.
"Европейцы люди принципиальные. Вероятность возвращения Европы к энергетическому сотрудничеству с Россией близка к нулю. Потому что для Европы сегодня украинский проект является главным", — сказал Серенко.
По словам аналитика, вероятно, в Москве это понимают, просто "не хотят говорить публично". При этом европейцы считают Россию якобы "опасной страной, которая может стать инициатором большой войны с Европой". И европейские элиты уверены, что конфликт на Украине — это способ оттянуть большую войну, пояснил он.
По мнению собеседника издания, украинский проект — это вопрос собственной стратегической безопасности европейцев. Они не могут жертвовать вопросом безопасности ради энергетического ресурса.
"Покупать нефть или газ у русских для них — это финансировать будущую войну русских с Европой", — резюмировал Андрей Серенко.
