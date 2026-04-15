Танкеры прорвали блокаду Ормуза, Китай помогает Ирану выстоять. Хроника событий на 13.00 15 апреля

Минимум два танкера - китайский и иранский - прорвали блокаду Ормузского пролива, организованную США. Американские спецслужбы выяснили, что Китай предоставляет Ирану разведданные, переносные ракетные зенитные комплексы, химикаты и компоненты для производства оружия. Британия, между тем, вполне официально поставит на Украину 120 тысяч беспилотников

2026-04-15T13:00

Блокада США прорвана, Трамп потерпел медийное и политическое поражениеСупертанкер Исламской Республики Иран миновал морскую блокаду Соединенных Штатов, сообщает агентство Fars.Огромное судно, внесенное в санкционный список США, пересекло открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации локации, и вошло в иранские территориальные воды, поделились подробностями авторы публикации.По информации издания, танкер способен перевозить 2 млн баррелей сырой нефти.Это не первое судно, прорвавшее блокаду. Согласно данным сервиса MarineTraffic, подсанкционный танкер под флагом Малави с китайской командой и грузом прошел через Ормузский пролив еще 14 апреля, сообщает агентство Reuters. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США, сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.Часть судов следовала в Персидский залив, другие, наоборот, выходили из него. Некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, пишет издание.США, похоже, в Ормузском проливе сейчас терпят сразу два поражения: медийное и политическое."С медийной точки зрения президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать "величие Америки" и её способность одержать победу в конфликте. Политическая цель — оказать давление на Иран, сократить его доходы от экспорта нефти, а также повлиять на Китай и Индию как крупнейших импортёров нефти и газа из региона", - пояснил каналу 360.ru политолог Евгений Семибратов.Обе цели, как мы видим, не достигаются. Прорыв блокады демонстрирует ограниченность мер США и способность Ирана, пусть и отчасти, но сохранять экспортные потоки.В США уверены, что Китай активно помогает ИрануИран использовал китайский разведывательный спутник для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на утекшие секретные документы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).По данным издания, речь идет о спутнике TEE-01B, который был построен и запущен китайской компанией Earth Eye Co в конце 2024 года. Сразу после вывода на орбиту управление аппаратом по схеме "орбитальной поставки" перешло к аэрокосмическим силам КСИР. Стоимость сделки составила около 250 миллионов юаней.В марте этого года спутник вел съемку американских объектов до и после ракетных атак. В его объектив попала авиабаза Принц-Султан в Саудовской Аравии, где 14 марта президент США Дональд Трамп подтвердил повреждение американских самолетов. Также под наблюдением находились база Муваффак-Салти в Иордании, объекты у штаба Пятого флота США в Бахрейне и аэропорт Эрбиля в Ираке.В рамках сделки КСИР получил доступ к глобальной сети наземных станций связи китайской компании Emposat, что позволило оперативно управлять спутниковыми данными. Китайское посольство в Вашингтоне назвало данные FT "спекулятивной дезинформацией", тогда как Трамп пригрозил Пекину "большими проблемами" в случае военной поддержки Ирана.Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении Китая дополнительные пошлины в случае военной поддержки Ирана."В тарифных войнах нет победителей", - заявил он. Между тем, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с США и Израилем, пишет The New York Times. Также, по данным разведки, "некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства"."Я не исключаю того, что некоторые компоненты, необходимые для организации самообороны Ирана, Китай мог передать. Не случайно Иран вел очень серьезные переговоры с Китаем накануне американской атаки именно по поставке ракет и компонентов противовоздушной обороны", - рассказал в беседе с "Царьградом" политолог Алексей Масленников.Военная хроникаВеликобритания поставит Украине в 2026 году 120 тыс. беспилотных устройств. Об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Соединенного Королевства."Новый пакет, крупнейший в своем роде из когда-либо поставленных Великобританией, будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательные и наблюдательные дроны, логистические беспилотники, а также морские средства, все они уже прошли боевую проверку на линии фронта на Украине", - отмечается в коммюнике. Как пояснили в Лондоне, поставки новых беспилотников уже начались в апреле.В правительстве Великобритании подчеркнули, что производство этого вооружения на расположенных в королевстве предприятиях Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics "поможет создать новые рабочие места".Ранее посольство РФ в Лондоне указывало на то, что Великобритания, призывая на словах к мирному урегулированию на Украине, накачивает страну вооружением, желая "всеми силами продолжить боевые действия" и не волнуясь, что "это будет щедро оплачено жизнями украинцев".Последствия поставок БПЛА можно представить уже сейчас. Украинские военные атаковали с помощью беспилотника автобус в Горловке ДНР, сообщил 15 апреля глава городского округа Иван Приходько."В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке поврежден автобус", - написал он в своем телеграм-канале.Приходько 7 и 8 апреля сообщал о повреждении пассажирских автобусов в результате атак украинских дронов. В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших.Между тем, глава ДНР Денис Пушилин, что беспилотники ВСУ охотятся за гражданским транспортом. По этой причине "оттягивается" запуск межрегионального железнодорожного сообщения."Сохраняются риск провокаций, угроза террористических атак, ведь беспилотники противника буквально охотятся за гражданским транспортом", - сказал Пушилин российским информационным агентствам.Как обстоят дела в украинском тылу: "Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО

Никита Миронов

