"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток

"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток - 15.04.2026 Украина.ру

"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток

Украина пытается создать альтернативу России на Глобальном юге: её спецслужбы работают в Ливии и на Ближнем Востоке. "Хезболла" как друг Ирана будет искать способы наказания Киева. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-04-15T19:15

2026-04-15T19:15

2026-04-15T19:14

Ранее глава политического совета ливанской шиитской группировки Хезболла Махмуд Комати назвал абсурдным заявление Украины о готовности помогать Израилю и другим странам Ближнего Востока в борьбе с Ираном, сообщали РИА Новости.Говоря о возможном пересечении интересов "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что украинские военные специалисты уже работают в регионе. По его мнению, Украина выбрала путь создания альтернативы России в регионе Глобального юга. "Украинские спецслужбы работают в Ливии, взаимодействуя с джихадистскими группировками. На Ближнем Востоке работают украинские специалисты по борьбе с "Шахедами", — заявил Серенко.По словам эксперта, "Хезболла" — друг Ирана, поэтому будет искать способы наказания Киева. "Не уверен, что иранские спецслужбы могут достать кого-то в Киеве. Но они точно смогут достать кого-то в Ливии, в Сирии, странах залива", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению аналитика, Зеленский решил, что лучше понравиться Вашингтону, чем разозлить Тегеран. Иранцы заставят заплатить за него определенную цену. "Но вряд ли цена в несколько десятков жизней военных и дипломатов отпугнет Зеленского от возможности создать условия для нового стратегического партнерства с американцами", — резюмировал Андрей Серенко.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.

ближний восток

украина

иран

ливия

сирия

новости, ближний восток, украина, иран, андрей серенко, владимир зеленский, украина.ру, хезболла, война, война в иране, спецслужба, международные отношения, международная политика, ливия, сирия