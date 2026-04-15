"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток
Украина пытается создать альтернативу России на Глобальном юге: её спецслужбы работают в Ливии и на Ближнем Востоке. "Хезболла" как друг Ирана будет искать способы наказания Киева. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-04-15T19:15
Ранее глава политического совета ливанской шиитской группировки Хезболла Махмуд Комати назвал абсурдным заявление Украины о готовности помогать Израилю и другим странам Ближнего Востока в борьбе с Ираном, сообщали РИА Новости.
Говоря о возможном пересечении интересов "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке, эксперт отметил, что украинские военные специалисты уже работают в регионе. По его мнению, Украина выбрала путь создания альтернативы России в регионе Глобального юга.
"Украинские спецслужбы работают в Ливии, взаимодействуя с джихадистскими группировками. На Ближнем Востоке работают украинские специалисты по борьбе с "Шахедами", — заявил Серенко.
По словам эксперта, "Хезболла" — друг Ирана, поэтому будет искать способы наказания Киева. "Не уверен, что иранские спецслужбы могут достать кого-то в Киеве. Но они точно смогут достать кого-то в Ливии, в Сирии, странах залива", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению аналитика, Зеленский решил, что лучше понравиться Вашингтону, чем разозлить Тегеран. Иранцы заставят заплатить за него определенную цену.
"Но вряд ли цена в несколько десятков жизней военных и дипломатов отпугнет Зеленского от возможности создать условия для нового стратегического партнерства с американцами", — резюмировал Андрей Серенко.
