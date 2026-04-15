Бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке форсировать реку Волчья
Бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке форсировать реку Волчья - 15.04.2026 Украина.ру
Бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке форсировать реку Волчья
Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, понесли колоссальные потери. Об этом 15 апреля сообщили российским информагентствам в силовых структурах РФ
2026-04-15T18:13
2026-04-15T18:13
2026-04-15T18:13
"Некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й ОМБр, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково", - сказал собеседник агентств.Он указал, что также на волчанском направлении враг силами элитного подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона пытается остановить продвижение ВС РФ в районе села Волчанские Хутора, но несет существенные потери.По данным украинских СМИ, 159-й отдельная механизированная бригада была сформирована после вступления в силу закона о мобилизации в Украине, согласно которому призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, а уклоняющиеся от призыва подлежали наказанию. Согласно этому закону, заключенные также могли вступать в ряды вооруженных сил.Что еще происходит на фронте: БПЛА в небе Украины, взрывы в регионах. Новости СВО
россия
украина
харьковская область
россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке форсировать реку Волчья
Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, понесли колоссальные потери. Об этом 15 апреля сообщили российским информагентствам в силовых структурах РФ
"Некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й ОМБр, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково", - сказал собеседник агентств.
Он указал, что также на волчанском направлении враг силами элитного подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона пытается остановить продвижение ВС РФ в районе села Волчанские Хутора, но несет существенные потери.
По данным украинских СМИ, 159-й отдельная механизированная бригада была сформирована после вступления в силу закона о мобилизации в Украине, согласно которому призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, а уклоняющиеся от призыва подлежали наказанию. Согласно этому закону, заключенные также могли вступать в ряды вооруженных сил.