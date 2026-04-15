Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО - 15.04.2026 Украина.ру
Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО - 15.04.2026 Украина.ру
Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Об этом 15 апреля рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА "Новости"
2026-04-15T18:39
2026-04-15T18:39
Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить "даже рядовым". "Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", — сообщил адвокат. Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет "крышевал" ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными. Сейчас осуждённый отбывает наказание в Мордовии, где недавно его перевели в ШИЗО. В начале месяца суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.Главные события дня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО

18:39 15.04.2026
 
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Об этом 15 апреля рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА "Новости"
Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить "даже рядовым".
"Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", — сообщил адвокат.
Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет "крышевал" ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными.
Сейчас осуждённый отбывает наказание в Мордовии, где недавно его перевели в ШИЗО. В начале месяца суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.
Главные события дня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля
19:49Расширяется зона насильственной эвакуации в Харьковской области
19:45Удар нанесён по Каменскому в Днепропетровской области
19:43Удар нанесён по окраинам Житомира
19:40В результате атаки ВСУ по Белгородской области погибла мирная жительница, — губернатор Гладков.
19:37Удар нанесён по Нежинскому району Черниговской области
19:37В Севастополе объявлена воздушная тревога, — губернатор Развожаев.
19:36В Киеве объявлена воздушная тревога
19:35Мадьяр начал шутить над Орбаном
19:34В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за «Гераней» и не только
19:31Сумские ТГ-каналы заявляют, что над городом были сброшены листовки с БПЛА «Гербера»
19:31"Калибры" атакуют ВСУ с моря, "Орешник" и "Кинжал" тоже ждут. Новости СВО
19:15"Иранцы заставят Зеленского платить": аналитик раскрыл, зачем Украина рвется на Ближний Восток
19:02Американцы освистали Вэнса: причина очевидна
18:5815 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:57Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режима
18:54На Украине паника: из России летят ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3
18:52Жителей ЕС переводят на удаленку: нет денег даже на метро
18:52Европа сама отказалась от дешёвых энергоресурсов России: Серенко рассказал о страхах Брюсселя
18:39Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
18:35Итоги 15.04.26: НАТО без США, счастье Вэнса и рост нападений на ТЦК
Лента новостейМолния