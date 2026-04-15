Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Об этом 15 апреля рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА "Новости"

2026-04-15T18:39

Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить "даже рядовым". "Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", — сообщил адвокат. Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет "крышевал" ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными. Сейчас осуждённый отбывает наказание в Мордовии, где недавно его перевели в ШИЗО. В начале месяца суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.Главные события дня: Запад создает "украинский НАТО", Трампа проверят на вменяемость, золото падает в цене. Итоги 15 апреля

