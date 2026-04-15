https://ukraina.ru/20260415/podpolnyy-milliarder-zakharchenko-suditsya-chtoby-popast-na-svo-1077930895.html
Подпольный миллиардер Захарченко судится, чтобы попасть на СВО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Об этом 15 апреля рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА "Новости"
2026-04-15T18:39
новости
россия
захарченко
мвд
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076938988_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_3f34f3a5b29919bae1849fbb4282721e.jpg
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076938988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6c3c5adeb5583a5602349297582742.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить "даже рядовым".
"Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие", — сообщил адвокат.
Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет "крышевал" ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными.
Сейчас осуждённый отбывает наказание в Мордовии, где недавно его перевели в ШИЗО. В начале месяца суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.